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Чистят снег с 23.00 на дорогах Бердска

Водителей спецтехники нередко учат убирать снег, таксисты возмущаются, что ночные работы мешают проезду. План уборок сделают публичным.

2.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Чистят снег с 23.00 на дорогах Бердска

Основные магистрали в Бердске убирают по ночам, дворы — днем

Прошедшие снегопады стали серьезным испытанием для коммунальных служб Бердска. На усиленный режим работы были переведены как муниципальные службы, так и управляющие компании города.

По инициативе главы города Евгения Шестернина работы по уборке городских улиц и вывоз снега начинались в 23:00 и осуществлялись в течение ночи. Это позволяло избавить город от утренних пробок и выполнить весь запланированный объем работы. В первую очередь очистка улиц проводилась на основных городских улицах, по которым ходит общественный транспорт. Но и днем работа не останавливалась. Рабочие Центра муниципальных услуг были заняты на очистке остановочных платформ и пешеходных переходов.

— Стоит отметить, что в настоящее время ведется работа по созданию публичного плана работы муниципальных служб. Данный план разместят на сайте администрации для того, чтобы каждый бердчанин смог ознакомиться с ним и узнать, когда будут проводиться работы по очистке улицы от снега, на которой он живет, — сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Замначальника ЦМУ Максим Совбанов рассказал, что водители спецтехники также отметили положительные стороны работы в ночное время. Дело в том, что на дорогах Бердска в это время меньше транспорта, а значит, никто не мешает коммунальщикам делать свою работу.
— Техника также не подвела нас, — поделился Совбанов.

Максим Флюрович обратился к бердчанам с просьбой относиться терпимее к уборочной технике и рабочим, не мешать им делать свою работу:
— Бывает, что подходят к рабочим, учат их, как убирать, или таксисты возмущаются, что нельзя проехать во время уборки. Это все делается с одной целью: чтобы городские дороги были чище, удобнее, чтобы можно было везде ездить.

Замначальника ЦМУ отметил, что проблем во взаимодействии с управляющими компаниями и жителями в основном нет. УК оперативно очищают придомовые проезды, жители частного сектора также стараются не выбрасывать снег на городские дороги.

Данные меры, связанные с оптимизацией уборки улиц не заставили ждать благодарности бердчан. В общественную приемную главы города поступило несколько благодарностей за чистый город в период снегопадов.

«Уважаемый Евгений Анатольевич! Хотелось бы выразить благодарность руководителям, специалистам, исполнителям, которые занимаются уборкой улиц нашего города. Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся на этой неделе, и в предыдущий снегопад, улицы города находятся в проезжем состоянии, не только магистральные, но и улиц частного сектора, а также остановки общественного транспорта, что очень важно. Спасибо».

Жители Бердска могут обращаться в горячие линии по вопросам уборки дорог. Горячая линия по вопросам дорожного хозяйства (содержание дорог, проездов, тротуаров (очистка от снега, вывоз снега, грейдирование), противопаводковые мероприятия, дорожные знаки) — тел. 3-24-94.

Горячая линия МКУ «УЖКХ» (ремонт дорог, капитальный ремонт МКД, реклама, теплоснабжение, отопление, консультации в сфере ЖКХ, вопросы городского благоустройства, электроснабжение) — тел. 4-00-11.


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