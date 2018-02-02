Мэр Шестернин воздерживается от комментариев по делу начальника ОМВД Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин сегодня, 2 февраля, ответил «Курьер. Среда. Бердск» на просьбу прокомментировать информацию, прозвучавшую накануне в судебном заседании по избранию меры пресечения начальнику городского отдела МВД Сергея Проценко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд арестовал Проценко по подозрению в мошенничестве с землей. В ходе процесса судья Наталья Агеева зачитала расшифровку телефонных переговоров Проценко с его дочерью Екатериной Песляк, тоже являющейся фигурантом дела, и чиновниками. В том числе с Евгением Шестерниным и его первым замом Александром Тужиком, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

На их основании следствие сделало выводы, что руководители города и другие сотрудники мэрии имеют отношение к выделению земельного участка дочери Проценко, ставшего поводом для расследования.

Автор видео Елена Медведева



Как рассказал Шестернин «Курьер. Среда. Бердск» в пятницу, он не будет комментировать СМИ ситуацию до окончания суда. По его мнению, он не вправе что-либо заявлять, поскольку в материалах дела фигурируют чиновники мэрии, в том числе и он. Евгений Анатольевич убежден, что он не может вмешиваться в ход расследования, в работу правоохранительных органов какими-либо действиями и словами.

Напомним, что суд отправил под домашний арест Екатерину Песляк, сделав снисхождение в связи с наличием у нее маленького ребенка. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно на нее был оформлен участок в 10 соток, расположенный на ул. Тимирязева в Новом поселке, который, по версии СК, она с помощью своего отца приобрела в собственность по мошеннической схеме.

По предположениям источника «Курьер. Среда. Бердск» в юридических кругах, не исключено, что «копают» под мэра. И за неимением твердых доказательств, решили «крутить» Сергея Проценко на показания против руководителей администрации.