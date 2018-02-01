КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
ПРОДАМ 1-Ю КВ-РУ НА МИКРОРАЙОНЕ 30кв.м./ТОРГ!
Продам 2-ю в центре!
Продам 2к.кв. или меняю на студию!
Продам 1-ю в ЖК Белокаменный
Продам 3-ю квартиру в центре или меняю на дом!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

По праву собственности на «жилой дом» продали «криминальный» участок дочери начальника полиции Бердска

Суд рассматривает ходатайство СК об аресте дочери начальника отдела МВД Бердска

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Суд арестовал главного полицейского Бердска по подозрению в мошенничестве с землей

Скинулись на обеды ребенку из семьи погорельцев родители школьников в Бердске

Суд: Мэр и его зам подыскивали участок главному полицейскому Бердска

В АО «РЭС» подвели итоги комплексной программы по работе с потерями электроэнергии за 2017 год

СК: Проценко попал под влияние криминального авторитета Григорьева из Бердска

Хищения выявили в обслуживающей первых лиц России авиакомпании

Однофамилец подозреваемой в мошенничестве с землей дочери главы горотдела МВД работает в мэрии Бердска

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Скинулись на обеды ребенку из семьи погорельцев родители школьников в Бердске

Для детей из семей погорельцев не предусмотрен бесплатный обед. Директор школы №8 пытается донести проблему до законодателей области.

1.02.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Скинулись на обеды ребенку из семьи погорельцев родители школьников в Бердске

Ребенок, семья которого пережила пожар, до конца учебного года питался за счет благотворителей

Проблемные вопросы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, просила помочь решить горадминистрацию директор школы №8 Наталья Краморова на заседании общественной палаты в Бердске.

— Эту проблему самостоятельно я решить не смогла. И проблема эта связана с чрезвычайными ситуациями: пожарами, еще чем-то. Когда дети оказываются в ситуации необходимости постановки, например на льготное питание. К сожалению, постановка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на учет не предусмотрена. Я пыталась решить этот вопрос через соцзащиту, через областную общественную палату. Выяснилось, что решение должно исходить от совместных действий профсоюза и министерства образования. В прошлом году у нас была семья, в доме которой произошел пожар. Родители школьников инициировали сбор средств. И ребенок до конца учебного года питался за счет взносов родителей. Можно ли попытаться решить вопрос по конкретным индивидуальным ситуациям на уровне города? — спросила у главы Бердска Наталья Краморова

Мэр Евгений Шестернин отметил, что есть социальная программа по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По словам Евгения Анатольевича, они уже ставили в области вопрос об увеличении дотации на школьные обеды. Рассчитывать на бюджет города невозможно. Но социальные проекты для помощи семьям есть, отметил мэр.

Директор школы №8 настаивала на том, чтобы была общественная инициатива для принятия постановления регионального уровня, которое бы дало право ставить на учет детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Шестернин уверил, что двумя руками «за» за эту инициативу. К тому же, в Бердске есть три депутата Заксобрания, они никогда в помощи не отказывали.

Краморову поддержала председатель общественной палаты Марина Щербенева и пообещала возобновить решение данного вопроса.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дочь главы МВД Бердска посадили под домашний арест и запретили общение с мужем Суд посадил под домашний арест дочь главного полицейского Бердска По праву собственности на «жилой дом» продали «криминальный» участок дочери начальника полиции Бердска

(2) Комментариев

  1. anonim

    Ну и позорники же руководство школы, противно даже!!!!!!!!!!!

    Thumb up 0 Thumb down 5

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Комплексное УЗИ для женщин
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика