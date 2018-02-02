Мэр Шестернин воздерживается от комментариев по делу начальника ОМВД Бердска

Евгений Шестернин считает невозможным для себя вмешиваться в деятельность силовиков
Мэр Бердска Евгений Шестернин сегодня, 2 февраля, ответил «Курьер. Среда. Бердск» на просьбу прокомментировать информацию, прозвучавшую накануне в судебном заседании по избранию меры пресечения начальнику городского отдела МВД Сергея Проценко.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд арестовал Проценко по подозрению в мошенничестве с землей. В ходе процесса судья Наталья Агеева зачитала расшифровку телефонных переговоров Проценко с его дочерью Екатериной Песляк, тоже являющейся фигурантом дела, и чиновниками. В том числе с Евгением Шестерниным и его первым замом Александром Тужиком, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
На их основании следствие сделало выводы, что руководители города и другие сотрудники мэрии имеют отношение к выделению земельного участка дочери Проценко, ставшего поводом для расследования.
Автор видео Елена Медведева
Как рассказал Шестернин «Курьер. Среда. Бердск» в пятницу, он не будет комментировать СМИ ситуацию до окончания суда. По его мнению, он не вправе что-либо заявлять, поскольку в материалах дела фигурируют чиновники мэрии, в том числе и он. Евгений Анатольевич убежден, что он не может вмешиваться в ход расследования, в работу правоохранительных органов какими-либо действиями и словами.
Напомним, что суд отправил под домашний арест Екатерину Песляк, сделав снисхождение в связи с наличием у нее маленького ребенка. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно на нее был оформлен участок в 10 соток, расположенный на ул. Тимирязева в Новом поселке, который, по версии СК, она с помощью своего отца приобрела в собственность по мошеннической схеме.
По предположениям источника «Курьер. Среда. Бердск» в юридических кругах, не исключено, что «копают» под мэра. И за неимением твердых доказательств, решили «крутить» Сергея Проценко на показания против руководителей администрации.
Евгения Анатольевича в первую очередь нужно было привлечь. Как это без разрешения Главы города Проценко мог бы заполучить эту землю? И вообще , Евгений Анатольевич что-то часто отказывается от комментариев в подобных делах — девочки что творили из Управления финансов, и здесь то же самое… То, что город всю зиму мерзнет, он тоже ни как не комментирует…
Евгений Анатольевич, вот лично у меня были большущие надежды на Вас, когда Вы решили стать Главой города, но когда устроили шоу так называемых «экзаменов» , и когда пакет , в котором были вопросы к экзаменаторам, был открыт , и Вы на этих экзаменах оказались самым «умным»- все мои надежды на хорошего мэра, просто растаяли, как снежный ком при ярком солнце… Ну а то, что Вы творите с землей Бердска — это беспредел!!!! Это же не Ваша личная собственность!!! Очень и очень буду Вам благодарна, если Вы покинете наш город. Бердск, мы бердчане , Вам совершенно не нужны. Попасть к Вам на прием по каким-то жизненно важным вопросам просто невозможно!!! Обещания свои не выполняете. Очень и очень хочется с вами со всеми (новосибирскими остапами ) попрощаться, и скорее бы это произошло!!!
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Хорошо сказано!
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Трусишка зайка серенький…
Понятно, что комментировать нечего. Ежу понятно, что помогал. Без его административного ресурса этого бы не произошло.
Это наверное карма Бердска, что все его верхние чиновники такие. Одно уголовное дело за другим.
Одни еще из тюрьмы не вышли, другие засобирались.
По всей видимости фамилия Шестернин тоже будет озвучена в приговоре, если ФСБ и СК отработают нормально.
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Шапка горит
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И пятки припекает!
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А что он будет комментировать? Ну обгадились в очередной раз… Им что впервой? Тоже считаю, что СК надо было в первую очередь за мэра и его гоп компанию браться, без них и этой истории бы не было. Кто то за нашим мэром стоит, раз он ничего не боится, творя сплошные беззакония.
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Так нет Копырина, чтобы за него взяться! Ушли его «на повышение» — удобно чё!
