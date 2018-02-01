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Суд: Мэр и его зам подыскивали участок главному полицейскому Бердска

Судья зачитала расшифровку телефонных переговоров Сергея Проценко и Евгения Шестернина. Выяснилось, что кадастровый инженер за взятку оформил строительный вагончик как капитальный дом.(ВИДЕО)

1.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 47 коммент.

Суд: Мэр и его зам подыскивали участок главному полицейскому Бердска

Сергей Проценко в суде

В заседании суда по избранию меры пресечения начальнику отдела МВД по Бердску Сергею Проценко сегодня, 1 февраля, вскрылись интересные подробности. Судья Наталья Агеева зачитывала протоколы следствия и расшифровку телефонных переговоров Проценко с его дочерью Екатериной Песляк, которое тоже является фигурантом дела о мошенничестве с землей, а также с главой Бердска Евгением Шестерниным.

По данным следствия, Сергей Проценко попросил содействия в поисках земли у мэра Шестернина и его первого заместителя Александра Тужика. И они помогли подобрать участок — тот самый в Новом поселке, который выставили на аукцион в мае 2017 года. Далее Сергей Проценко, чтобы не попасть под подозрение, попросил оформить участок на себя.

Судья зачитала расшифровку телефонных переговоров Проценко с дочерью, где они обсуждают, подписал ли глава города документы. А также разговор по телефону с Шестерным, который отругал Проценко: «Вы чего наворотили… Фамилию хотя бы надо было другую поставить». Не Песляк.

Автор видео Елена Медведева


Разговор с Алексеем Песляком, который является зятем Проценко и работает начальником отдела земельных отношений бердской мэрии, тоже расшифровали.

Алексей Песляк устроился в горадминистрацию полгода назад, как раз накануне скандального аукциона. На торги он, вроде бы повлиять не мог, но вполне имел возможность посодейтсвовать после в оформлении собственности участка на свою супругу.

Кадастровый инженер Замулин, как сказано в материалах дела, за вознаграждение оформил строение из сэндвич-панелей за 80 тысяч рублей, поставленный на земельном участке, как объект капитального строительства. Это позволило Екатерине Песляк начать продажу земли за 2,1 млн рублей. Фактически же она заплатила за него 11 тыс. рублей.

Суд: Мэр и его зам подыскивали участок главному полицейскому Бердска

Скандальный участок

По предположениям источника «Курьер. Среда. Бердск», не исключено, что «копают» под мэра. И за неимением твердых доказательств, решили «крутить» Сергея Проценко на показания против руководителей администрации.

Адвокат Пешков опроверг доводы следствия о связи Сергея Проценко с криминальными кругами. Но обвинение утверждает, что он якобы был связан с известным бердским криминальным авторитетом Александром Григорьевым по прозвищу «Гриня». Тот сидел в Юрге (Кемеровская область) за разбой, вымогательство, наркотики и хищение оружия с 2009 года и вышел по УДО в 2015-м. Работая в Северске (именно оттуда в 2015 году он перевелся в Бердск), Проценко «выстроил отношения» с преступными кругами Томской области, говорится в материалах дела.

По словам представителя СК, Проценко «умеет входить в доверие и манипулировать людьми». Он смог, к примеру, договориться с Шестерниным о посте заместителя главы Бердска, когда уйдет на пенсию из органов внутренних дел.

Получить оперативный комментарий мэра «Курьер. Среда. Бердск» не удалось.


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Весь сюжет: Проценко

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(47) Комментариев

  1. Как так

    Замулин давно замечен в таких схемах. И не первый раз оформляет таким образом «дома»

    Thumb up 29 Thumb down 2

  2. Аноним

    В своё время, когда хотели убрать Терентьева из Управы МВД под раздачу попал Шипицын. В итоге Шипицына суд оправдал и восстановил на службе, а Терентьев по тихому ушёл на пенсию. Сейчас история вновь повторяется, но немного с другими участниками. Каков будет итог? Прямо как в наших российских сериалах, про одно и то же, но с разными актёрами.

