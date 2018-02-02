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Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2018»

Два года подряд на последнем школьном звонке 11-классникам Бердска дарили уникальный выпуск журнала «Выпускник». Срочно ждем информацию о классах!

2.02.2018 Нет комментариев

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник 2018»

Проект «Выпускник-2017»

Издательский дом «БукЪвица» начинает работу над выпуском 2018 года.
И мы обращаемся к директорам школ, классным руководителям и родителям оказать содействие в сборе информации.
Традиционно в выпуске будут статьи о каждой школе и о каждом выпускном классе. Для этого нам от руководителей школа нужна обновленная информация о достижениях учреждения в 2017-2018 году, от классов – материалы для статьи – текст и фото. Мы готовы с каждым классом индивидуально обсуждать: чем мы можем вам помочь – что написать и что сфотографировать.
И очень просим – не затягивать. Проект трудоемкий во всех смыслах и откладывать его на момент, когда пора сдавать ЕГЭ точно не следует!

Дорогие директора школ! Если необходимо что-то поменять в информации о вашей школе в предыдущем (2017 год) тексте, пожалуйста,  срочно сообщите!

Дорогие классные руководители! Просим Вас обратить внимание при подготовке материала — мы давали список вопросов, ответы на которые мы будем использовать в спецпроекте.
Мы ждем информацию от Вас на ящик bkurer@mail.ru или ящик координатора проекта Елены Белоусовой belenna73@mail.ru. Телефон для уточнения  3-00-10 или 8-953-765-6415.
Удачного учебного года!


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