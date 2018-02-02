Доставка спортивного питания на дом от Grow Food

Но, несмотря на жесткую полемику, к кое-каким общим решениям спортивные диетологи все же пришли. Итак, как и чем накормить спортсмена, чтобы он мог и дальше эффективно тренироваться?

Что нужно есть спортсменам?

Некоторые ожидают тут увидеть рецепты, граничащие с магическими зельями? Мы вас разочаруем: спортсмены едят вполне себе обычную еду. Вот только далеко не всю. Они вынуждены учитывать не только ее вкус, но и нутриентный состав. Именно он крайне важен для любого представителя спортивного сословия. Например, дефицит углеводов лишит его необходимой энергии и о рекордах, даже личных, можно смело забыть, избыток этих же углеводов даст наоборот, слишком много энергии, и она начнет откладываться в виде жира, увеличивая массу спортсмена. Такой сценарий уместен только для бодибилдеров, как раз эту массу и наращивающих. Кроме того, для качественной работы всех систем организма нужен целый комплекс витаминов, минералов и микроэлементов. В общем, обычным легкоатлетам и многоборцам, а также обычным людям, регулярно занимающихся каким-либо видом спорта, просто необходимо не просто кушать только свежее и полезное, но и следить за соблюдением баланса белков, жиров и углеводов, и поступлением всех необходимых компонентов.

Хорошо мировым спортсменам – им все посчитают, купят, приготовят. Остальным же приходится быть самому себе и диетологом, и поваром, и помощником по кухне. Но есть ли способ хоть как-то облегчить эту участь? Есть. Например, можно составить себе оптимальное меню на один день и просто дублировать его постоянно. Но от такой монотонной диеты можно волком взвыть уже через неделю. Именно в ответ на этот «вой» и появились службы доставки спортивного питания https://growfood.pro/blog/sportivnoe-pitanie/pitanie-sportivnoe-chto-e-to/. Хорошим примером таковых является компания GrowFood.

Спортивное меню Balance от Grow Food

Чтобы не быть голословными, рассмотрим преимущества этого сервиса на примере одного дня. Итак, активному спортсмену предлагают следующие пять приемов пищи:

Первый завтрак: Яичный ролл с куриным филе и шпинатом. Домашние овсяные блинчики с яблоком и корицей. Джем;

Второй завтрак: Салат с фасолью и помидорами;

Обед: Шашлык из куриного филе в имбирном маринаде. Рис со специями. Соус соевый;

Полдник: Фирменный Сэндвич с тунцом. Домашний черничный кисель;

Ужин: Творожно-шоколадный десерт.

Вся еда взвешена, разделена, посчитана питательная и энергетическая ценность. Контейнеры герметично запакованы, что позволяет надежно сохранить свежесть готового блюда, а также брать его с собой без опасения, что обе протечет. Для их приема не нужно ничего, кроме микроволновой печи. На эти блюда приходится 1960,5 килокалорий. Из них между нутриентами распределение организовано следующим образом:

Белки 140.5г;

Жиры 79.1г;

Углеводы 172.4г.

Такое построение рациона позволит спортсмену получать в течение всего дня питательные вещества и сохранять необходимый уровень энергии. Все блюда были составлены лучшими фитнес-тренерами Санкт-Петербурга, и воплощены командой высокопрофессиональных поваров. Помимо сбалансированного спортивного питания, клиент сервиса Grow Food получает еще ряд преимуществ:

Нет необходимости ходить по магазинам в поисках качественных и свежих продуктов.

Больше не нужно проводить по нескольку часов в неделю на кухне за приготовление пищи;

Нет целой горы посуды, которую приходится мыть после каждого приготовления еды.

Сэкономленное время можно потратить с пользой на общение с близкими и занятия спортом.

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