    Thumb up 23 Thumb down 4

  3. Аноним

    коммерсантов проверяйте . вот там опг

    Thumb up 16 Thumb down 8

  4. Аноним

    не исключено, что «копают» под мэра

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/02/01/337103-sud-mer-i-ego-zam-podyskivali-uchastok-glavnomu-policejskomu-berdska

    копать яму под яму :-D

    Thumb up 14 Thumb down 0

  5. Аноним

    в отставку всех! :-D

    Thumb up 39 Thumb down 0

  6. Аноним

    «Судья зачитала расшифровку телефонных переговоров Сергея Проценко и Евгения Шестернина.»
    знакомые методы ..Помнится , такие же методы были в процессе против Потапова и Голубева…))

    Thumb up 17 Thumb down 4

  7. Ru

    это фиаско братан! :P

    Thumb up 23 Thumb down 3

  8. БардакОбамович

    Вот и Глава засветился. Ждем новые уголовные дела.

    Thumb up 39 Thumb down 3

  9. Саня

    Шестернин ВСЕ
    Самое интересное, когда друг друга будут сдавать ,дабы помочь следствию . Во поворот то будет

    Thumb up 35 Thumb down 0

    • Гость

      Щщщща все «неизлечимо болеть» станут. Проценко уже добыл справочку, что гипертоник.
      Как у главы и зама со здоровьем?! Сильно беспокоюсь. :(

      Thumb up 14 Thumb down 0

  10. zizou

    По данным следствия, Сергей Проценко попросил содействия в поисках земли у мэра Шестернина
    ================================
    данные следствия — это ничем не подкреплённые слова «мента до мозга костей»?

    Thumb up 9 Thumb down 6

  11. Аноним

    Шестернин, собирай свою новосибирскую компанию и улепетывай, если честь есть. Все были правы, кто писал, что он разбазаривает бердскую землицу.

    Ну что, городецкий? как твой фитилек? Объединил бердчан? Сейчас ждите народных волнений похлеще, чем со времен Потапова.

    Thumb up 38 Thumb down 8

  12. Аноним Аноним

    А может под шестерни на копали, а тут на тебе, подарочек.

    Thumb up 13 Thumb down 2

  13. Аноним

    В наше просвещённое время, нельзя проводить переговоры через технические устройства связи, только через почтовых голубей. Спецслужбы к этому пока не готовы. Это не реклама почтовых голубей, это жестокая реальность. :-D

    Thumb up 34 Thumb down 3

  14. Кеша

    На нары этих трёх персонажей !мэр и тузик жаль не успеет завершить благоустройство дворов 8)

    Thumb up 24 Thumb down 6

  15. Знающий

    Наш милый мэр с его акробатом с первых дней прихода в Бердск меня насторожили,а уж,, когда находясь в Таиланде Шестернин,считай заочно победил в конкурсе на должность мэра,то все стало ясно,, Остапы Бендеры из Новосибирска пополняют отряд бердских мошенников. Порой мне становится страшно за себя,так предвидеть,не дар ли Ванги у меня.По-моему,следущим,кого возьмут за мягкое место будут Кожин со Степановой.

    Thumb up 44 Thumb down 1

  16. назарик

    во как закрутилось… все чудесатее и чудесатее.

    Thumb up 40 Thumb down 3

  17. Зелёная

    да уж, а как хотелось верить в то, что хоть кто-то окажется стойким перед соблазном присебякать общенародное добро ;)

    Thumb up 31 Thumb down 2

  18. Аноним

    а, кстати, неплохо быть следаком : )
    С 1 февраля вводится новая пенсионная надбавка для 25 тысяч пенсионеров. Повышение пенсий будет у сотрудников Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
    до настоящего времени средняя ПЕНСИЯ следователя районного звена и районного прокурора составляла 20-22 тысячи рублей. Повышение же будет в районе 6-7 тысяч рублей и по большей части связано с переводом с этого года военных прокуроров и следователей из Минобороны в штат Генпрокуратуры и Следственного комитета, у которых пенсии были несколько выше. http://argumenti.ru/social/2018/01/562142?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

    Thumb up 3 Thumb down 11

  19. Аноним

    Сдаётся мне, что Шестернин вслед за Потаповым уедет. Серьезно за них взялись, раз ФСБ их давно пасло и переговоры прослушивали. Начни всё это раскручивать, там АвтоЗак можно сразу к администрации подгонять и грузить в него всех начиная от самого главы заканчивая водителем ворующим бензин.

