Сгорел коттедж по дороге на кладбище в Бердске

Утром в четверг, 1 февраля, произошел пожар на ул. Энтузиастов в Юго-Восточном микрорайоне Бердска.

Примерно к 10.00 на место происшествия прибыли пожарные и полиция.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», горит коттедж, расположенный недалеко от дороги, ведущей на кладбище.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», хозяином сгоревшего дома является начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений и внутренней безопасности мэрии Бердска Евгений Глушков.

Причины пожара пока не известны.

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Подробности — в ближайшее время.