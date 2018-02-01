Суд посадил под домашний арест дочь главного полицейского Бердска
Екатерину Песляк, как и ее отца Сергея Проценко, подозревают в мошенничестве с землей. Но 30-летней женщине из-за маленького ребенка сделали снисхождение.
1.02.2018Автор: Елена МедведеваФото: Елены Медведевой7 коммент.
Екатерина Песляк во время суда о мере пресечения
Вечером 1 февраля суд огласил решение по мере пресечения Екатерине Песляк.
Как передает из зала суда корреспондент «Курьер. среда. Бердск», суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Вердикт судья Наталья Агеева вынесла через 3,5 часа после начала процесса.
Суд учел все смягчающие обстоятельства, в том числе наличие 2-летнего сына.
По решению суда, Екатерина Песляк будет жить пр адресу регистрации — у матери на улице Первомайской. Ей запрещается выходить из дома без разрешения суда, общаться с должностными лицами, в том числе администрации, нельзя жить и общаться с мужем, свидетелями по делу. Нельзя получать и отправлять письма по почте, пользоваться интернетом. Телефоном можно пользоваться только при звонке в «скорую», МЧС и следователям.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Песляк проходит по уголовному делу по ст. 159 УК РФ — мошенничество. Ей и ее отцу, начальнику отдела МВД по Бердску Сергею Проценко инкриминируют махинации с землей.
По версии следствия, Екатерина Песляк, выиграв по аукциону аренду земельного участка на ул. Тимирязева в Новом поселке, дав явно завышенную цену — 4,5 млн рублей, в течение короткого времени оформила в собственность строительный вагончик на 10 сотках как капитальное строение и выкупила землю за 11 тыс. рублей. Уже через месяц после аукциона, который состоялся в мае 2017 года, она выставила участок на продажу, запросив за него 2,1 млн рублей.
Силовики, расследуя факт мошенничества, подслушивал телефонные переговоры Проценко с дочерью, зятем, который работает в управлении земельных отношений мэрии Бердска, а также с главой города и первым вице-мэром. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в суде озвучили расшифровку, где фигурируют названные люди.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Сергею Проценка сегодня же, 1 февраля, суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО. Под арестом он проведет 1 месяц и 20 дней — до 29 марта.
Хоть девчонку отпустили
15 18
Если надо мера нахлабучить, то зачем браться за других. Делайте красиво и женщин не трогайте.
12 12
Семейка воровская . И Малыш воришкой будет. Рыба гниет с головы
5 14
Так их, так. Публично постегаем так сказать.
3 1
Хоть ребёнка то не трогай
… тебе пусть твои предсказания вернутся
Я не знаю никого из перечисленных лиц, но детей задевать — последнее дело
0 0
Это для Бердчанина
0 0
Рыба гниет с головы. Неприятная и наглая . Достойная папы вора! Все им с рук
6 9