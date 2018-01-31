Травников: Платить за тепло по 1/12 еще два года придется Бердску

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки по Бердску сегодня, 31 января, отметил, что не может внести изменения в закон об оплате за тепло по 1/12. Он напомнил, что эту систему расчетов приняли после возмущений собственников квартир, которые не хотели устанавливать счетчики и платить по факту потребления услуги — только в отопительный сезон. Менять законодательство каждые два года, по его мнению, нельзя. Он предложил жителям Бердска пожить «в этих условиях сезон-два», а потом уже выступать с инициативами.

Председатель дома №19 по улице Лунной обратилась к врио губернатора и попросила пересмотреть схему расчетов по 1/12. Андрей Травников заметил, что сейчас не нужно выходить с такими инициативами. А дать возможность успокоиться, «набрать практику». А после этого вносить изменения.

Автор видео Евгений Малый



— И потом, я считаю, что, если в каких-то домах собственники проголосуют за расчет по приборам учета, то им нужно дать такую возможность, — заявил Андрей Травников.

Позже, отвечая на вопрос корреспондента «Курьер. Среда. Бердск», глава региона подчеркнул, что вносить изменения в закон не в его силах.

— Правила оказания коммунальных услуг — это федеральный документ. Про поводу возмущения или недовольства жителей, я хочу напомнить, какие громкие возмущения были несколько лет назад, когда была внедрена система оплаты тепла по счетчикам. Когда жители получали зимой — в январе-феврале высокие платежи, именно тогда было предложено перейти на новую схему оплаты — по 1/12. Я считаю, что метаться из одной крайности в другую часто не нужно. Мы не можем себе позволить в масштабах региона каждые два года менять нормативный документ. С учетом того, что готовятся новые изменения по системе оплаты тепла, которые будут стимулировать, в том числе, и переход на прямые платежи, я предлагаю не делать каких-то резких движений, — резюмировал Травников.

Автор видео Евгений Малый



Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители города обратились к врио губернатора Новосибирской области с просьбой пересмотреть правила оплаты по 1/12. Депутаты городского совета поддержат бердчан, которые, по их словам, и так вынужденны платить за все подряд. Они также вынесут этот вопрос на сессию.

Более того, законодатели обратятся к руководителю региона с просьбой исключить Бердск из списка муниципалитетов, где за тепло платят круглый год. Тем более, по словам члена горсовета Елены Беловой, губернатор Новосибирской обладает всеми полномочиями для принятия такого решения.