В Новосибирске впервые состоится Форум дизайнеров и архитекторов Сибири

Форум впервые пройдет в рамках самой крупной в Сибири выставки строительных и отделочных материалов WorldBuild Siberia/SibBuild 2018.
13 февраля на форуме выступит один из самых известных архитекторов в мире, обладатель международных премий Premio Europeo Capo Circeo (Италия) и European Property Awards (Лондон) Максим Атаянц. Он расскажет о перспективах совместной работы архитектурных бюро с застройщиками, и об архитектурном проектировании малых городов.
В тот же день состоится выступление на тему построения личного бренда дизайнера-архитектора. Опытом поделится один из самых востребованных специалистов в данной области ― президент Союза Дизайнеров и Архитекторов, основатель ежегодной бизнес-конференции и бизнес-премии, автор программы «Системный бизнес для дизайнеров» Евгений Тюрин (Москва).
14 февраля на форуме выступит известный европейский дизайнер и основатель собственного бренда обоев Нина Хэнкок (Великобритания). Выступление станет первым не только в Новосибирске, но и в России. Нина Хэнкок посоветует, как сформировать стиль работы дизайнера интерьера на основе мировых тенденций.
Тенденции архитектурного лепного декора в России и мире представит коммерческий директор концерна «Европласт» Алексей Брук (Москва). Также состоится мастер-класс по монтажу лепнины из полиуретана «без швов».
16 февраля о предметном дизайне и перспективах его развития в стране расскажет искусствовед, лауреат российских и международных премий, директор Ассоциации Специалистов Предметного Дизайна Анастасия Крылова (Москва).