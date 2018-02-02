Попала 3-летняя девочка в тройное ДТП на трассе Р-256 в Бердске

Утром сегодня, 2 февраля, на бердском участке трассы Р-256 произошло тройное ДТП. «Тойота Витц», поворачивая в Агролес со стороны Бердска, не пропустила «Хонду Фит», двигавшуюся навстречу. Не успела затормозить и автоледи на другой «Хонде», ехавшей из Агролеса.

Авария произошла около 8.00. В час пик в этом месте очень интенсивное движение.

На место происшествия выезжала скорая помощь. В больницу госпитализировали девочку лет пяти. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» участники ДТП, у ребенка не было видимых повреждений — она сама зашла в машину «скорой», куда сели и ее родители.

— Все живы, девочку мама за ручку отвела в скорую помощь, — рассказала автоледи из «агролесовской» «Хонды».

Пожарные залили поврежденные автомобили, чтобы не произошло возгорания.

Автор видео Анастасия Солодкова

Водитель «Тойоты» Игорь не отрицает своей вины в ДТП. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что, поворачивая, не заметил «Хонду Фит», ехавшую со стороны Искитима. Поэтому не пропустил ее. Вторая «Хонда» поворачивала на трассу из Агролеса.

— Я виноват, — признается бердчанин Игорь. — Я вообще не заметил машину. Поток проехал, я увидел, что дорога пустая, и начал поворачивать.

По его словам, серьезно пострадавшие в ДТП «Тойоту» и «Хонду Фитц» увезут на эвакуаторе. А третий автомобиль после того, как сотрудники ГИБДД оформят аварию, сможет уехать своим ходом.

По уточненной информации, 29-летний водитель «Тойоты» имеет минимальный стаж вождения — с 2017 года.

— При повороте налево в сторону посёлка Агролес он не предоставил преимущества в движении автомобилю «Хонда Фит», под управлением водителя 1980 года рождения (стаж вождения с 1998 года), который следовал со стороны города Искитим в направлении Новосибирска, после чего автомобиль «Тойота Витц» совершил столкновение с автомобилем «Хонда Партнер», под управлением водителя-женщины 1978 года рождения, которая следовала со стороны посёлка Агролес, — уточнила «Курьер. среда. Бердск» инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.

В результате ДТП в микрорайоновскую больницу были доставлены водитель и пассажир автомобиля «Хонда Фит». У водителя диагностировали ушиб грудной клетки, у пассажира 1983 года рождения — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану волосистой части головы. Ребёнок, находящийся в салоне автомобиля «Хонда Фит» не пострадал.