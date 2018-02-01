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Сгорел коттедж по дороге на кладбище в Бердске

Жилье принадлежит начальнику антикоррупционного отдела мэрии Бердска. Судя по фото и видео с места события, дом спасти от огня не удалось.(ВИДЕО)

1.02.2018 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Сгорел коттедж по дороге на кладбище в Бердске

Горит коттедж у кладбищенской дороги

Утром в четверг, 1 февраля, произошел пожар на ул. Энтузиастов в Юго-Восточном микрорайоне Бердска.

Примерно к 10.00 на место происшествия прибыли пожарные и полиция.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», горит коттедж, расположенный недалеко от дороги, ведущей на кладбище.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», хозяином сгоревшего дома является начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений и внутренней безопасности мэрии Бердска Евгений Глушков.

Причины пожара пока не известны.

Видео vk.com

Подробности — в ближайшее время.


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