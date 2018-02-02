Трое детей ушли из школы 31 января и пропали в Бердске

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛИ ДЕТИ!Кузнецов Руслан, 12 лет; Ершова Елена, 12 лет;Королюк (Комиссарова) Ирина, 12 лет , г.Бердск, НСО31 января 2018 года ушли из школы в Микрорайоне и до настоящего времени не вернулись!

ДоброСпас-Новосибирск Содружество волонтеров обращается к вам за помощью:

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по единому номеру экстренных служб 112 или волонтёрам: 89538871777, 89133724737, 89039046585.