По праву собственности на «жилой дом» продали «криминальный» участок дочери начальника полиции Бердска
Суд рассматривает ходатайство СК об аресте дочери начальника отдела МВД Бердска
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Суд арестовал главного полицейского Бердска по подозрению в мошенничестве с землей
Скинулись на обеды ребенку из семьи погорельцев родители школьников в Бердске
Суд: Мэр и его зам подыскивали участок главному полицейскому Бердска
В АО «РЭС» подвели итоги комплексной программы по работе с потерями электроэнергии за 2017 год
СК: Проценко попал под влияние криминального авторитета Григорьева из Бердска
Хищения выявили в обслуживающей первых лиц России авиакомпании
Однофамилец подозреваемой в мошенничестве с землей дочери главы горотдела МВД работает в мэрии Бердска
Держись!
14 28
Должен продержаться, опер старой закалки.
22 8
это фиаско братан
16 0
жесть! когда власть сама подписывала все доки, ну явно про бюджет города не думала, а тут как жареным запахло, так и про бюджет вспомнили и родство во всех коленях… да Проценко просто козлом отпущения выставили! не он следственному комитету нужен, а Шестернин, но чтобы не повторять сценарий Потапова — решили героя сменить. Бред какой-то! тогда уж пусть все земли «перекапывают» БДО, Зеленый остров, берега Чайки, какого хрена молчат??? потому что там крупнее суммы, откаты серьезней, а тут за 2 миллиона так опу рвут! слов нет! Россея блин!
45 8
Бесспорно, им выход на Шестернина нужен. Очередные посадки не за горами.
16 1
Дешёвый нынче попкорн предвыборный для народа Вангую, что через полгода дело прекратят по полицейскому, а дочь по статье пойдет. У нас сча хуже чем при Сталине, т.к. отцы в ответе за дочерей
12 11
Быстренько убрали пожар дома в сторону кладбища.Боитесь что в коментариях и узнаете почему горит, Почему загорелся?
17 2
Главное что бы его в 1-е Сизо желательно направили, а не в 3-е. А то у них там начальник кореш всех бердских и искитимских бандюков.
10 1
ГЛАВНОЕ, что Проценко настоящий мужик со стержнем! И семья у него достойная!
13 12
Это сарказм!
4 0
Очередная комедия в маштабах Бердска.А кто за копейки продал на выход.
6 5
Тут я смотрю комментаторы некоторые «оборотня» делают мучеником. А вам родители с детства не объяснили что красть грешно и за это наказывают!? НЕ воруй — не посадят! Деньжат захотелось срубить так иди в бизнес и зарабатывай. И не нужно кричать про других и как другие миллиардами воруют — за себя отвечайте! А попался ну тогда держи леща и слова «Шоколад не виноват — пацанчик к успеху шел. Не фартануло!!
10 0
Тут явно надо было с администрации начинать, а не наоборот. Ну видимо он им нужнее, а не земли. Земли по круче разбазаривались, и не чего.
5 1
Незнаком с подозреваемыми. Убивает тот факт, что одни государевы служащие, валят других служащих, прямо ментовские войны. Как 80 лет назад…малиновые петлички, против всех остальных. противно.
2 5
ну дык на этот участок покрупнее Щука видать глаз положила а карась с дочей опередил
3 0