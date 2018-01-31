12 трлн рублей должны россияне банкам

«Ведомости» опубликовали статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ), основанную на данных о кредитах 82 млн граждан.

По данным ЦБ, за 2017 г. совокупные долги населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 трлн руб.

Расчеты ОКБ показывают, что число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма. За прошлый год ссуды выросли на 37% по сравнению с 2016 г. (4,14 трлн руб.), тогда как их количество – только на 12% до 34,8 млн шт.

Причем рост наблюдался во всех сегментах кредитования – ипотеке, кредитах наличными, автокредитах и кредитных картах, свидетельствует статистика бюро.

Больше всего денег банки выдали гражданам в виде кредитов наличными – почти 3 трлн руб., или на 33% больше, чем в 2016 г. Число таких займов достигло 24,7 млн шт. – рост составил 14%.