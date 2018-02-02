Вырубил деревья законно бизнесмен Голубев в зеленой зоне Бердска

В конце января «Курьер. Среда. Бердск» получил официальный ответ из мэрии по поводу рубки деревьев в зеленой зоне города рядом с особо охраняемой территорией Бердская коса.

В середине декабря 2017 года, напомним, в микрорайоне Ясная поляна Бердска началась вырубка деревьев, что очень возмутило местных жителей. Активисты обратились в редакцию с просьбой разобраться в ситуации. Как тогда удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», сосны спиливали законно — на частной территории, где бердский бизнесмен Виктор Голубев строит многоквартирный дом.

Автор видео Валентина



Впрочем, жители Ясной поляны, посчитав, что власть бездумно раздает землю под застройку в заповедной зоне решили организовать «зеленый» флешмоб и «завалить» администрацию жалобами. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в мэрию пришло 17 заявлений от противников вырубки зеленых насаждений.

И это стало поводом для официального ответа бердчанам о судьбе участка, где рубили сосны. При этом чиновники благодарят неравнодушных горожан за активную жизненную позицию и просят обо всех фактах вырубки деревьев сообщать в полицию или в мэрию. Публикуем ответ мэрии полностью.

дословно

«Земельный участок с кадастровым номером 54:32:010731:1398 по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, территория санатория «Бердский», находится в праве собственности у Голубева В. А.

Участок с кадастровым номером 54:32:010731:1398 относится к категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования — малоэтажная многоквартирная жилая застройка, правообладатель – Голубев Виктор Алексеевич, собственность № 54-54/004-54/004/015/2016-397/1. Основанием для оформления права собственности на земельный участок является договор купли-продажи от 11.12.2009 года, заключенный между ООО «Гурман» и Голубевым В.А.

В соответствии с п.п. 2 и 3 ст. 261 ГК РФ, право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения. Деревья, находящиеся на данном земельном участке, также являются частной собственностью владельца участка.

Собственник, при решении о ликвидации, расположенных на своем земельном участке деревьев и кустарников обратился в установленном законодательством порядке в администрацию города с просьбой произвести спил деревьев. Все затраты по проведению работ собственник выполняет своими силами и за свой счет.

Комиссия, в рамках действия законодательства, обязала застройщика произвести компенсационную посадку зеленых насаждений.

Администрация города благодарит активистов, которым небезразлична судьба леса на территории Бердска. Предполагается, что компенсационная посадка будет выполнена в Городском парке культуры и отдыха. Городская администрация пригласит всех желающих на посадку деревьев в парках. Данная информация будет дополнительно размещена в городских СМИ.

О фактах незаконной вырубки просим сообщать в полицию и общественную приемную Главы города Бердска по телефонам: 02, 3-14-11».