Потеряли $1,1 млрд за день олигархи из «кремлевского доклада»

РБК посчитал, как изменилось за день богатство почти сотни российских миллиардеров, включенных в «кремлевский доклад» Минфина США. За основу были взяты данные онлайн-рейтинга Forbes, обновляющиеся в реальном времени.

После публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $1,06 млрд по состоянию на 21:00 мск. К этому времени Московская и Лондонская биржи, где торгуются основные активы российских миллиардеров, уже закрыты.

Сам доклад был опубликован около 08:00 мск, а онлайн-счетчик Forbes за точку отсчета принимает оценку активов по состоянию на 17:00 по Североамериканскому восточному времени предыдущего торгового дня (01:00 мск).

Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на $226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) — на $205 млн, Сулеймана Керимова («Полюс») — на $102 млн.

В процентном выражении российские миллиардеры из списка США «подешевели» лишь на 0,3%, следует из данных Forbes (их совокупное богатство оценивается сейчас в $420 млрд). Трудно сказать, как повлиял на это непосредственно доклад США, но общие потери «олигархов» после публикации резонансного документа можно считать пренебрежимо малыми.

Индекс Московской биржи (MICEX) снизился по итогам дня на 0,17%, а индекс РТС практически не изменился. Рубль к концу дня ослабел символически — на 0,1%. Зато подорожали российские ОФЗ.

Список «олигархов», подготовленный Минфином США во исполнение ст. 241 закона CAATSA, полностью совпал с прошлогодним рейтингом россиян — долларовых миллиардеров Forbes. Рынок воспринял такую широту списка как признак того, что администрация Дональда Трампа подошла к этому вопросу формально, без желания вводить дополнительные санкции против российского бизнеса. Минфин США подчеркнул, что список — это просто список, а не санкционное действие, даже в потенциале. В публичной версии доклада нет никакой негативной информации в отношении фигурантов списка.

Впрочем, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции могут быть введены на основании секретной части.