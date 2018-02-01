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Суд рассматривает ходатайство СК об аресте дочери начальника отдела МВД Бердска

Екатерина Песляк проходит вместе с Сергеем Проценко по делу о мошенничестве с землей. У 30-летней женщины дома остался 2-летний сын.

1.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елена Медведевой 32 коммент.

Суд рассматривает ходатайство СК об аресте дочери начальника отдела МВД Бердска

Екатерина Песляк вместе со своим отцом полковником полиции Сергеем Проценко является фигурантом дела о махинациях с землей

Сегодня, 1 февраля, в 17.20 в Бердском городском суде началось заседание по избранию меры пресечения для Екатерины Песляк. Она подозревается в незаконных действиях с землёй. Несколькими минутами раньше, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» суд арестовал ее отца Сергея Проценко, начальника бердского отдела МВД. Оба являются фигурантами уголовного дела по ст. 159 — мошенничество. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Проценко и Песляк организовали мошенническую схему, взяв участок на аукционе в аренду и оформив его в собственность под видом того, что там есть капитальное строение. А на самом деле на 10 сотках стоит вагончик, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По оценке следствия, земельный участок в Новом поселке Сергею Проценко подыскивали сам глава города Евгений Шестернин и первый вице-мэр Александр Тужик. Это стало понятно из телефонных переговоров, расшифровку которых сегодня суд зачитал, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Отметим, что у подозреваемой дома остался двухлетний малыш.

«Сыночка… Два года», — дрожащим голосом ответила Екатерина на вопрос суда о семейном положении и наличии несовершеннолетних детей, передает из зала суда корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

Глядя на нее, сложно поверить, что её обвиняют в совершении тяжкого преступления и в земельных махинациях на миллионы рублей. Миниатюрная, худенькая женщина сидит за решёткой в простой толстовке, ботинках на босу ногу и уже, по тюремным правилам, без шнурков. Она выглядит подавленной, на вопросы отвечает тихо.

Суд рассматривает ходатайство СК об аресте дочери начальника отдела МВД Бердска

Шнурки не положены в ИВС

Следственный комитет ходатайствует в суде об аресте Екатерины Песляк. Адвокат высказывает противоположное мнение, убеждая суд в невиновности своей подзащитной. Защита просит не изолировать подсудимую от семьи, избрать хотя бы домашний арест.


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Весь сюжет: Проценко

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(32) Комментариев

  1. Аноним

    Да дела,,,,,,,,,,, Попала под раздачу,,,,,,,,,,,,

    Thumb up 22 Thumb down 6

  2. Чук

    А на фото в соц.сетях такая счастливая на море под пальмами

    Thumb up 17 Thumb down 9

  3. брат

    Уважаемые, все,кто хочет здесь отметиться с какой-нибудь гадостью,- за себя отвечайте!
    девчонку,похоже,в разработку *приняли*. Где гарантия,что вы завтра в таком же *виде* не окажитесь…
    Ведите себя достойно!

    Thumb up 26 Thumb down 16

  4. Катя

    Хорошо иметь папочку, который пристроит, обеспечит, с денежками поможет… А сама-то что? Никто и никак. Зато жить красиво хотела на халяву. Теперь и папочке и доченьке «прилетело». И вообще, всю администрацию города пора протрясти- а то «хорошо сидят». Пусть «хорошо посидят» теперь в других местах

    Thumb up 25 Thumb down 5

    • Алекса

      Да, Вы то откуда и что знаете про неё. Она училась на отлично, иностранным языком владеет разговорным, очень умная девочка. И жили они не в роскоши, она беременной все 9 месяцев сама работала. Очнитесь Вы все тут, кто грязь льёт.

      Thumb up 10 Thumb down 16

  5. Аноним

    читаю комментарии выше и просто в шоке. Кто же вас так обидел (опустил) комментаторы? Прям отвратительное злорадство. Много слов в ваш адрес напрашивается которые модератор не пропустит Я вот знать ее не знаю но по людски жалко. Ребёнок дома маленький

    Thumb up 19 Thumb down 18

  6. Гостья

    Вот зачем отец дочь втянул в свои махинации то, вот ему ли не знать возможные последствия данного преступления. Ребенка жалко, совсем маленький

    Thumb up 14 Thumb down 4

    • Аноним

      Да ни чё страшного за ребёнком пока папаша(зам главного земельщика) присмотрит. Тем более он повар пту-шник по профессии, так что проблем не будет, все сыты и довольны будут.

      Thumb up 13 Thumb down 6

  7. аноним

    Люди, остановитесь, страшно смотреть в каком обществе живем, желчь так и брижжет, ни одного нормального коментария, все такие честные и правильные, не в этих лицах мошенников увидели,многие кто по такой схеме земли регистрировал, а тут нашли козлов отпушения, не дай бог вам оказаться в такой ситуации. Я и смотрю все чиновники на автомобилях за миллионы ездят и никого не смущает, а человек жил по совести и справедливости, а вы с ног до головы обплевали.

    Thumb up 18 Thumb down 23

  8. аноним

    Самим не стремно весь бред писать, всех бердских руководителей только грязью льете, а кто хоть один из вас какое нибудь предложение выдвинул, ни одна служба не работает нормально , так в чем же дело, если такие управленцы как вы сидят и пропадают, двери всех служб открыты, добро пожаловать, интересно было бы посмотреть на это шоу. Противно все ваши гадости читать, не от большого ума пишите.

    Thumb up 13 Thumb down 24

  9. Аноним

    Конечно барышню нужно отпустить…под домашний арест …Передачи хоть возить будет.

    Thumb up 6 Thumb down 10

  10. Аноним

    Чук а представь себя на ее месте. Что ты бездельник это и так ясно.

