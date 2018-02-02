Трое детей ушли из школы 31 января и пропали в Бердске

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛИ ДЕТИ!
Кузнецов Руслан, 12 лет; Ершова Елена, 12 лет;
Королюк (Комиссарова) Ирина, 12 лет , г.Бердск, НСО
31 января 2018 года ушли из школы в Микрорайоне и до настоящего времени не вернулись!
У Руслана Кузнецова русые волосы, карие глаза, его рост – 135-140 см. В день исчезновения мальчик был одет в тёмно-синюю ветровку, сине-бело-голубую шапку с рисунком и школьные брюки. На ногах были тёмно-синие кроссовки.
У Ирины Королюк чёрные волосы, голубые глаза, её рост — 165-170 см. Выглядит девочка старше своего возраста (примерно на 15 лет). В день исчезновения на ней была синяя куртка с меховой опушкой на капюшоне, белая шапка, чёрные брюки, серые угги. С собой у девочки был рюкзак.
У Елены Ершовой тёмно-русые крашеные волосы, голубые глаза. Рост пропавшей – 165 см. Она была одета в чёрные джинсы и розовую куртку с мехом на капюшоне. На голове была коричневая шапка с помпоном, на ногах – серые ботинки, сообщается в ориентировках.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по единому номеру экстренных служб 112 или волонтёрам: 89538871777, 89133724737, 89039046585.
Ужас, уже второе февраля. И только сейчас информацию дали. Какой кошмар. Надеюсь, найдутся.
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Объявление в СМИ только спустя 1,5 суток после пропажи!!!!
В чем причина?
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Какая школа?
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Вчера была в магазине «Ярче» на ул. Ленина, и там ходили по магазину трое детей, мальчик и две девочки, с портфелями, но похоже это не они, так как мне кажется, что они помладше были, и мальчик разговаривал по телефону, видимо спросили его, где он находится, его ждут дома. А он ответил, что идёт через парк, и ещё сказал девочкам, когда отключился, «задолбали.» Меня очень удивило, что в таком возрасте, он уже хитрит, и нагло врёт.
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Вот и я что-то не пойму, слишком мало информации. Школа неизвестна, детали неизвестны. Вообще ничего не понятно.
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11 школа
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А зачем вам школа и детали? Для интереса? Фото есть, описание есть, увидите- позвоните по указанным номерам, хотите в поисках поучаствовать — позвоните по указанным номерам опять-же.
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https://m.vk.com/wall-44198504_11966
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