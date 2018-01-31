«Кровавую» суперлуну запечатлел на камеру житель Бердска
Задержание начальника отдела МВД заставили объяснить мэра общественники Бердска
Суд изберет меру пресечения главному полицейскому Бердска 1 февраля
Травников: Платить за тепло по 1/12 еще два года придется Бердску
12 трлн рублей должны россияне банкам
«Лунный календарь-2018″ вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Потеряли $1,1 млрд за день олигархи из «кремлевского доклада»
Задержали чиновника мэрии Новосибирска за мошенничество с ремонтом домов
Депутат Бердска о работе с наказами: «Да не едет ни хрена ваш паровоз»