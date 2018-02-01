Суд посадил под домашний арест дочь главного полицейского Бердска

Вечером 1 февраля суд огласил решение по мере пресечения Екатерине Песляк.

Как передает из зала суда корреспондент «Курьер. среда. Бердск», суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Вердикт судья Наталья Агеева вынесла через 3,5 часа после начала процесса.

Суд учел все смягчающие обстоятельства, в том числе наличие 2-летнего сына.

По решению суда, Екатерина Песляк будет жить пр адресу регистрации — у матери на улице Первомайской. Ей запрещается выходить из дома без разрешения суда, общаться с должностными лицами, в том числе администрации, нельзя жить и общаться с мужем, свидетелями по делу. Нельзя получать и отправлять письма по почте, пользоваться интернетом. Телефоном можно пользоваться только при звонке в «скорую», МЧС и следователям.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Песляк проходит по уголовному делу по ст. 159 УК РФ — мошенничество. Ей и ее отцу, начальнику отдела МВД по Бердску Сергею Проценко инкриминируют махинации с землей.

По версии следствия, Екатерина Песляк, выиграв по аукциону аренду земельного участка на ул. Тимирязева в Новом поселке, дав явно завышенную цену — 4,5 млн рублей, в течение короткого времени оформила в собственность строительный вагончик на 10 сотках как капитальное строение и выкупила землю за 11 тыс. рублей. Уже через месяц после аукциона, который состоялся в мае 2017 года, она выставила участок на продажу, запросив за него 2,1 млн рублей.

Силовики, расследуя факт мошенничества, подслушивал телефонные переговоры Проценко с дочерью, зятем, который работает в управлении земельных отношений мэрии Бердска, а также с главой города и первым вице-мэром. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в суде озвучили расшифровку, где фигурируют названные люди.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Сергею Проценка сегодня же, 1 февраля, суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО. Под арестом он проведет 1 месяц и 20 дней — до 29 марта.