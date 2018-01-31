Редакция, где реакция на лунное затмение?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналистРедакция, у нас в Бердске лунное затмение очень красиво, где реакция!?

От редакции: Дорогой Александр! Луна — кровава, голуба, прекрасна. И нам ее подарил Евгений Петришев!

http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/31/336914-krovavuyu-superlunu-zapechatlel-na-kameru-zhitel-berdska