В рубрику «Сообщи свои новости»Приветствую всех!В очередной раз подумала, как не хватает форума для общения на этом сайте…Собственно, о чем хочу спросить.Есть ли в Бердске практика сдавать дачу на лето?Я бы сняла с удовольствием. Не для шашлыков и валяния на травке, а посадить пару-тройку грядок овощей, отдохнуть от города в отпуске…Может, кто-то что-то знает об этом вопросе?

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