Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Номер с проектом «Мой папа» можно купить 21 февраля и подарить.
Дорогие читатели! Папы незаслуженно забыты, мы решили исправить ситуацию, запустив акцию «Мой папа». Акцию посвящаем Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте, и, конечно, в газете 21 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!
Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).
Фото принимаем до 17 февраля 2018 года.
Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.
Добрый день, наш папа Буторин Александр Федорович. Александр Федорович был одним из известнейших и старейших яхтсменов в Новосибирской области и городе Бердске, неоднократный победитель парусных соревнований в классе «Летучий голландец» и классе буер. Он один из первых в Новосибирске построил буер, был опытным не только яхтсменом гонщиком но и специалистом, мастером на все руки, особенно удавались работы по такелажному и столярному делу. За советом и помощью к Александру Федоровичу обращались яхтсмены от мала до велика, он никогда не отказывал в помощи. Одним из первых получил звание Яхтенного капитана, участвовал в дальних морских плаваниях по Черному, Средиземному и Эгейскому морям, а также принимал участие в переходе на яхте «Персей» по Белому морю от Санкт-Петербурга до Архангельска. Профессиональная деятельность Александра Федоровича проходила в Бердске: на заводе БЭМЗ он был фрезеровщиком высокого уровня, и неоднократно удостаивался звания «Лучший по профессии», имеет медаль за трудовые заслуги. Александр Федорович Буторин останется в памяти друзей и близких человеком увлеченным парусным спортом, специалистом на все руки. К сожалению, папы уже нет рядом, но он всегда в нашем сердце.
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