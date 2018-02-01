По праву собственности на «жилой дом» продали «криминальный» участок дочери начальника полиции Бердска

Перед началом заседания Общественной палаты Бердска 31 января ее председатель сообщила, что с утра получила много обращений и от общественников, и от других жителей Бердска. Все они касались задержания начальника отдела МВД Бердска Сергея Проценко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области в отношении 54-летнего начальника отдела МВД России по Бердску Сергея Проценко и его 30-летней дочери Екатерины Песляк возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

От имени совета Общественной палаты в связи с многочисленными просьбами жителей было отправлено обращение главе города Евгению Шестернину с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся с приобретением права собственности на земельный участок по адресу: ул. Тимирязева, 7 (Новый поселок Бердска).

Присутствующий на заседании мэр предложил предоставить слово по данному вопросу начальнику управления земельных отношений Светлане Бахаревой.

— Я не собираюсь комментировать действия правоохранительных органов, задержавших начальника полиции. Это не в моих полномочиях и компетенции. Ответить на вопросы, которые были заданы по земельному участку — это в нашей компетенции, — сказал мэр.

Однако среди общественников нашлись те, кто возмутился, мол, Общественная палата должна работать по ранее утвержденной повестке. Председатель предложила проголосовать за то, включать информацию по земельному участку в план работы общественников или нет. Против проголосовали четверо человек.

По словам Светланы Бахаревой, Земельным кодексом РФ установлена прозрачная процедура предоставления земельных участков для строительства путем проведения аукциона. Бердская горадминистрация приняла решение о проведении торгов в отношении земельного участка именно на предоставление права аренды с местоположением: ул. Тимирязева, 7, участок №2. Для индивидуального жилищного строительства. Площадью 1014 кв. метров. Аукцион был назначен на 17 мая 2017 года. Данная информация была размещена в официальных источниках. Заявку на участие в аукционе могло подать любое заинтересованное лицо.

Автор видео Галина Панчева



Заявки принимали в управлении земельных отношений.

— Поступило восемь заявлений от граждан об участии в торгах. Эти граждане в соответствии с протоколом приема заявок, были признаны участниками. В данном протоколе отражались фамилия, имя, отчество и внесенный задаток. Данный протокол также размещался на официальном сайте. Аукцион проводился 17 мая 2017 года. Начальная цена аукциона была определена на основании отчета независимого оценщика и составляла 139 000 рублей. Это начальная цена аукциона годовой арендной платы. Аукцион проводится путем повышения начальной стоимости на шаг аукциона. Он составляет 3% первоначальной стоимости. Таким образом, при проведении торгов лица, признанные участниками аукциона, держат карточку до того момента, пока считают это приемлемым. Аукцион считается завершенным, когда остается один участник. В результате проведения торгов, продолжавшихся более трех часов, на 1053 шаге остался один участник — Екатерина Сергеевна Песляк. Данная информация подтверждена и подписана всеми членами комиссии, а также участниками данного аукциона. С победителем заключили договор аренды земельного участка с годовым размером платы 4 млн 554 тыс. рублей. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством был заключен договор аренды сроком действия до 2037 года с Екатериной Песляк. Земельный кодекс дает исключительное право на приобретение земельного участка в собственность тем гражданам и юрлицам, которые являются собственниками зданий, расположенных на вышеуказанных земельных участках. Ввиду того, что в горадминистрацию поступило обращение победителя аукциона и арендатора земельного участка с приложением, подтверждающим право собственности на жилой дом, находящийся на данном участке, администрация прекратила право аренды и заключила договор купли-продажи. Основанием для регистрации права собственности стал технический план здания от 29 июня 2017 года, — рассказала Светлана Бахарева.

Техплан для Росреестра

— Современное общество называет объектами недвижимости и капитального строительства не только здания и сооружения, но и трубопроводы, линии электропередач, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО в Бердске Наталья Ищенко.

Есть понятия, что такое объект капитального строительства в Градостроительном кодексе и в Гражданском кодексе, что такое объект недвижимости. Объект недвижимости шире, чем объект капитального строительства.

— К объектам недвижимости относятся земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам также относятся воздушные и морские суда, космические объекты, — проштудировала закон Наталья Наумовна. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, машиноместа и другое.

Объекты капитального строительства — это здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено. За исключением киосков, временных построек, навесов и подобного.

В 2006 году вступил в силу закон об упрощенной государственной регистрации прав. Суть такая: упростили способы введения в эксплуатацию объектов без сложных процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом. Люди пошли оформлять в собственность дачные домики. На место выезжал специалист бюро технической инвентаризации, делал технические документы, описывал, что объект является объектом недвижимости. Затем владельцы дач приходили в Росреестр для регистрации прав. Регистрация была возможна и без выезда специалиста на место. Главное, чтобы земля принадлежала человеку на каких-то правах. И все, что было построено на этой земле, для физлица можно ввести в эксплуатацию в упрощенном порядке. Даже жилые дома на земельном участке для жилищного строительства можно было оформить по упрощенной схеме. Только с обязательным выездом техника на место.

Владелец садового участка приходил в Росреестр и заполнял декларацию. По этой декларации регистрировали право и ставили объект на кадастровый учет. Бердчане могли поставить на кадастровый учет не только дачный домик, но и колодец, беседку и так далее.

С 1 января 2017 года в силу вступил новый закон. В нем также имеется упрощенная схема регистрации и постановки на кадастровый учет садовых домиков (действует до 1 марта 2018 года). Однако, выезд кадастрового инженера на место обязателен.

— Если до января 2017 года человек сам признавал, что это объект недвижимости и заполнял декларацию. То теперь к нему должен приехать кадастровый инженер и составить техплан на объект недвижимого имущества, — объяснила Ищенко.

Теперь о статусе кадастрового инженера. Это специалист, действующий на коммерческой основе, имеющий аккредитацию. Он входит в состав саморегулируемых организаций. Действия его контролируются. Поэтому, если кадастровый инженер составляет техплан, то, по большому счету, считается, что он назвал объект объектом недвижимости, акцентировала Наталья Наумовна. И когда человек приходит в Росреестр, то по данному техническому плану садовый дом ставится на учет, как объект недвижимости. И на данный объект недвижимости регистрируется право собственности.

— Землю индивидуального жилого сектора можно купить, взять в аренду, получить в наследство. Ею можно пользоваться и распоряжаться, но в рамках ее назначения. То есть можно строить индивидуальный жилой дом, гараж, колодец и так далее. Поэтому если у человека есть земля в собственности или аренде, он может строить то, что разрешено. И если это построено, к вам приезжает кадастровый инженер, делает необходимые замеры, создает необходимые документы. И по этим документам можно поставить на учет то, что вы создали. Через месяц вы все это можете снести. И снять объект недвижимости с кадастрового учета. А затем построить новый и зарегистрировать его. С учетом проведения всех необходимых процедур, — прокомментировала Наталья Ищенко.

Дом, как известно, Екатерина Песляк, дочь начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко, строить не стала. На участке поставили вагончик. А кадастровый инженер за вознаграждение оформил документы на объект недвижимость. Это, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прозвучало сегодня, 1 февраля, на суде по избранию меры пресечения для Проценко. Его, напомним, суд арестовал до 29 марта.