    Thumb up 5 Thumb down 6

  11. янка

    Да конечно не жалко. Когда она все это делала, не думала о ребенке, семье, видимо легкая нажива была дороже всего. Все по заслугам.За все надо платить, или расплачиваться. Так -то.

    Thumb up 17 Thumb down 4

  12. Влад

    До чего же лицемерная наша власть и фемида… Васильеву с бывшим министром обороны навороваших сотни миллионов рублей, так же совершивших тяжкое преступление не арестовывали, а здесь женщину тридцати лет, двухлетнего ребенка имеющую на два месяца арестовали …. предполагаемый ущерб 10 соток!!!!!! земли и два миллиона рублей которые она пыталась с корыстным умыслом якобы завладеть!!!!!!!Это разве сопостовимое зло по сравнению с тем злом что сделала Васильева и Сердюков…И мы все радуемся!!!

    Thumb up 8 Thumb down 12

    • Зелёная

      =…разве сопостовимое зло по сравнению с тем злом что сделала Васильева и Сердюков…=
      — если за папу с дочкой замолвит словечко тот, кто за упомянутых — это ж другое дело.
      И всё же, преступление должно быть осуждено. Иначе страна, т.е. рядовые не блатные граждане обнищают вконец ;)

      Thumb up 3 Thumb down 5

  13. Зелёная

    Вляпались — одно слово ;) .
    Что уж, там уж. Разные махинации стали почти что нормой в обществе. Невооружённым глазом можно это отметить.
    Одни берега чего стоят! Всё захапырено правдами-кривдами тоже, видать ;) .
    По-человечески — жаль папу с дочкой. Но, всё же, взрослые же люди. Понимали на что идут ;) .
    Чиновникам — большой минус! Большая доля вины — их! Вась-вась устраивать за счёт муниципального имущества — низко :( .

    Thumb up 7 Thumb down 2

  14. Чук

    Ах какая бедная несчастная… А о чем она думала, когда ввязывалась. Да плевать как она училась и какие языки знает. Она законов Российской Федерации не знает!!!!!! Папа её ввязал… Она, что теленок, ее на привязи вели делать все противозаконные дела?! Просто в хлам обнаглели, привыкли жить по воровским законом и оставаться безнаказанными!!!!!

    Thumb up 11 Thumb down 4

  15. Аноним

    » До чего же лицемерная наша власть и фемида…»
    эк вы хватили..)
    тоже хотелось бы видеть действия СК в самом Кремле , но не для того Путин лично сам назначает прокуроров и руководителей СК ..)
    Я вообще спокойно отношусь к местным разборкам , думаю, что случайных людей на таких постах не бывает — все они представители определенных властных кланов, которые ведут между собой борьбу за сферы влияния , за контроль финансовых потоков..
    Посмотрите на эту ситуацию, допустим, с точки зрения Травникова — ему скоро избираться, ему надо парировать влияние людей Городецкого , обзаводиться своими сторонниками в области …А Шерстинин -прямой ставленник Горрдецкого …Плюс еще какие то нюансы взаимоотношений кого то с кем то из верхов…
    В общем, это уровень не простых обывателей -комментаторов ))

    Thumb up 11 Thumb down 1

  16. Аноним

    Чук, полностью с вами соглашусь. Как обманывать, так можно, а как по закону отвечать, так сразу белая и пушистая! Ребенок у нее маленький! Головой своей думать надо было! Она наверно думала у нее папа полиционер, отмажет! Все маленькие дети любят стращать, что у них папа полиционер и им ничего не будет. А тут, тетя взрослая!

    Thumb up 8 Thumb down 1

  17. Брендин Сергей полковник в отставке

    И чем же Вам господа из властных структур не угодил полковник,на счету у которого за годы службы в МВД сотни раскрытых дел. Ветеран боевых действий, честно служивший десятилетия. Я знаю его давно. Нет у него за душой ни котеджев,ни миллионов. Не везет Бердску третьего начальника полиции подряд теряет город. Видать кабинет городового полицейского плотно напичкан жучками.Дело конечно поганое и статья суровая и отпустить нельзя-он же начальник. Пожалейте хотя бы его дочь у которой сынишке два года.

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Аноним

      Давайте попробуем дождаться , когда выложат телефонные разговоры между Проценко и мэром Шестерниным и Тужиком…
      Вполне возможно, мы узнаем много любопытных деталей, и на многое посмотрим с другой точки зрения.. .)
      профессионализм людей вовсе не отменяет их желание быстро подзаработать .., увы, наше капиталистическое время
      такое , когда человек человеку — корм, и каждый борется за лучший кусок пирога от жизни…

      Thumb up 3 Thumb down 0

      • Жидкий гвоздь

        Вам стоит на много посмотреть с другой колокольни.
        Капитализм — это не коррупция , а коммунизм — это не Зюганов и даже не Ленин .

        Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Раскрытые дела это хорошо.. уважение и почет. Но госуправление это немного другое. Там специальная квалификация нужна.
      Значит не надо было подниматься на эту должность. Оставался бы на своем месте и работал на благо..

      Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      сергей , вы сбрендил что ли ? конечно нет млн земля ж не продалась …

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      коттедж

      Thumb up 0 Thumb down 0

  18. Аноним

    Чук какой то обиженный на девочек под домашним арестом она уже. Наверное спать не будет. :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

  19. Я

    Злобные комментарии- это завистливые люди! Зависть убивает :-!

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Аноним

      Все в свое время — зима и весна,
      Каждой звезде — свой неба кусок,
      Каждому морю — дождя глоток.
      Каждому яблоку — место упасть,
      Каждому вору — возможность украсть,
      Каждой собаке — палку и кость,
      И каждому волку — зубы и злость.

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