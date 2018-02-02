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Есть ли в Бердске практика сдавать дачу на лето?

Не для шашлыков и валяния на травке, а посадить пару-тройку грядок овощей, отдохнуть от города в отпуске…
Может кто-то что-то знает об этом вопросе?

2.02.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости»  горожанка:
Приветствую всех!
В очередной раз подумала, как не хватает форума для общения на этом сайте…
Собственно, о чем хочу спросить.
Есть ли в Бердске практика сдавать дачу на лето?
Я бы сняла с удовольствием. Не для шашлыков и валяния на травке, а посадить пару-тройку грядок овощей, отдохнуть от города в отпуске…
Может, кто-то что-то знает об этом вопросе?

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(1) Комментарий

  1. горожанка

    Спасибо Редакции за совет. Поверьте, мониторила и ваш сайт и многие другие, но ничего не нашла, поэтому и решила обратиться к жителям города.

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