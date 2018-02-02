На 8 лет в колонию отправил суд экс-губернатора Новгородской области

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии за взяточничество, сообщал в четверг «Интерфакс».

«Признать Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и назначить ему наказания в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в резолютивной части приговора судьи Татьяны Васюченко.

Экс-губернатору также назначен штраф в размере двухкратного размера полученной взятки — более 48 млн рублей.

В то же время Пресненский суд Москвы оправдал Белых по одному из эпизодов дела.

«Суд выносит оправдательный приговор в отношении Белых по эпизоду получения взятки от (Альберта) Ларицкого», — огласила приговор Васюченко. Как следует из приговора, суду не было представлено иных доказательств получения кировским экс-губернатором 200 тыс. евро от Ларицкого, кроме показаний бывшего заместителя главы региона — Сергея Щерчкова, через которого Белых якобы передавались денежные средства.

«Существуют факты исключительных показания Щерчкова против показаний Белых без иной совокупности доказательств», — говорится в приговоре.

Таким образом, экс-губернатор был признан виновным в получении 400 тыс. евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.

В срок наказания экс-губернатору был зачтен срок его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.

Прокурор Марина Дятлова ранее просила для экс-губернатора 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей.

Дело Никиты Белых

Занимавший пост губернатора Кировской области Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии обвинения, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на 600 тыс. евро.

Следствие утверждает, что эти деньги экс-губернатор получил за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в интересах предпринимателей Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и предпринимательской деятельностью на территории области.

В июле 2016 года Белых был отстранен от должности губернатора президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

Белых отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.