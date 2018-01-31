«Кровавую» суперлуну запечатлел на камеру житель Бердска

Житель Бердска Евгений Петрищев в девятом часу вечера 31 января около К.Маркса, 24 снимал уникальное явление — голубую и «кровавую» Суперлуну. Своими снимками он поделился с редакцией «Курьер.Среда.Бердск».

Напомним, что 31 января 2018 года сибиряки впервые увидят такую луну.

В 13:30 по Москве специалисты NASA запустили прямую трансляцию полного затмения Луны.

Его уникальность в том, что в тень Земли войдет суперлуна, чей видимый диаметр будет больше обычного на восемь процентов, упоминает РГ.

В процессе трансляции будут задействованы телескопы Исследовательского центра полета Армстронга NASA в Эдвардсе, Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и Университета Аризоны.

Ранее в NASA рассказали, что больше всего повезет жителям Западного побережья, Аляски и Гавайев, где красочное явление можно будет наблюдать от начала до конца.

Кроме того, впервые за 150 лет свидетелями суперлуния станут жители Сибири.