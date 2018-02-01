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Строительство метро и перинатального центра являются приоритетными для Новосибирской области

Кроме того, врио губернатора Травников подчеркнул актуальность завершения Восточного обхода, который разгрузит трассу Р-256 в Бердске.

1.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Строительство метро и перинатального центра являются приоритетными для Новосибирской области

Врио губернатора Андрей Травников

Стратегические инфраструктурные объекты Новосибирской области, требующие объединения усилий федеральных, областных и муниципальных органов власти, обозначил в ходе встречи с журналистами врио губернатора Андрей Травников 31 января.

Андрей Травников сообщил, что в течение января провел несколько совещаний с представителями правительства области и мэрии Новосибирска, в ходе которых обсуждались приоритетные объекты, на создании которых необходимо сосредоточить усилия в ближайшие несколько лет.

Это пример новой схемы взаимодействия, предложенной врио губернатора Андреем Травниковым, когда в первую очередь стратегические решения, определяющие развитие Новосибирска, инициируются и обсуждаются на уровне муниципалитета, а затем принимается совместное решение по продвижению инициативы на федеральный уровень.

«Мы обсуждали приоритетные объекты, расположенные на территории города, которые требуют регионального финансирования, привлечения федерального софинансирования на ближайшие три- пять лет», – отметил Андрей Травников.

Глава области подчеркнул, что мнение представителей региональной государственной власти и муниципалитета о приоритетах развития столицы области совпадают со мнением жителей, принимающих участие в различных опросах на эту тему. В ходе совещания в качестве первоочередных приоритетов были названы продолжение строительства Новосибирского метрополитена, возведение ледовой арены, ввод в строй перинатального центра.

«Я попросил более детально проработать технические решения и определить приоритеты, уточнить затраты, в том числе разбить продолжение строительства на этапы. В том числе оценить готовность проектно-сметной документации», – подчеркнул Андрей Травников. Эта работа еще продолжается, но первые ответы уже получены. В частности, определен первый этап строительства метрополитена – достройка Дзержинской линии.

Еще один приоритетный объект – перинатальный центр, отсутствие которого серьезно усложняет работу областной клинической больницы и не дает Новосибирской области возможности занять достойное место в ряду регионов, уже имеющих подобные учреждения.

Врио губернатора также отметил, что в перспективе необходимо построить в области и онкологический центр, однако на данный момент по этому объекту отсутствует проектно-сметная документация. Андрей Травников поставил задачу завершить разработку необходимых документов в 2018-2019 годах.

Кроме того, глава области подчеркнул актуальность продолжения строительства Восточного обхода и Юго-Западного транзита, которое должны рассматриваться в комплексе развития транспортной схемы региона.


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