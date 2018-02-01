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Суд посадил под домашний арест дочь главного полицейского Бердска

Екатерину Песляк, как и ее отца Сергея Проценко, подозревают в мошенничестве с землей. Но 30-летней женщине из-за маленького ребенка сделали снисхождение.

1.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 7 коммент.

Суд посадил под домашний арест дочь главного полицейского Бердска

Екатерина Песляк во время суда о мере пресечения

Вечером 1 февраля суд огласил решение по мере пресечения Екатерине Песляк.

Как передает из зала суда корреспондент «Курьер. среда. Бердск», суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Вердикт судья Наталья Агеева вынесла через 3,5 часа после начала процесса.

Суд учел все смягчающие обстоятельства, в том числе наличие 2-летнего сына.

По решению суда, Екатерина Песляк будет жить пр адресу регистрации — у матери на  улице Первомайской. Ей запрещается выходить из дома без разрешения суда, общаться с должностными лицами, в том числе администрации, нельзя жить и общаться с мужем, свидетелями по делу. Нельзя получать и отправлять письма по почте, пользоваться интернетом. Телефоном можно пользоваться только при звонке в «скорую», МЧС и следователям.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Песляк проходит по уголовному делу по ст. 159 УК РФ — мошенничество. Ей и ее отцу, начальнику отдела МВД по Бердску Сергею Проценко инкриминируют махинации с землей.

По версии следствия, Екатерина Песляк, выиграв по аукциону аренду земельного участка на ул. Тимирязева в Новом поселке, дав явно завышенную цену — 4,5 млн рублей, в течение короткого времени оформила в собственность строительный вагончик на 10 сотках как капитальное строение и выкупила землю за 11 тыс. рублей. Уже через месяц после аукциона, который состоялся в мае 2017 года, она выставила участок на продажу, запросив за него 2,1 млн рублей.

Силовики, расследуя факт мошенничества, подслушивал телефонные переговоры Проценко с дочерью, зятем, который работает в управлении земельных отношений мэрии Бердска, а также с главой города и первым вице-мэром. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в суде озвучили расшифровку, где фигурируют названные люди.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Сергею Проценка сегодня же, 1 февраля, суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО. Под арестом он проведет 1 месяц и 20 дней — до 29 марта.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Хоть девчонку отпустили

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  2. Шас

    Если надо мера нахлабучить, то зачем браться за других. Делайте красиво и женщин :-| не трогайте.

    Thumb up 12 Thumb down 12

  3. Бердчанин

    Семейка воровская . И Малыш воришкой будет. Рыба гниет с головы

    Thumb up 5 Thumb down 14

  4. Бердчанин

    Рыба гниет с головы. Неприятная и наглая . Достойная папы вора! Все им с рук

    Thumb up 6 Thumb down 9

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