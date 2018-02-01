Суд арестовал главного полицейского Бердска по подозрению в мошенничестве с землей

Бердский суд арестовал Сергея Проценко. Судья Наталья Агеева после того, как в заседании выслушала все стороны процесса — гособвинение и защиту, вынесла решение заключить начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко под стражу на 1 месяц и 20 дней. Об этом ходатайствовал Следственный комитет, настаивая на том, что он может не только давить на свидетелей и препятствовать расследованию, но и «подключить» свои связи в криминальных и властных кругах.

Главного полицейского Бердска под конвоем и в наручниках вывели из зала судебных заседаний и повезли в СИЗО, где он будет сидеть до 29 марта пока идет следствие.

Как передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда, на вопрос судьи, как он относится к решению суда спокойно ответил: «Я ждал такого решения».

Автор видео Елена Медведева



С минуты на минуту начнется процесс по избранию меры пресечения другому фигуранту дело о махинациях в землей — Екатерине Песляк, дочери Проценко. Как полагает следствие, они вместе «провернули» мошенническую схему с участком в Новом поселке, который, приобретя «за копейки», выставили на продажу за 2,1 млн рублей. Тем самым, по версии следствия, бюджету Бердска был нанесен существенный ущерб.

Подробности — в ближайшее время.