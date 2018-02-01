В Новосибирске впервые состоится Форум дизайнеров и архитекторов Сибири

Форум впервые пройдет в рамках самой крупной в Сибири выставки строительных и отделочных материалов WorldBuild Siberia/SibBuild 2018.

13 февраля на форуме выступит один из самых известных архитекторов в мире, обладатель международных премий Premio Europeo Capo Circeo (Италия) и European Property Awards (Лондон) Максим Атаянц. Он расскажет о перспективах совместной работы архитектурных бюро с застройщиками, и об архитектурном проектировании малых городов.

В тот же день состоится выступление на тему построения личного бренда дизайнера-архитектора. Опытом поделится один из самых востребованных специалистов в данной области ― президент Союза Дизайнеров и Архитекторов, основатель ежегодной бизнес-конференции и бизнес-премии, автор программы «Системный бизнес для дизайнеров» Евгений Тюрин (Москва).

14 февраля на форуме выступит известный европейский дизайнер и основатель собственного бренда обоев Нина Хэнкок (Великобритания). Выступление станет первым не только в Новосибирске, но и в России. Нина Хэнкок посоветует, как сформировать стиль работы дизайнера интерьера на основе мировых тенденций.

Тенденции архитектурного лепного декора в России и мире представит коммерческий директор концерна «Европласт» Алексей Брук (Москва). Также состоится мастер-класс по монтажу лепнины из полиуретана «без швов».

16 февраля о предметном дизайне и перспективах его развития в стране расскажет искусствовед, лауреат российских и международных премий, директор Ассоциации Специалистов Предметного Дизайна Анастасия Крылова (Москва).

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Организаторы форума ― концерн «Европласт», ГК DECOLE, Сибирская Ассоциация Дизайнеров и Архитекторов, «ITE Сибирь».

Организатор выставки — «ITE Сибирь»

место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

www.sibbuild.com

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