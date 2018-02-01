Суд: Мэр и его зам подыскивали участок главному полицейскому Бердска

В заседании суда по избранию меры пресечения начальнику отдела МВД по Бердску Сергею Проценко сегодня, 1 февраля, вскрылись интересные подробности. Судья Наталья Агеева зачитывала протоколы следствия и расшифровку телефонных переговоров Проценко с его дочерью Екатериной Песляк, которое тоже является фигурантом дела о мошенничестве с землей, а также с главой Бердска Евгением Шестерниным.

По данным следствия, Сергей Проценко попросил содействия в поисках земли у мэра Шестернина и его первого заместителя Александра Тужика. И они помогли подобрать участок — тот самый в Новом поселке, который выставили на аукцион в мае 2017 года. Далее Сергей Проценко, чтобы не попасть под подозрение, попросил оформить участок на себя.

Судья зачитала расшифровку телефонных переговоров Проценко с дочерью, где они обсуждают, подписал ли глава города документы. А также разговор по телефону с Шестерным, который отругал Проценко: «Вы чего наворотили… Фамилию хотя бы надо было другую поставить». Не Песляк.

Автор видео Елена Медведева



Разговор с Алексеем Песляком, который является зятем Проценко и работает начальником отдела земельных отношений бердской мэрии, тоже расшифровали.

Алексей Песляк устроился в горадминистрацию полгода назад, как раз накануне скандального аукциона. На торги он, вроде бы повлиять не мог, но вполне имел возможность посодейтсвовать после в оформлении собственности участка на свою супругу.

Кадастровый инженер Замулин, как сказано в материалах дела, за вознаграждение оформил строение из сэндвич-панелей за 80 тысяч рублей, поставленный на земельном участке, как объект капитального строительства. Это позволило Екатерине Песляк начать продажу земли за 2,1 млн рублей. Фактически же она заплатила за него 11 тыс. рублей.

По предположениям источника «Курьер. Среда. Бердск», не исключено, что «копают» под мэра. И за неимением твердых доказательств, решили «крутить» Сергея Проценко на показания против руководителей администрации.

Адвокат Пешков опроверг доводы следствия о связи Сергея Проценко с криминальными кругами. Но обвинение утверждает, что он якобы был связан с известным бердским криминальным авторитетом Александром Григорьевым по прозвищу «Гриня». Тот сидел в Юрге (Кемеровская область) за разбой, вымогательство, наркотики и хищение оружия с 2009 года и вышел по УДО в 2015-м. Работая в Северске (именно оттуда в 2015 году он перевелся в Бердск), Проценко «выстроил отношения» с преступными кругами Томской области, говорится в материалах дела.

По словам представителя СК, Проценко «умеет входить в доверие и манипулировать людьми». Он смог, к примеру, договориться с Шестерниным о посте заместителя главы Бердска, когда уйдет на пенсию из органов внутренних дел.

Получить оперативный комментарий мэра «Курьер. Среда. Бердск» не удалось.