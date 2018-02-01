Суд рассматривает ходатайство СК об аресте дочери начальника отдела МВД Бердска
Екатерина Песляк проходит вместе с Сергеем Проценко по делу о мошенничестве с землей. У 30-летней женщины дома остался 2-летний сын.
1.02.2018Автор: Елена МедведеваФото: Елена Медведевой32 коммент.
Екатерина Песляк вместе со своим отцом полковником полиции Сергеем Проценко является фигурантом дела о махинациях с землей
Сегодня, 1 февраля, в 17.20 в Бердском городском суде началось заседание по избранию меры пресечения для Екатерины Песляк. Она подозревается в незаконных действиях с землёй. Несколькими минутами раньше, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» суд арестовал ее отца Сергея Проценко, начальника бердского отдела МВД. Оба являются фигурантами уголовного дела по ст. 159 — мошенничество. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Проценко и Песляк организовали мошенническую схему, взяв участок на аукционе в аренду и оформив его в собственность под видом того, что там есть капитальное строение. А на самом деле на 10 сотках стоит вагончик, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По оценке следствия, земельный участок в Новом поселке Сергею Проценко подыскивали сам глава города Евгений Шестернин и первый вице-мэр Александр Тужик. Это стало понятно из телефонных переговоров, расшифровку которых сегодня суд зачитал, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Отметим, что у подозреваемой дома остался двухлетний малыш.
«Сыночка… Два года», — дрожащим голосом ответила Екатерина на вопрос суда о семейном положении и наличии несовершеннолетних детей, передает из зала суда корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».
Глядя на нее, сложно поверить, что её обвиняют в совершении тяжкого преступления и в земельных махинациях на миллионы рублей. Миниатюрная, худенькая женщина сидит за решёткой в простой толстовке, ботинках на босу ногу и уже, по тюремным правилам, без шнурков. Она выглядит подавленной, на вопросы отвечает тихо.
Шнурки не положены в ИВС
Следственный комитет ходатайствует в суде об аресте Екатерины Песляк. Адвокат высказывает противоположное мнение, убеждая суд в невиновности своей подзащитной. Защита просит не изолировать подсудимую от семьи, избрать хотя бы домашний арест.
Да дела,,,,,,,,,,, Попала под раздачу,,,,,,,,,,,,
22 6
А на фото в соц.сетях такая счастливая на море под пальмами
17 9
Скоро новые фотки будут у неё на странице. Фото на фоне нар и тюремного унитаза.
9 20
счастливая
7 2
Соцсети зло
2 0
Уважаемые, все,кто хочет здесь отметиться с какой-нибудь гадостью,- за себя отвечайте!
девчонку,похоже,в разработку *приняли*. Где гарантия,что вы завтра в таком же *виде* не окажитесь…
Ведите себя достойно!
26 16
Хорошо иметь папочку, который пристроит, обеспечит, с денежками поможет… А сама-то что? Никто и никак. Зато жить красиво хотела на халяву. Теперь и папочке и доченьке «прилетело». И вообще, всю администрацию города пора протрясти- а то «хорошо сидят». Пусть «хорошо посидят» теперь в других местах
25 5
Да, Вы то откуда и что знаете про неё. Она училась на отлично, иностранным языком владеет разговорным, очень умная девочка. И жили они не в роскоши, она беременной все 9 месяцев сама работала. Очнитесь Вы все тут, кто грязь льёт.
10 16
читаю комментарии выше и просто в шоке. Кто же вас так обидел (опустил) комментаторы? Прям отвратительное злорадство. Много слов в ваш адрес напрашивается которые модератор не пропустит Я вот знать ее не знаю но по людски жалко. Ребёнок дома маленький
19 18
Вот зачем отец дочь втянул в свои махинации то, вот ему ли не знать возможные последствия данного преступления. Ребенка жалко, совсем маленький
14 4
Да ни чё страшного за ребёнком пока папаша(зам главного земельщика) присмотрит. Тем более он повар пту-шник по профессии, так что проблем не будет, все сыты и довольны будут.
13 6
Люди, остановитесь, страшно смотреть в каком обществе живем, желчь так и брижжет, ни одного нормального коментария, все такие честные и правильные, не в этих лицах мошенников увидели,многие кто по такой схеме земли регистрировал, а тут нашли козлов отпушения, не дай бог вам оказаться в такой ситуации. Я и смотрю все чиновники на автомобилях за миллионы ездят и никого не смущает, а человек жил по совести и справедливости, а вы с ног до головы обплевали.
18 23
Самим не стремно весь бред писать, всех бердских руководителей только грязью льете, а кто хоть один из вас какое нибудь предложение выдвинул, ни одна служба не работает нормально , так в чем же дело, если такие управленцы как вы сидят и пропадают, двери всех служб открыты, добро пожаловать, интересно было бы посмотреть на это шоу. Противно все ваши гадости читать, не от большого ума пишите.
13 24
Кто то палится….
7 2
Конечно барышню нужно отпустить…под домашний арест …Передачи хоть возить будет.
