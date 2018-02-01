Как Владлен Бирюков чуть не погиб на кладбище, расскажут в музее актера в Бердске

Полная коллекция фильмов с участием Владлена Бирюкова хранится в музее «Театр Бирюкова» в Бердске. Среди них те фильмы, которые бердчане никогда не смогут найти в интернете.

— Многие фильмы с участием актера, конечно, кроме «Молодой жены» и «Вечного зова», уже подзабыты. Поэтому захотелось о них напомнить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая музеем «Театр Бирюкова» Валентина Васильева.

В этом году «Театр Бирюкова» запускает новый проект «Кинолекторий». Посетителям музея расскажут об истории съемок фильмов, что они значили для Владлена Бирюкова. И если фильм снимался на новосибирской студии, то предполагается приглашение гостей, которые расскажут о съемках кинолент, отметила Васильева.

Первый фильм, в котором снимался Владлен Бирюков — «Алкина песня». Опера на тему деревенской жизни. Вряд ли его воспримут современные зрители. Открыть кинолекторий решили с «Горячего снега», где актер сыграл свою вторую роль — старшины Скорика.

Фильм о Сталинградской битве снимали в Новосибирской области, недалеко от шиловского полигона. На главную женскую роль, санинструктора Тани, пригласили новосибирскую актрису Тамару Седельникову. Небольшие роли в фильме играли также новосибирские актеры.

Первая встреча в рамках кинолектория прошла 28 января. На нее были приглашены актриса театра «Глобус» Тамара Седельникова и научный сотрудник музея Дома офицеров, который в пору своей юности служил офицером и снимался в кино о Сталинградской битве. Посетителям сначала продемонстрировали фильм, а затем прозвучали воспоминания о съемках «Горячего снега» из уст исполнителей ролей.

Три часа пролетели незаметно. Даже после окончания кинолектория бердчане продолжали общаться с гостями, поделилась Васильева.

На второй встрече участники кинолектория смогут узнать об истории фильма «Быть братом».

Фильм «Молодая жена» продолжает оставаться любимым кино для многих поколений. Ведь рассказывает он о самом главном — любви и семейных отношениях. Мартовский кинолекторий будет посвящен именно этому фильму.

Не многие знают о том, что Владлен Бирюков чуть не погиб на съемках мелодрамы. В сцене, когда он сквозь снежный буран едет на мотоцикле к своей любимой. Погода во время съемок стояла теплая. Нужно было имитировать снежную вьюгу. Из воинской части привезли реактивную пушку. Поставили солдата. Проинструктировали его: когда актер доезжает до определенного места, необходимо включить пушку. Солдатик переусердствовал и включил пушку на полную мощность. И Владлена Бирюкова сдуло вместе с мотоциклом. Мотоцикл упал раньше, а актер еще пролетел какое-то расстояние и приземлился на кладбище между двумя железными крестами. Немного влево или вправо — не миновать смерти.

— Режиссер специально для Владлена Бирюкова сохранил кадры, где он стоит рядом с этими крестами и кричит на съемочную группу. В общем, говорил все, что о них думал, — рассказала Васильева.

Посмотреть и обсудить фильмы с участием Владлена Бирюкова можно каждое последнее воскресенье месяца в 14.00. Стоимость входного билета 50 рублей.