    Thumb up 28 Thumb down 2

  20. Аноним

    Почему до сих пор Шестернин и Тужик сидят в своих креслах???

    Thumb up 28 Thumb down 1

  21. Аноним

    А записи разговоров мэра и полицейского в публичном доступе будут…..

    Thumb up 18 Thumb down 0

  22. Adeli

    да какое разбазаривание, о чём вы?!?!?!
    Всё давно ещё при Терепе растащили, сейчас остались жалкие крохи!!

    Thumb up 28 Thumb down 6

  23. Николай

    Надо признать, что мэрия выступает полигоном, на котором отачивают мастерство любители коррупционых схем, увода денег из бюджета, выдаче незаконно разрешений на строительство (матерьялы газеты за последний год). Это неполный список преступлений, который мы наблюдаем в СМИ и который пропускает местная прокуратура, полиция, контрольные органы. Тут есть, где поработать ФСБ (не хватит штатной числености, нужно подтягивать резерв), чтобы вывести некоторых «на чистую воду». Судя по матерьялу в газете, если всё правильно, Серьгею нужно не отпираться, а активно сотрудничать со следствием, чтобы смягчить участь.

    Thumb up 17 Thumb down 2

  24. Гость

    Без выездной московской следственной бригады город не очистить! Так и будет грибница новые всходы давать. 8)

    Thumb up 21 Thumb down 1

  25. Аноним

    В администрации сейчас упаднические настроения, мэр закрылся а кабинете с коньяком, Тужик бегает по кабинетам, ищет варианты как бы спастись.

    Thumb up 23 Thumb down 0

  26. Аноним

    «Клешни спрута» команды Толяконского-Городецкого до сих пор не обрублены! Надеемся на нового Губернатора —он пока надеюсь не успел «обрости» связями! Нельзя болше 5лет держать чиновника в одном месте Тусовать надо беспощадно по всей России

    Thumb up 16 Thumb down 0

  27. Аноним

    Спасибо Курьеру и самой Коморниковой за освещение Бердских криминальных новостей, и за правдивость Так держать дюбимая газета.

    Thumb up 10 Thumb down 2

  28. Аноним

    Эх, Терепу бы еще за хвост притягуть к ответу. Хитрый гад

    Thumb up 15 Thumb down 1

  29. Аноним

    Интересно, досидит тужик хоть до марта? Ну и Шерстенин тоже. А вдруг Михайлов возвернется на белом коне.

    Thumb up 6 Thumb down 2

  30. Новый мэр

    Ну вот теперь все стало ясно!!!!! Расстреливать когда на площади будут?

    Thumb up 2 Thumb down 1

  31. Добрая

    Да…Я тоже восхищаюсь редакцией! Смело!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  32. Аноним

    А вот что пишет Тайга инфо
    «По словам следователя, Проценко «умеет входить в доверие и манипулировать людьми». Например, он смог договориться с Шестерниным, что займет пост вице-мэра Бердска, когда уйдет на пенсию из полиции.
    Более того, в суде была представлена расшифровка беседы Проценко и Алексея Песляка (человек с таким именем работает в должности замначальника управления земельных отношений и, по всей видимости, приходится Проценко зятем — прим. Тайги.инфо), которая, вероятно, касалась переговоров о торгах по аренде земли. Из разговора следует, что мэр «не подписывал документы». Впоследствии Проценко сам звонит мэру, в ходе разговора Шестернин матом отчитывает начальника полиции за сотворенную ерунду и говорит, что нужно было поставить другую фамилию.
    Тайга.инфо связалась в мэром по его мобильному номеру и попросила прояснить ситуацию с возможным назначением Сергея Проценко в администрацию, сославшись на обнародованную в ходе заседания информацию, в том числе записи переговоров. Глава предпочел вообще воздержаться от комментариев.
    «Я ничего не комментирую, разговоров, о которых вы говорили, я не слышал, кто там кому обещал… Это действия правоохранительных органов, — сказал он и добавил, — Я кадровые вопросы вообще не комментирую».

    Thumb up 7 Thumb down 0

  33. чегевара чебурашка

    Добрая ,напрасно восхищаетесь редакцией,по моему за ней просто ФСБшные ушки торчат.Земельная тема их пирог и чужим его нельзя кусать.

    Thumb up 1 Thumb down 4

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