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Лекарство против рака и инфекций начнут производить под Новосибирском

В новое предприятие, которое планируют открыть в наукограде Кольцово, вложат 2 млрд рублей.

1.02.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Лекарство против рака и инфекций начнут производить под Новосибирском

Препараты для лечения онкологических и инфекционных заболеваний будут выпускать в НСО

Правительство Новосибирской области анонсировало новое производство лекарств, которое появится на территории наукограда Кольцово. В предприятие вложат 2 млрд рублей.

О новом проекте рассказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на заседании по развитию биотехнологий 31 января. В нем участвовал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Потенциальный объём инвестиций [в производство лекарств] составит не менее 2 млрд рублей; на площадке будут созданы производственные линии для новых продуктов в сфере лечения онкологических и инфекционных заболеваний», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас Новосибирская область обсуждает с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) проект научно-инжинирингового центра на базе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Предполагается, что биофармацевтическое предприятие будет находиться на территории Кольцова, а в его создании будут участвовать государство и частные инвесторы.

— Для вывода продуктов на рынок организовано совместное предприятие ООО «Фабрика полимеров» с одним из ведущих российских фармацевтических холдингов «Фармэко», — сообщили в правительстве Новосибирской области.


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