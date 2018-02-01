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Путин попросил прощения у российских олимпийцев

Президент заверил, что Россия, признавая «упущения», будет поддерживать спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2018 в Южной Корее.(ВИДЕО)

1.02.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Путин попросил прощения у российских олимпийцев

Владимиру Путину олимпийцы вручили именную хоккейную форму

Владимир Путин на встрече с олимпийцами попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Играми в Пхенчхане. Об сообщил сайт Кремля 31 января.

«Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то», — сказал Путин.

При этом, по словам главы государства, еще тяжелей, когда из-за этого складывается «сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет».

Президент отметил, что в такой ситуации гораздо труднее достигать результатов.

«Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях», — добавил Путин.

Он пожелал удачи атлетам, отправляющимся в Пхенчхан, и призвал их не думать о негативе, а сосредоточиться на спортивной борьбе.

«У нас много спортсменов едет сейчас — и опытных, и очень молодых. Все вы — люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться. И еще одно… у нас старая песня еще с советских времен — за себя и за того парня, вот всегда об этом помните, и у вас все получится», — напутствовал олимпийцев президент.

Путин добавил, что за их выступлением будут следить миллионы болельщиков, «которые вас любят и надеются на вашу победу».

Также глава государства заверил, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду.

«Для нас некоторые вещи являются действительно странными в этой связи. Вы знаете, в отношении многих из них было заявлено, что их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом. Тогда возникает вопрос, с чем мы боремся? С допингом или чем-то другим?» — сказал президент.

По его словам, Россия признает собственные «упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными, ключевыми в современном спорте». При этом Москва надеется, что международные спортивные организации не будут превращаться в «департаменты госучреждений отдельных стран».

Путин подчеркнул, что у России состоится «предметный разговор» с этими организациями об участии россиян в Олимпиаде.

Видео с сайта Кремля

Международный олимпийский комитет допустил российских атлетов к участию в Играх под нейтральным флагом. Всего в состав делегации войдут 169 «спортсменов-олимпийцев из России»и 189 официальных лиц.

Ряд лидеров сборной не попали в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов.

Кроме того, призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Граф отказалась от поездки в Пхенчхан, несмотря на приглашение от МОК.




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(1) Комментарий

  1. zizou

    попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации
    ==============================
    все потуги были тщетны? интересно бы ещё узнать — какие? перевод Мутко с должности министра в замы Медведева?

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