Травников: Платить за тепло по 1/12 еще два года придется Бердску
Врио губернатора отметил, что невозможно менять законы каждые два года и предложил бердчанам потерпеть.(ВИДЕО)
31.01.2018Автор: Елена МедведеваФото: Евгения Малого17 коммент.
Андрей Травников встретился с жителями Бердска
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки по Бердску сегодня, 31 января, отметил, что не может внести изменения в закон об оплате за тепло по 1/12. Он напомнил, что эту систему расчетов приняли после возмущений собственников квартир, которые не хотели устанавливать счетчики и платить по факту потребления услуги — только в отопительный сезон. Менять законодательство каждые два года, по его мнению, нельзя. Он предложил жителям Бердска пожить «в этих условиях сезон-два», а потом уже выступать с инициативами.
Председатель дома №19 по улице Лунной обратилась к врио губернатора и попросила пересмотреть схему расчетов по 1/12. Андрей Травников заметил, что сейчас не нужно выходить с такими инициативами. А дать возможность успокоиться, «набрать практику». А после этого вносить изменения.
Автор видео Евгений Малый
— И потом, я считаю, что, если в каких-то домах собственники проголосуют за расчет по приборам учета, то им нужно дать такую возможность, — заявил Андрей Травников.
Позже, отвечая на вопрос корреспондента «Курьер. Среда. Бердск», глава региона подчеркнул, что вносить изменения в закон не в его силах.
— Правила оказания коммунальных услуг — это федеральный документ. Про поводу возмущения или недовольства жителей, я хочу напомнить, какие громкие возмущения были несколько лет назад, когда была внедрена система оплаты тепла по счетчикам. Когда жители получали зимой — в январе-феврале высокие платежи, именно тогда было предложено перейти на новую схему оплаты — по 1/12. Я считаю, что метаться из одной крайности в другую часто не нужно. Мы не можем себе позволить в масштабах региона каждые два года менять нормативный документ. С учетом того, что готовятся новые изменения по системе оплаты тепла, которые будут стимулировать, в том числе, и переход на прямые платежи, я предлагаю не делать каких-то резких движений, — резюмировал Травников.
Автор видео Евгений Малый
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители города обратились к врио губернатора Новосибирской области с просьбой пересмотреть правила оплаты по 1/12. Депутаты городского совета поддержат бердчан, которые, по их словам, и так вынужденны платить за все подряд. Они также вынесут этот вопрос на сессию.
Более того, законодатели обратятся к руководителю региона с просьбой исключить Бердск из списка муниципалитетов, где за тепло платят круглый год. Тем более, по словам члена горсовета Елены Беловой, губернатор Новосибирской обладает всеми полномочиями для принятия такого решения.
Очередной благодетель…
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Вот тебе бабушка и Юрьев день…
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Уважаемый Владимир Владимирович Путин!
Жители хотят платить по показаниям приборов учета тепловой энергии в соответствии с п.2 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НЕ ПОЗДНЕЕ ПЕРВОГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ ВВОДА ЭТИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.»
Травников своим распоряжением нарушает ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН!
Он либо полностью некомпетентен в данном вопросе (и им манипулирует Ким, Сёмка и Сибэко), либо, что ещё хуже… (впрочем вы и сами знаете, что некоторые высокопоставленные чиновники иногда кое-где у нас порой).
Закон есть закон! Жители хотят жить по закону, а не по понятиям.
Или ВРИО (!!!) не подчиняется Федеральным законам РФ?
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…Ха-ха… давайте 2 года мы у вас поворуем деньги за тепло.
Вангую, после выборов Президента Травников поедет назад.
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вот и получается: всем не угодишь!
то одним не нравится, то другие недовольны
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Ну, все
Нашим не понравилось . Счас козни начнут строить
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Что вы хотите?
На рынке монополиста Сибэко будет рулить монополист и пофиг ему на ваши возмущения
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С одной стороны оплата вроде ровная а с другой зачем счётчики ставили.Опять порадокс топить стали жуже от денег вроде как отказываются.
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Затем , чтоб бабло поднять , чего тут непонятного .
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в принципе, нет ничего плохого в системе 1/12 , она реально легче будет по деньгам …
Но есть жуткий скепсис в честности контор, рисующих нам цифры оплаты по теплу ….Абсолютное недоверие..
Было бы всё «по чесноку» — тогда никаких вопросов к системе 1/12 не было бы..
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так ведь кроме подозрений ничего нет вообще! может и не будет никаких нарушений
да реально для людей проще бюджет планировать в случае равных платежей, а под новый год компенсацию лишних по счетчику выплат в качестве подарка новогоднего
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» а под новый год компенсацию лишних по счетчику выплат в качестве подарка новогоднего»..
угу, или ,наоборот, доплата к старым платежам ..)
об этих случаях тоже писали в комментах Курьера …
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Надо законы менять немедленно, если они не принимаются народом, если они антинародные и антидемократичные. Да и чиновников надо сразу менять, если они против народа. Менять немедленно.
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«Врио губернатора отметил, что невозможно менять законы каждые два года»
Законы, которые устраивали, вообще не нужно менять. Сейчас еще самое время отменить это недоразумение.
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Кстати, Травников прав. Ещё в 2016-м, когда вся эта бодяга началась, писали, что возвращение к 1/12 произошло из-за баранов, которые жаловались на оплату по факту. Очень жаль. Очень. Теперь каждый январь Бердск будут сотрясать скандалы, связанные с доначислениями за отопление.
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В нашем криминальном городе оплачивать тепло по 1/12 это утопия… Доказательство того, что Правительство НСО получило облом по начислению ОДН от поданных сведений, теперь манипуляции с расчетом тепловой энергии.
Для каких целей МКД устанавливали комплексные ОДПУ???? И кто может сказать и проверить как поставляли тепло в МКД и главное кто снимал показания и где помесячные и годовые отчеты в Гкал?????
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Платить по 1/12, а когда будут перечислять и сколько экономию, тем домам, которые уже платили, при установленных ОДПУ в 2016г.,2017г.. Зимы были очень теплыми, а весной нас усиленно дотапливали….
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