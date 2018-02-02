На 8 лет в колонию отправил суд экс-губернатора Новгородской области

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии за взяточничество, сообщал в четверг «Интерфакс».
«Признать Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и назначить ему наказания в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в резолютивной части приговора судьи Татьяны Васюченко.
Экс-губернатору также назначен штраф в размере двухкратного размера полученной взятки — более 48 млн рублей.
В то же время Пресненский суд Москвы оправдал Белых по одному из эпизодов дела.
«Суд выносит оправдательный приговор в отношении Белых по эпизоду получения взятки от (Альберта) Ларицкого», — огласила приговор Васюченко. Как следует из приговора, суду не было представлено иных доказательств получения кировским экс-губернатором 200 тыс. евро от Ларицкого, кроме показаний бывшего заместителя главы региона — Сергея Щерчкова, через которого Белых якобы передавались денежные средства.
«Существуют факты исключительных показания Щерчкова против показаний Белых без иной совокупности доказательств», — говорится в приговоре.
Таким образом, экс-губернатор был признан виновным в получении 400 тыс. евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.
В срок наказания экс-губернатору был зачтен срок его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.
Прокурор Марина Дятлова ранее просила для экс-губернатора 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей.
Дело Никиты Белых
Занимавший пост губернатора Кировской области Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.
По версии обвинения, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на 600 тыс. евро.
Следствие утверждает, что эти деньги экс-губернатор получил за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в интересах предпринимателей Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и предпринимательской деятельностью на территории области.
В июле 2016 года Белых был отстранен от должности губернатора президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.
Белых отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.
Мэр маленького Бердска Потапов. Избран от КПРФ. Взятка 3 млн рублей получил 10 лет (просил 10, но меченых денег столько не было). Министр Улюкаев- взятка 2 млн долларов (120 млн рублей) 8 лет, Губернатор Белых- взятка 400 тыс евро (28 млн руб)- 8 лет. С коммуниста спрос строже?
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