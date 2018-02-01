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Без тепла из-за коммунальной аварии остались несколько домов в Бердске

КБУ оперативно устраняет прорыв теплотрассы на 18-м квартале. Обещают, что замерзнуть бердчанам не дадут.

1.02.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Без тепла из за коммунальной аварии остались несколько домов в Бердске

Устранить аварию обещают за два часа

Утром сегодня, 1 февраля, в Бердске произошла коммунальная авария на теплосетях 18-го квартала.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев, дефект обнаружили в районе дома №110 на ул. Ленина.

Несколько домов, получающие тепло по этой магистрали, остались без отопления и горячей воды. Отключение произошло примерно в 10.00.

Как отметил Пономарев, работы по устранению аварии на трубопроводе должны завершить к 12.00. Сейчас к этому подключены экстренные службы, аварийная бригада Комбината бытовых услуг, которому принадлежат теплосети.

— Ситуация под контролем, — констатировал Василий Васильевич, отметив, что пока чрезвычайной ее назвать нельзя.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в КБУ, в 10.00 закончились сварочные работы на дефектной теплотрассе.

— В настоящее время идет заполнение теплоносителем многоквартирных домов, — уточнили в КБУ.

По уточненной информации, без тепла оставались около десятка домов. Предполагается, что к полудню у бердчан восстановится отопление.


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(4) Комментариев

  1. Зверь

    Статьё оно и есть старьё,так и будет по городу везде гнить и протекать.

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  2. аноним

    тепло отключили с вечера

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  3. Гога

    «18-й квартал», «несколько домов от этой трубы»… Конкретные адреса написать религия не позволяет?

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  4. Женя

    Всю ночь не было тепла

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