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Суд арестовал главного полицейского Бердска по подозрению в мошенничестве с землей

Сергей Проценко останется в СИЗО до 29 марта. Он заявил в суде, что ожидал такого решения. Далее суд рассмотрит ходатайство СК по его дочери — второму фигуранту дела.(ВИДЕО)

1.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 15 коммент.

Суд арестовал главного полицейского Бердска по подозрению в мошенничестве с землей

Сергей Проценко

Бердский суд арестовал Сергея Проценко. Судья Наталья Агеева после того, как в заседании выслушала все стороны процесса — гособвинение и защиту, вынесла решение заключить начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко под стражу на 1 месяц и 20 дней. Об этом ходатайствовал Следственный комитет, настаивая на том, что он может не только давить на свидетелей и препятствовать расследованию, но и «подключить» свои связи в криминальных и властных кругах.

Главного полицейского Бердска под конвоем и в наручниках вывели из зала судебных заседаний и повезли в СИЗО, где он будет сидеть до 29 марта пока идет следствие.

Как передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда, на вопрос судьи, как он относится к решению суда спокойно ответил: «Я ждал такого решения».

Автор видео Елена Медведева

С минуты на минуту начнется процесс по избранию меры пресечения другому фигуранту дело о махинациях в землей — Екатерине Песляк, дочери Проценко. Как полагает следствие, они вместе «провернули» мошенническую схему с участком в Новом поселке, который, приобретя «за копейки», выставили на продажу за 2,1 млн рублей. Тем самым, по версии следствия, бюджету Бердска был нанесен существенный ущерб.

Подробности — в ближайшее время.


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Весь сюжет: Проценко

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(15) Комментариев

  2. Аноним

    жесть! когда власть сама подписывала все доки, ну явно про бюджет города не думала, а тут как жареным запахло, так и про бюджет вспомнили и родство во всех коленях… да Проценко просто козлом отпущения выставили! не он следственному комитету нужен, а Шестернин, но чтобы не повторять сценарий Потапова — решили героя сменить. Бред какой-то! тогда уж пусть все земли «перекапывают» БДО, Зеленый остров, берега Чайки, какого хрена молчат??? потому что там крупнее суммы, откаты серьезней, а тут за 2 миллиона так опу рвут! слов нет! Россея блин!

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  3. Забияка

    :-D Дешёвый нынче попкорн предвыборный для народа :-D Вангую, что через полгода дело прекратят по полицейскому, а дочь по статье пойдет. У нас сча хуже чем при Сталине, т.к. отцы в ответе за дочерей %)

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  4. Аноним

    Быстренько убрали пожар дома в сторону кладбища.Боитесь что в коментариях и узнаете почему горит, Почему загорелся?

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  5. Аноним

    Главное что бы его в 1-е Сизо желательно направили, а не в 3-е. А то у них там начальник кореш всех бердских и искитимских бандюков.

    Thumb up 10 Thumb down 1

  6. Александр

    ГЛАВНОЕ, что Проценко настоящий мужик со стержнем! И семья у него достойная!

    Thumb up 13 Thumb down 12

  7. aleks

    Очередная комедия в маштабах Бердска.А кто за копейки продал на выход.

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  8. Alex7823871306

    Тут я смотрю комментаторы некоторые «оборотня» делают мучеником. А вам родители с детства не объяснили что красть грешно и за это наказывают!? НЕ воруй — не посадят! Деньжат захотелось срубить так иди в бизнес и зарабатывай. И не нужно кричать про других и как другие миллиардами воруют — за себя отвечайте! А попался ну тогда держи леща и слова «Шоколад не виноват — пацанчик к успеху шел. Не фартануло!!

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  9. Сибиряк

    Тут явно надо было с администрации начинать, а не наоборот. Ну видимо он им нужнее, а не земли. Земли по круче разбазаривались, и не чего.

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  10. Санитар

    Незнаком с подозреваемыми. Убивает тот факт, что одни государевы служащие, валят других служащих, прямо ментовские войны. Как 80 лет назад…малиновые петлички, против всех остальных. противно.

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  11. Аноним

    ну дык на этот участок покрупнее Щука видать глаз положила а карась с дочей опередил

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