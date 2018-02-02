Что изменится в жизни россиян с февраля

Налоговые вычеты по новой форме

В России стартовала декларационная кампания-2018. Физические лица будут отчитываться о доходах по обновленной форме 3-НДФЛ. Измененная форма вступает в силу с 18 февраля, но подать декларацию за 2017 год можно и по старой форме.

Заполнять некоторые страницы обновленной формы 3-НДФЛ будет проще. Например, на первом листе, где указываются сведения о налогоплательщике, теперь отсутствуют данные о месте жительства.

Основные изменения касаются налоговых вычетов. На листе «Д1″, где приводится расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества раньше нужно было подробно указывать адрес объекта недвижимости. Теперь нужно указать лишь кадастровый номер.

Из раздела «Расчет имущественного налогового вычета» исключены две графы, в которых раньше нужно было указывать остатки налогового вычета по самому объекту и по уплате процентов по кредитам, перешедшие с предыдущего налогового периода. Вычисление этих данных представляло немалую сложность.

Лист «Е1″, где рассчитываются стандартные и социальные налоговые вычеты теперь не содержит строки для отражения числа месяцев, по итогам которых доход с начала года не превысил 350 тысяч рублей, отмечает адвокат бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко.

В России стартовала декларационная кампания-2018, подать документы надо успеть до 3 мая

Зато появилась графа, где указывается сумма, уплаченная за прохождение независимой оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, осуществляющих такую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такой социальный вычет был введен с 1 января прошлого года. Тем самым предполагается стимулировать участие в оценке. Размер вычета равен сумме фактических расходов на прохождение независимой оценки квалификации. «Закон об этом вступил в силу в 2017 году, соответственно, заявить вычет можно уже в 2018 году», — поясняет Сергей Литвиненко.

Еще один новый вид налогового вычета предоставляется на доход от участия в инвестиционных товариществах. Такие операции учитываются на индивидуальном инвестиционном счете, предельный размер вычета не ограничен, поясняет эксперт. На листе 3 и на листе «И» появились графы для получения такого вычета.

Другое нововведение связано не с налоговыми вычетами, а с налогами на доход от продажи недвижимого имущества. В новую форму налоговой декларации включен лист «Расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества». Здесь будет указываться кадастровый номер объекта недвижимого имущества, его кадастровая стоимость. Заполнять его нужно по объектам, оформленным в собственность после 1 января 2016 года.

Что касается вычетов, то в прошлом году для физлиц был установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку, напоминает сайт Федеральной налоговой службы. На него имеют право пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. Для использования вычета за 2017 год льготнику до 1 июля 2018 года можно обратиться в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому применяется вычет. Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, то снова направлять уведомление и подтверждающие льготу документы не нужно. Для тех же, кто в 2018 году впервые получит право на вычет, необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.

Дополнительные льготы, освобождающие от уплаты налога, могут устанавливаться нормативными актами представительных органов муниципальных образований (законами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения участков. Ознакомиться с перечнем льгот, действующих в различных муниципалитетах можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», информирует ФНС.

Кто подает декларацию

Подать форму 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2017 году, необходимо до 3 мая 2018 года, а оплатить налог — до 16 июля 2018 года, сообщает Федеральная налоговая служба.

Штраф за непредставление декларации в срок составляет 5 процентов не уплаченной суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ — 20 процентов от суммы неуплаченного налога, уточняет ФНС.

Обязаны декларировать доходы по форме 3-НДФЛ индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие специалисты — адвокаты, нотариусы, рассказывает заместитель директора Палаты налоговых консультантов Ирина Давидовская.

«Вторая большая группа лиц — это граждане, получившие особые виды доходов, прежде всего от продажи имущества, которое было в собственности меньше установленного срока», — говорит эксперт. Для движимого имущества, например автомобиля, установлен срок менее трех лет, а для недвижимого, например, квартиры — менее пяти лет, если оно было приобретено после 1 января 2016 года, поясняет она.

Представить декларацию 3-НДФЛ также необходимо, если в 2017 году налогоплательщик получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Но есть также большая категория лиц, которые хотят получить налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья, с расходами на образование, лечение, рядом других расходов. «Для них подача декларации не обязанность, а право. Потому предельный срок для подачи декларации не установлен», — говорит Ирина Давидовская. Однако возможность возврата уплаченного налога за определенный год ограничена сроком в три последующих года, уточняет она.

Что еще вступает в силу

На 2,5 процента вырастут в России все выплаты, пособия и компенсации.

Загранпаспорт можно получить в многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ).

При оформлении кредита справку о недвижимости в собственности и НДФЛ банк больше не потребует. Расширен перечень документов, обмен которыми разрешили через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

У бизнеса появится больше возможностей найти «длинные» и недорогие деньги на крупные проекты с помощью синдицированного кредитования.

Теперь можно дистанционно контролировать отправку письменной корреспонденции и, тем самым, более эффективно бороться с «серой почтой».