14 0
Имейте порядочность — идите в добровольную отставку. ХВАТИТ! Как же надоела эта клика тереповская!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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мда… измельчал народ. особенно мужчины. муж при чине. теперь вор при чине. почему в японии почти нет такого рода ситуаций? потому что чиновнику проще вспороть живот, чем допустить огласку. стыдно. а нашим главное грамотно отвертеться. тут про дочку писали, что ребенка жалко. беспорно жалко. но мне и своих еще больше жалко, может для бюджета города два миллиона и копейки, только живем из-за этого, простите, в дерьме.в дерьме, из-за таких вот папочек+дочек/сыночек. сколько таких копеечк разворовано? по-тихому, начиная с терепы? вот где садики и парки и велосипедные дорожки. Почему в Кольцово мер не ворует? почему как только под него начали копать — все жители встали на его защиту? тоже маленький городочек. тоже все друг друга знают.. ликвидировали же таможню. вот и пусть администрацию и этими клоунами прикрывают от греха подальше. уже все украдено. эти слова надо написать на въезде в город.
28 1
Мэр, даже если следователи, ни чего на вас не накапают, имейте мужество перед совестью ( ), подайте в отставку и заберите первого зама
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Самое обидное привел своих дружков, посадил на рабочие места, з.п. им сделал максимально высокую. Седят бездельники… Так самое интересное, что у каждового второго такого друга по три судимости в прошлом ЗА ВЗЯТКИ!!!!!
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Бедненький Шестернин НЕ виноват! Это Проценко заставил его под дулом пистолета подписать ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
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Надеюсь, на Тужика тоже наденут наручники, далее — суд, тюрьма, ссылка по этапу.
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Евгений Анатольевич, проявите хоть каплю мужества, УЙДИТЕ сами. После такого Вы стали просто ненавистны.
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Как только этот мэр к нам прибыл, я сразу писала, что городецкий его сюда прислал, чтобы растащить все, что не успел терепа. Сколько они так продали земли при городецком неизвестно. А теперь губер другой, и сразу попались. Да, господин Шестернин, похоже отгрозился пальчиком.
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Руку тоже погрел, а теперь комментировать не будет, трус…
24 0
Люди с мозгами , умеют зарабатывать деньги , но вот случается в жизни черная полоса .
Пожалеть , посочувствовать , все таки к успеху шли , но не фортонуло .
10 2
Очень показательно, что человек бегал за прокурорами, писал заявление в прокуратуру, где всё разложил по полочкам, а ему ответили, что «всё, указанное в вашем заявлении не нашло подтверждения»???! Это как??! И кто ответит за такой «ответ»??!
24 0
Вот именно, что без мозгов. Просто тупо жадные и ленивые. С мозгами которые уже все в области. Все сделано было — комар носа не подточит. Читают сейчас и похохатывают, вовремя ушли.
14 0
Надо петицию написать об отставке Шестернина. Кто за?
16 0
сам уйдет
11 5
ну всё, вот и повод убрать Шестернина…И без всяких рук Москвы в этот раз обошлись, и без Чибиса…Идти мэру за Проценкой….
16 0
Это «конец»! И финскому мальчику, и гимнасту.
11 0
Галине: Вы же так за власть нынешнюю. а Шестернин их ставленник, даже не избранный мер. Так что это Ваш человек. Вы должны быть довольны.
1 3
Коммунистом Потаповым еще больше довольны..
3 1
Удивительный вы народ Бердчане,не разобрались, а уже Мэра грязью обливаете. Вы, что не заметили изменения ,а они есть ,вам что нужно все и сразу, то тогда дайте денег. Вам кого не поставить все плохие, сами выбрали опять плохой. Может Голубева выберете он наведет порядок, сразу писать и обливать грязью перестанете.
Вы хоть сами то что то сделали или только писаниной можете заниматься.
4 12
Чего?? Какие изменения? Засыпанная снегом улица Ленина? Да он только языком треплет, ничего не делает! А тут ещё на коррупции прогорел. И никто его не выбирал!
Надеюсь он с акробатом и сотрудниками администрации, которые его тут защищают, скоро поедет в СИЗО!
6 2
«Удивительный» народ Бердска НЕ выбирал Шестернина, нам его Городецкий подсунул.
Имела удовольствие с Тужиком пообщаться год назад. Это — вообще ШЕДЕВР. Как Шестернину НЕ стыдно «такого» в первых замах держать?
10 0
да,Голубев наведет порядок
0 2
Уважаемый Следственный Комитет РФ!
Пожалуйста, не забудьте ещё и Носова взять на заметочку с его махинаторскими схемами.
Носову тоже должно найтись место на скамье подсудимых!
6 2
я тоже хочу участок на Темерязева за 11 тыясч рублей…что делать ?
3 0
быть дочкой Проценко и прочих в деле……но….поздно
0 0
Обычный сценарий дома 2. Он будет постоянно повторяться пока землю всю не допилят. Потом возможно за заработную плату начнут работать
0 0