6 10
Чук а представь себя на ее месте. Что ты бездельник это и так ясно.
5 6
Да конечно не жалко. Когда она все это делала, не думала о ребенке, семье, видимо легкая нажива была дороже всего. Все по заслугам.За все надо платить, или расплачиваться. Так -то.
17 4
До чего же лицемерная наша власть и фемида… Васильеву с бывшим министром обороны навороваших сотни миллионов рублей, так же совершивших тяжкое преступление не арестовывали, а здесь женщину тридцати лет, двухлетнего ребенка имеющую на два месяца арестовали …. предполагаемый ущерб 10 соток!!!!!! земли и два миллиона рублей которые она пыталась с корыстным умыслом якобы завладеть!!!!!!!Это разве сопостовимое зло по сравнению с тем злом что сделала Васильева и Сердюков…И мы все радуемся!!!
8 12
=…разве сопостовимое зло по сравнению с тем злом что сделала Васильева и Сердюков…=
— если за папу с дочкой замолвит словечко тот, кто за упомянутых — это ж другое дело.
И всё же, преступление должно быть осуждено. Иначе страна, т.е. рядовые не блатные граждане обнищают вконец
3 5
Вляпались — одно слово .
Что уж, там уж. Разные махинации стали почти что нормой в обществе. Невооружённым глазом можно это отметить.
Одни берега чего стоят! Всё захапырено правдами-кривдами тоже, видать .
По-человечески — жаль папу с дочкой. Но, всё же, взрослые же люди. Понимали на что идут .
Чиновникам — большой минус! Большая доля вины — их! Вась-вась устраивать за счёт муниципального имущества — низко .
7 2
Ах какая бедная несчастная… А о чем она думала, когда ввязывалась. Да плевать как она училась и какие языки знает. Она законов Российской Федерации не знает!!!!!! Папа её ввязал… Она, что теленок, ее на привязи вели делать все противозаконные дела?! Просто в хлам обнаглели, привыкли жить по воровским законом и оставаться безнаказанными!!!!!
11 4
» До чего же лицемерная наша власть и фемида…»
эк вы хватили..)
тоже хотелось бы видеть действия СК в самом Кремле , но не для того Путин лично сам назначает прокуроров и руководителей СК ..)
Я вообще спокойно отношусь к местным разборкам , думаю, что случайных людей на таких постах не бывает — все они представители определенных властных кланов, которые ведут между собой борьбу за сферы влияния , за контроль финансовых потоков..
Посмотрите на эту ситуацию, допустим, с точки зрения Травникова — ему скоро избираться, ему надо парировать влияние людей Городецкого , обзаводиться своими сторонниками в области …А Шерстинин -прямой ставленник Горрдецкого …Плюс еще какие то нюансы взаимоотношений кого то с кем то из верхов…
В общем, это уровень не простых обывателей -комментаторов ))
11 1
Чук, полностью с вами соглашусь. Как обманывать, так можно, а как по закону отвечать, так сразу белая и пушистая! Ребенок у нее маленький! Головой своей думать надо было! Она наверно думала у нее папа полиционер, отмажет! Все маленькие дети любят стращать, что у них папа полиционер и им ничего не будет. А тут, тетя взрослая!
8 1
И чем же Вам господа из властных структур не угодил полковник,на счету у которого за годы службы в МВД сотни раскрытых дел. Ветеран боевых действий, честно служивший десятилетия. Я знаю его давно. Нет у него за душой ни котеджев,ни миллионов. Не везет Бердску третьего начальника полиции подряд теряет город. Видать кабинет городового полицейского плотно напичкан жучками.Дело конечно поганое и статья суровая и отпустить нельзя-он же начальник. Пожалейте хотя бы его дочь у которой сынишке два года.
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Давайте попробуем дождаться , когда выложат телефонные разговоры между Проценко и мэром Шестерниным и Тужиком…
Вполне возможно, мы узнаем много любопытных деталей, и на многое посмотрим с другой точки зрения.. .)
профессионализм людей вовсе не отменяет их желание быстро подзаработать .., увы, наше капиталистическое время
такое , когда человек человеку — корм, и каждый борется за лучший кусок пирога от жизни…
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Вам стоит на много посмотреть с другой колокольни.
Капитализм — это не коррупция , а коммунизм — это не Зюганов и даже не Ленин .
0 0
Раскрытые дела это хорошо.. уважение и почет. Но госуправление это немного другое. Там специальная квалификация нужна.
Значит не надо было подниматься на эту должность. Оставался бы на своем месте и работал на благо..
1 0
сергей , вы сбрендил что ли ? конечно нет млн земля ж не продалась …
0 0
коттедж
0 0
Чук какой то обиженный на девочек под домашним арестом она уже. Наверное спать не будет.
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Злобные комментарии- это завистливые люди! Зависть убивает
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Все в свое время — зима и весна,
Каждой звезде — свой неба кусок,
Каждому морю — дождя глоток.
Каждому яблоку — место упасть,
Каждому вору — возможность украсть,
Каждой собаке — палку и кость,
И каждому волку — зубы и злость.
0 0