На 2,5 процента вырастут в России все выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте кабмина.

С этого года все социальные выплаты будут индексироваться один раз в год — в первый день февраля, и строго — на размер инфляции за предыдущий год. Таким образом, установлен единый порядок увеличения социальных выплат.

По данным Росстата, индекс потребительских цен в прошлом году составил 102,5 процента. Соответственно, и коэффициент индексации социальных выплат в этом году равен 1,025 или 2,5 процента.

Повышены выплаты будут Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

Плюс — станут больше социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, госпособия людям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, людям, уволенным в связи с ликвидацией организации.

Но и это еще не все — с 1 февраля этого года на 2,5 процента станет больше ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Это самая массовая социальная выплата в стране.

Сейчас из Пенсионного фонда России ее получают 15,4 миллиона федеральных льготников, в том числе — инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие льготники. Всего в бюджете ПФР заложено 450,6 миллиарда рублей на выплату всех видов проиндексированной ЕДВ.

Как уточняют в Пенсионном фонде России, проиндексируют на 2,5 процента и набор социальных услуг, входящий в состав единой выплаты. Федеральные льготники, которые имеют на него право, выбирают: получить социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Или — отказаться только от части НСУ и получить за это частичную компенсацию.

Итак, с 1 февраля цена набора социальных услуг будет составлять 1075 рублей 19 копеек в месяц. Из них на обеспечение необходимыми медикаментами пойдет 828,14 рубля, на путевку на санаторно-курортное лечение — 128,11 рубля, на бесплатный проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118,94 рубля.

Следующие повышения выплат россиян будут ждать с 1 апреля. С этой даты вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии. Их проиндексируют на 4,1 процента. Таким образом, среднегодовая социальная пенсия будет составлять 9 тысяч 45 рублей. А социальная пенсия для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит — 13 тысяч 699 рублей.

Теперь можно дистанционно контролировать отправку письменной корреспонденции и, тем самым, более эффективно бороться с «серой почтой».

C 1 февраля все применяемые в стране франкировальные машины должны быть подключены к единому серверу «Почты России». Эти аппараты наносят на конверт наименование и адрес организации, календарный штемпель и знак почтовой оплаты.

Внедрение единой системы франкирования даст возможность контролировать количество сдаваемой в доставку корреспонденции.

«Это позволит усилить контроль и учет со стороны «Почты России» за отфранкированной письменной корреспонденцией. Кроме того, подключение к онлайн-системе франкирования сводит к минимуму риск возникновения «серой почты», — отмечает генеральный директор предприятия Николай Подгузов.

До сих пор потери предприятия от пересылки неучтенной и неоплаченной письменной корреспонденции, так называемой «серой почты», составляют несколько миллиардов рублей в год. Значительная часть этого объема приходится на поддельные франкировальные оттиски.

Совокупная мощность установленных на предприятии машин кратно превышает суммарные объемы письменной корреспонденции, пересылаемые в России. Новая система замещает массу ручных процессов — ввод денег производится в онлайн режиме без выезда специалиста к клиенту. Отпадает потребность вести старый архаичный журнал франкирования, а сверка и выставление актов проходит на основе данных единой системы почты и является прозрачной для клиентов.

У владельцев старых франкировальных машин было время для принятия решения еще до запуcка единой онлайн системы. Им было предложено выбрать один из трех вариантов перехода к новому стандарту франкирования. Первый — покупка собственной франкировальной машины. Второй — переход на франкирование в «Почту России».

Третий — отказ от франкирования и переход на нанесение почтовых марок либо использование литерных конвертов. Но в этом случае надо понимать, что средняя стоимость нанесения оттиска франка на собственных машинах отправителей может составлять примерно 5-7 рублей, что существенно выше, чем средневзвешенный тариф на франкирование «Почты России».

С учетом этого только 327 организаций или шесть процентов от общего количества приняли решение о приобретении собственных франкировальных машин.

Загранпаспорт оформят быстрее

В феврале вступают в силу сразу два закона, которые касаются государственных услуг: о заграничных паспортах и справках для банков.

Загранпаспорта с 1 февраля можно будет получить в многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ).

В городах федерального значения — Москва и Санкт-Петербург, Севастополь — и в крупных административных муниципальных центрах, где проживает более 100 тысяч человек, теперь должен быть хотя бы один МФЦ, где можно получить загранпаспорт. Администрация центра, который выбран для оказания этой услуги, должна подготовить все необходимое оборудование и заключить соглашение с органами внутренних дел.

Учитывая, что сначала планировали ввести эту услугу для МФЦ год назад, но потом сроки перенесли, то многие центры уже начали ее оказывать, не дожидаясь вступления закона в силу.

Теперь дело за открытием хотя бы одного центра, где выдают загранпаспорта в городских округах и численностью более 50 тысяч человек. Они должны подготовиться к сентябрю этого года. Если же жителей муниципальных районов или городских округов меньше 50 тысяч, то для них оказание услуги по выдаче загранпаспорта в одном из МФЦ не обязательно, но желательно. Решение — за учредителем многофункционального центра, если на то есть технические и финансовые возможности.

