В АО «РЭС» подвели итоги комплексной программы по работе с потерями электроэнергии за 2017 год

Именно поэтому одним из основных направлений деятельности АО «РЭС» является выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.

Справка:

Фактические потери определяются как разность между поступившей и потребленной электроэнергией и подразделяются на два вида:

Технологические потери обусловлены физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии. Их снижение достигается за счет выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации энергообъектов, совершенствования систем расчетного и технического учета и прочих технических мероприятий в порядке текущей эксплуатации. Коммерческие потери возникают при передаче электроэнергии непосредственно потребителю.

Для всех предприятий отрасли наиболее болезненная тема — именно коммерческие потери электроэнергии. Их объемы в пределах всего государства настолько велики, что масштаб данной проблемы был признан на уровне Минэнерго РФ.

Рост коммерческих потерь объясняется в первую очередь хищениями электроэнергии населением и мелкомоторными потребителями. Недобросовестные потребители стараются уйти от исполнения обязательств по оплате за используемую электроэнергию путем вмешательства в работу и нарушения целостности приборов учета и пломб, незаконного (самовольного) подключения к чужим объектам и электрическим сетям при отсутствии надлежащего технологического присоединения, а также иными способами. Задача АО «РЭС» как системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области — бороться с подобными фактами.

Так, за 2017 год сотрудники Общества проверили более 420 тысяч потребителей электрической энергии на территории Новосибирской области и в городе Новосибирске. В ходе рейдов были осмотрены приборы учета и сняты контрольные показания у 351 тысячи бытовых потребителей (физических лиц) и более чем у 70 тысяч небытовых потребителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Массовые проверки позволили обеспечить широкий охват на территории все области – в общей совокупности проверено в 9,3 раза больше потребителей, чем в 2016 году.

При этом, совместными усилиями АО «РЭС» и ОАО «Новосибирскэнергосбыт» в прошедшем году выявлено 8 715 нарушений учета электрической энергии, по факту которых составлено актов фиксации неучтенного потребления на 60,796 млн. кВт*ч. Такого количества электроэнергии хватило бы на электроснабжение в течение месяца более 116 400 частных жилых домов или более 2 543 многоквартирных жилых домов, а небольшому поселку – вообще на целый год.

Помимо основных методов борьбы с хищениями электроэнергии, в 2017 году АО «РЭС» внедрило ряд инновационных мероприятий по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии, реализовав таким образом комплексный подход к задаче снижения коммерческих потерь электроэнергии на территории Новосибирской области.

За истекший год было установлено почти 260 тысяч пломб – индикаторов магнитного поля, что позволило охватить около 60% всего числа приборов учета потребителей области.

Оснащение счетчиков антимагнитными пломбами позволяет зафиксировать хищение электроэнергии, осуществленное при помощи установки специального магнита на прибор учета.

Кроме того, с целью выявления и пресечения хищений недобросовестными потребителями на наиболее «проблемных» участках сети по всей территории области активно устанавливаются контрольные приборы учета. Так, в 2017 году АО «РЭС» было введено в эксплуатацию 4 842 таких прибора. Данные приборы устанавливаются на границе балансовой принадлежности, они позволяют специалистам контролировать потребление электроэнергии в местах наибольших потерь.

При этом в борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. В 2017 году по 125 потребителям проведены мероприятия по привлечению к административной и уголовной ответственности за неучтенное пользование электроэнергией. С недобросовестных потребителей за прошедший год взыскано (в том числе и в судебном порядке) в качестве возмещения ущерба сетевой компании почти 50 миллионов рублей.

В целом, по итогам 2017 года удалось достичь снижения потерь в сетях АО «РЭС» на территории Новосибирской области на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, что дало эффект в размере 111,5 миллионов кВт*ч.

Достигнутый результат по снижению потерь, безусловно, важен, однако эти показатели могут быть улучшены. В связи с этим, в 2018 году АО «РЭС» продолжит и усилит борьбу с хищениями электроэнергии, в том числе путем организации совместных действий с ОАО «Новосибирскэнергосбыт».

Отдельно стоит отметить, что немаловажную роль в борьбе с незаконным потреблением электроэнергии играет повышение уровня сознательности потребителей. Каждый потребитель должен понимать, что хищение электроэнергии приводит к превышению максимально допустимой нагрузки в сети, что, в свою очередь, способствует угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках и чревато негативными последствиями — пожарами, электротравмами и т. д. И это отражается не только на бытовых потребителях, но и на социально значимых объектах – больницах, школах, детских садах и т.п.

Помимо всего прочего, при отсутствии затрат, связанных с хищением электроэнергии недобросовестными потребителями, средства могут быть направлены на реализацию других программ, в частности, на повышение надежности электроснабжения и реновацию основных фондов.

В итоге, от соблюдения законности потребления энергоресурсов каждым из нас зависит стабильность работы энергосистемы всего региона.

Поэтому АО «РЭС» призывает сознательных граждан сообщить об известных Вам фактах самовольного незаконного подключения к электрическим сетям, несанкционированного воздействия на приборы учета и других нарушениях по телефону 8 (383) 289-41-00 или на сайт www.eseti.ru в разделе «Сообщить о хищении».

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/

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