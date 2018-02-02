Суд установил опеку матери над впавшим в кому после лечения зуба жителем Бердска

Исполнилось 28 лет впавшему в кому после лечения зуба жителю Бердска Антону Ермоленко. В день рождения бердчанина, 29 января, состоялся суд по установлению опекунства над ним его матерью Викторией Ермоленко. Теперь Виктории Анатольевне нужно ждать месяц, пока решение суда вступит в законную силу. И за это время ей придется собрать ворох необходимых документов.

Напомним, в прошлом году визит к стоматологу обернулся для Антона Ермоленко гнойным воспалением. На операционном столе он перенес клиническую смерть. В результате впал в кому, в которой пребывал больше месяца. Последствиями этого стали постреанимационная болезнь головного мозга, гипоксическая энцефалопатия тяжелой степени тяжести, апалитический синдром, симптоматическая парциальная эпилепсия с вторично-генерализованными приступами.

Когда Антона уже привезли домой, его друг обратился в соцсети с просьбой поддержать семью. Историю бердчанина рассказали в СМИ. За несколько дней благотворители собрали для реабилитации бердчанина более 160 тыс. рублей.

Осенью Виктория Ермоленко стала решать вопрос по оформлению опекунства над сыном. Не только для получения инвалидности и пенсии по ней, но и чтобы подать иск с суд для выяснения, почему случилось так, что сын после лечения зуба оказался инвалидом. Виктории Ермоленко порекомендовали обратиться к известному юристу по медицинским вопросам Юлии Стибикиной. Та согласилась работать над их делом.

В декабре прошлого года Виктория Анатольевна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что Антон уже отзывается на свое имя — вертит головой. Начинает шевелить руками. Внимательно слушает, когда с ним разговаривают. Любит слушать музыку и аудиокниги. С Антоном работает врач-реабилитолог.

— Положительная динамика продолжается. Антон сейчас очень хорошо крутит головой, хорошо ее держит, когда устанавливаю спинку кровати в вертикальное положение. К нему продолжают приходить врачи. Антону постоянно делают массаж, — сообщила 2 февраля «Курьер. Среда. Бердск» Виктория Ермоленко.

На день рождения Антона 29 января приходил его брат, он же самый близкий друг. Вместе с Викторией Анатольевной они попили чай с тортом. По словам мамы, Антон очень внимательно смотрел на друга и даже оживился. Потом тот подсел к его кровати и стал вспоминать разные истории, которые происходили с ними.

— Потом он мне рассказал, что когда он вспоминал что-то смешное, ему показалось, что Антон хихикал, — отметила Ермоленко.

Виктория Анатольевна радуется каждому, даже малейшему прогрессу, в состоянии своего ребенка. Она не перестает верить, что сын встанет на ноги. И делает и будет делать для этого все возможное. Виктория Ермоленко по-прежнему намерена идти в суд, чтобы узнать, кто виноват в том, что ее умный, здоровый, порядочный и веселый сын в одночасье превратился в инвалида.