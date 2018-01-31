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Травников: Платить за тепло по 1/12 еще два года придется Бердску

Врио губернатора отметил, что невозможно менять законы каждые два года и предложил бердчанам потерпеть.(ВИДЕО)

31.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Евгения Малого 17 коммент.

Травников: Платить за тепло по 1/12 еще два года придется Бердску

Андрей Травников встретился с жителями Бердска

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки по Бердску сегодня, 31 января, отметил, что не может внести изменения в закон об оплате за тепло по 1/12. Он напомнил, что эту систему расчетов приняли после возмущений собственников квартир, которые не хотели устанавливать счетчики и платить по факту потребления услуги — только в отопительный сезон. Менять законодательство каждые два года, по его мнению, нельзя. Он предложил жителям Бердска пожить «в этих условиях сезон-два», а потом уже выступать с инициативами.

Председатель дома №19 по улице Лунной обратилась к врио губернатора и попросила пересмотреть схему расчетов по 1/12. Андрей Травников заметил, что сейчас не нужно выходить с такими инициативами. А дать возможность успокоиться, «набрать практику». А после этого вносить изменения.

Автор видео Евгений Малый

— И потом, я считаю, что, если в каких-то домах собственники проголосуют за расчет по приборам учета, то им нужно дать такую возможность, — заявил Андрей Травников.

Позже, отвечая на вопрос корреспондента «Курьер. Среда. Бердск», глава региона подчеркнул, что вносить изменения в закон не в его силах.

— Правила оказания коммунальных услуг — это федеральный документ. Про поводу возмущения или недовольства жителей, я хочу напомнить, какие громкие возмущения были несколько лет назад, когда была внедрена система оплаты тепла по счетчикам. Когда жители получали зимой — в январе-феврале высокие платежи, именно тогда было предложено перейти на новую схему оплаты — по 1/12. Я считаю, что метаться из одной крайности в другую часто не нужно. Мы не можем себе позволить в масштабах региона каждые два года менять нормативный документ. С учетом того, что готовятся новые изменения по системе оплаты тепла, которые будут стимулировать, в том числе, и переход на прямые платежи, я предлагаю не делать каких-то резких движений, — резюмировал Травников.

Автор видео Евгений Малый

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители города обратились к врио губернатора Новосибирской области с просьбой пересмотреть правила оплаты по 1/12. Депутаты городского совета поддержат бердчан, которые, по их словам, и так вынужденны платить за все подряд. Они также вынесут этот вопрос на сессию.

Более того, законодатели обратятся к руководителю региона с просьбой исключить Бердск из списка муниципалитетов, где за тепло платят круглый год. Тем более, по словам члена горсовета Елены Беловой, губернатор Новосибирской обладает всеми полномочиями для принятия такого решения.


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(17) Комментариев

  1. Аноним

    Очередной благодетель…

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  2. Аноним

    Вот тебе бабушка и Юрьев день…

    Thumb up 13 Thumb down 3

    • Аноним

      Уважаемый Владимир Владимирович Путин!

      Жители хотят платить по показаниям приборов учета тепловой энергии в соответствии с п.2 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

      «Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НЕ ПОЗДНЕЕ ПЕРВОГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ ВВОДА ЭТИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.»

      Травников своим распоряжением нарушает ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН!

      Он либо полностью некомпетентен в данном вопросе (и им манипулирует Ким, Сёмка и Сибэко), либо, что ещё хуже… (впрочем вы и сами знаете, что некоторые высокопоставленные чиновники иногда кое-где у нас порой).

      Закон есть закон! Жители хотят жить по закону, а не по понятиям.
      Или ВРИО (!!!) не подчиняется Федеральным законам РФ?

      Thumb up 14 Thumb down 3

      • Аноним

        …Ха-ха… давайте 2 года мы у вас поворуем деньги за тепло.
        Вангую, после выборов Президента Травников поедет назад.

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  3. Аноним

    вот и получается: всем не угодишь!
    то одним не нравится, то другие недовольны

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  4. Аноним

    Ну, все
    Нашим не понравилось . Счас козни начнут строить

    Thumb up 3 Thumb down 1

  5. Аноним

    Что вы хотите?
    На рынке монополиста Сибэко будет рулить монополист и пофиг ему на ваши возмущения

    Thumb up 5 Thumb down 2

  6. aleks

    С одной стороны оплата вроде ровная а с другой зачем счётчики ставили.Опять порадокс топить стали жуже от денег вроде как отказываются.

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  7. Аноним

    в принципе, нет ничего плохого в системе 1/12 , она реально легче будет по деньгам …
    Но есть жуткий скепсис в честности контор, рисующих нам цифры оплаты по теплу ….Абсолютное недоверие..
    Было бы всё «по чесноку» — тогда никаких вопросов к системе 1/12 не было бы.. :-!

    Thumb up 7 Thumb down 6

    • Аноним

      так ведь кроме подозрений ничего нет вообще! может и не будет никаких нарушений

      да реально для людей проще бюджет планировать в случае равных платежей, а под новый год компенсацию лишних по счетчику выплат в качестве подарка новогоднего

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      • Аноним

        » а под новый год компенсацию лишних по счетчику выплат в качестве подарка новогоднего»..
        угу, или ,наоборот, доплата к старым платежам ..)
        об этих случаях тоже писали в комментах Курьера …

        Thumb up 6 Thumb down 1

  8. Аноним

    Надо законы менять немедленно, если они не принимаются народом, если они антинародные и антидемократичные. Да и чиновников надо сразу менять, если они против народа. Менять немедленно.

    Thumb up 12 Thumb down 1

  9. Никола

    «Врио губернатора отметил, что невозможно менять законы каждые два года»
    Законы, которые устраивали, вообще не нужно менять. Сейчас еще самое время отменить это недоразумение.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  10. Птенец

    Кстати, Травников прав. Ещё в 2016-м, когда вся эта бодяга началась, писали, что возвращение к 1/12 произошло из-за баранов, которые жаловались на оплату по факту. Очень жаль. Очень. Теперь каждый январь Бердск будут сотрясать скандалы, связанные с доначислениями за отопление.

    Thumb up 1 Thumb down 2

  11. Мария

    В нашем криминальном городе оплачивать тепло по 1/12 это утопия… Доказательство того, что Правительство НСО получило облом по начислению ОДН от поданных сведений, теперь манипуляции с расчетом тепловой энергии.
    Для каких целей МКД устанавливали комплексные ОДПУ???? И кто может сказать и проверить как поставляли тепло в МКД и главное кто снимал показания и где помесячные и годовые отчеты в Гкал?????

    Thumb up 0 Thumb down 0

  12. Мария

    Платить по 1/12, а когда будут перечислять и сколько экономию, тем домам, которые уже платили, при установленных ОДПУ в 2016г.,2017г.. Зимы были очень теплыми, а весной нас усиленно дотапливали….

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