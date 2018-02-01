Суд рассматривает ходатайство СК об аресте дочери начальника отдела МВД Бердска

Сегодня, 1 февраля, в 17.20 в Бердском городском суде началось заседание по избранию меры пресечения для Екатерины Песляк. Она подозревается в незаконных действиях с землёй. Несколькими минутами раньше, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» суд арестовал ее отца Сергея Проценко, начальника бердского отдела МВД. Оба являются фигурантами уголовного дела по ст. 159 — мошенничество. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Проценко и Песляк организовали мошенническую схему, взяв участок на аукционе в аренду и оформив его в собственность под видом того, что там есть капитальное строение. А на самом деле на 10 сотках стоит вагончик, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По оценке следствия, земельный участок в Новом поселке Сергею Проценко подыскивали сам глава города Евгений Шестернин и первый вице-мэр Александр Тужик. Это стало понятно из телефонных переговоров, расшифровку которых сегодня суд зачитал, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Отметим, что у подозреваемой дома остался двухлетний малыш.

«Сыночка… Два года», — дрожащим голосом ответила Екатерина на вопрос суда о семейном положении и наличии несовершеннолетних детей, передает из зала суда корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

Глядя на нее, сложно поверить, что её обвиняют в совершении тяжкого преступления и в земельных махинациях на миллионы рублей. Миниатюрная, худенькая женщина сидит за решёткой в простой толстовке, ботинках на босу ногу и уже, по тюремным правилам, без шнурков. Она выглядит подавленной, на вопросы отвечает тихо.

Следственный комитет ходатайствует в суде об аресте Екатерины Песляк. Адвокат высказывает противоположное мнение, убеждая суд в невиновности своей подзащитной. Защита просит не изолировать подсудимую от семьи, избрать хотя бы домашний арест.