Также с 1 февраля при оформлении кредита справку о недвижимости и НДФЛ банк теперь не потребует. Расширяется перечень документов, обмен которыми разрешили через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. В основном это касается документов на недвижимость, автомобили, налоговых платежей. И речь идет не только о физических лицах, но и о компаниях.

Быстрый обмен данными позволит не отправлять за бумагами курьеров или запрашивать справки в других органах, чтобы оказать ту или иную госуслугу в электронном виде.

Как отметили «Российской газете» в минкомсвязи, для граждан обеспечена возможность при обращении за получением финансовых услуг не предоставлять сведения о себе, хранящиеся в государственных информационных системах.

Теперь необходимые справки банки с согласия граждан могут запрашивать самостоятельно. Получение таких сведений будет способствовать снижению рисков финансовых организаций, а также позволит предложить клиентам новые финансовые продукты, отметили в министерстве. То есть при получении кредита на квартиру или машину банку не надо доказывать свою состоятельность и платежеспособность.

А вот тех, кто не платит по кредитам, другим обязательствам, в том числа алиментам, может огорчить новая возможность ведомств и служб по обмену документами. Туго придется и фирмам с подмоченной репутацией. Так как сведения о наличии или отсутствии юрлица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) теперь тоже будут доступны широкому кругу служб и ведомств.

У бизнеса появится больше возможностей найти «длинные» и недорогие деньги на крупные проекты с помощью синдицированного кредитования. Закон о нем вступает в силу с 1 февраля.

Ранее компании активно привлекали дешевые синдицированные кредиты на западных рынках капитала. После введения санкций их объемы резко снизились. Российским банкам в силу их небольшого капитала и норматива по ограничению кредитного риска трудно в одиночку «поднять» амбициозный проект, особенно если у инвестора нет залога. В этом одна из причин слабого роста корпоративного кредитования (в 2017 году 0,2 процента в номинальном выражении).

Как с помощью мобильного приложения получить кредит

Новый закон упрощает создание синдикатов кредиторов, причем он может претендовать на господдержку. Ключевым участником синдицированного кредитования должен стать Внешэкономбанк (ВЭБ), который в первом квартале запускает «фабрику проектного финансирования». Она занимает центральное место в правительственном плане повышения инвестиций, которые нужны для выхода роста экономики на целевые 3-4 процента в год.

Ее основная идея — в синдицированном кредитовании с субсидированием ставок и госгарантиями по облигациям. С помощью этого механизма банки смогут разделять риски с ВЭБом.

По первому пулу потенциальных проектов планируется подписание соглашений о структурировании финансирования в рамках «фабрики» на Российском инвестиционном форуме в Сочи (15-16 февраля), рассказал «Российской газете» первый зампред ВЭБа — член правления Дмитрий Курдюков. «Для первых проектов ВЭБ уже провел предварительную оценку и получил снижение стоимости кредита для заемщиков по сравнению с двусторонними кредитами банка», — говорит он.

«Фабрика» нацелена на проекты по созданию новых высокотехнологичных производств стоимостью не менее трех миллиардов рублей. «По мере становления фабрики и отработки всех процедур в нее могут быть включены проекты и на меньшие суммы», — не исключает Дмитрий Курдюков. Срок проектов ограничен 20 годами. Для них будет применяться стандартная для проектного финансирования пропорция 80/20, где 80 процентов — долг, а 20 — средства спонсора или инициатора проекта.

На первом этапе проектного финансирования заемщик получает многотраншевый синдицированный кредит. ВЭБ берет на себя самую рискованную часть в этом механизме, но дает возможность зайти в проект другим инвесторам. «Это значит, на каждый наш рубль может быть три-четыре рубля дополнительных инвестиций в экономику страны», — рассчитывает Курдюков.

На втором этапе идет выпуск облигаций объемами от 10 до 30 миллиардов рублей под госгарантии. Это должно обеспечить их высокую ликвидность и повышенную надежность. Для выпуска облигаций ВЭБ создает стопроцентную «дочку» — ООО «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (СОПФ). Ей уступается долгосрочный транш, изначально финансируемый ВЭБом. СОПФ сможет приобретать требования по кредитам, а с 1 июня — и само выдавать займы, выступая первичным участником синдиката кредиторов.

В рамках фабрики ВЭБа впервые будет применен принципиально новый вид субсидии: для заемщика фиксируется максимум плавающей ставки, в случае его превышения проект получает бюджетную субсидию, полностью компенсирующую рост ставки. Такая поддержка закрывает долгосрочные риски.

На первый взгляд этот механизм представляется излишне сложным, заработает он в полную силу или нет — непонятно, считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Есть риск, что несколько проектов пройдет, но массовым это не станет», — опасается он.

Источник: РГ