Скинулись на обеды ребенку из семьи погорельцев родители школьников в Бердске

Проблемные вопросы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, просила помочь решить горадминистрацию директор школы №8 Наталья Краморова на заседании общественной палаты в Бердске.

— Эту проблему самостоятельно я решить не смогла. И проблема эта связана с чрезвычайными ситуациями: пожарами, еще чем-то. Когда дети оказываются в ситуации необходимости постановки, например на льготное питание. К сожалению, постановка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на учет не предусмотрена. Я пыталась решить этот вопрос через соцзащиту, через областную общественную палату. Выяснилось, что решение должно исходить от совместных действий профсоюза и министерства образования. В прошлом году у нас была семья, в доме которой произошел пожар. Родители школьников инициировали сбор средств. И ребенок до конца учебного года питался за счет взносов родителей. Можно ли попытаться решить вопрос по конкретным индивидуальным ситуациям на уровне города? — спросила у главы Бердска Наталья Краморова

Мэр Евгений Шестернин отметил, что есть социальная программа по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По словам Евгения Анатольевича, они уже ставили в области вопрос об увеличении дотации на школьные обеды. Рассчитывать на бюджет города невозможно. Но социальные проекты для помощи семьям есть, отметил мэр.

Директор школы №8 настаивала на том, чтобы была общественная инициатива для принятия постановления регионального уровня, которое бы дало право ставить на учет детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Шестернин уверил, что двумя руками «за» за эту инициативу. К тому же, в Бердске есть три депутата Заксобрания, они никогда в помощи не отказывали.

Краморову поддержала председатель общественной палаты Марина Щербенева и пообещала возобновить решение данного вопроса.