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Редакция, где реакция на лунное затмение?

Редакция, у нас в Бердске лунное затмение очень красиво, где реакция!?

31.01.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Александр Лыков:
Редакция,  у нас в Бердске лунное затмение очень красиво, где реакция!?

От редакции: Дорогой Александр! Луна — кровава, голуба, прекрасна. И нам ее подарил Евгений Петришев!

http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/31/336914-krovavuyu-superlunu-zapechatlel-na-kameru-zhitel-berdska


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