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Депутат Бердска о работе с наказами: «Да не едет ни хрена ваш паровоз»

Признали фиаско комиссии по наказам избирателей депутаты бердского горсовета. За два года из 1040 наказов исполнили только 66.

31.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Депутат Бердска о работе с наказами: «Да не едет ни хрена ваш паровоз»

Власть не хочет тратить деньги на наказы?

Депутаты гросовета Бердска во время работы комитета по промышленности и предпринимательству признали, что комиссия, отслеживающая исполнение наказов избирателей, работает из рук вон плохо.

Начальник управления экномразвития администрации Бердска Юлия Бадрина рассказала 30 января на заседании депутатского комитета, что из 1040 наказов, за 2016-2017 год исполнили лишь по 66.

В ходе встречи выяснилось, что нормальную программу по наказам в администрации составили лишь в декабре 2017 года, и работать она начнет в 2018-м. Выборы, между тем, прошли в 2016.

— Форменное безобразие. Выборы были в 2016, программу приняли на 2018 год, — возмутилась Елена Белова. — Почему не было работы? Потому что не работала комиссия по наказам избирателей, которую мы утвердили. А должна была с первого дня работы: вызывать к себе каждого депутата и отрабатывать, — возмуилась Елена Белова.

Юлия Бадрина подтвердила, что адмнистрация города порой вынуждена была делать работу за комиссию. Более того, порой выносились решения, которые были мало применимы к действительности. Так, по словам Владимира Постникова, у него была просьба от избирателей — построить остановку на улице Рогачева. Однако комиссия, рассмотрев обращение, вынесла решение-строить за счет денег депутата.

-У меня в наказах есть остановка по улице Рогачева. Я сам ходил и просил. Комисиия состоялась 25 декабря. И я получил ответ: «стройте остановку,но за счет средств депутата», — удивился законодатель.

В это время в кабинет зашел председатель комисси Сергей Белов, которому и задали вопросы и об отчете администрации, и о работе его подопечных. Тот в свою очередь заверил, что отчет администрации только будет рассматриваться, и рекомендовал коллегам «не лезть вперед паровоза».

-Да не едет ни хрена ваш паровоз!- не выдержала Елена Белова.

В итоге законодатели сошлись во мнении, что необходимо признать работу комиссии неудовлетворительной, и вернуться к работе над проектом по наказам от жителей Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутаты уже не раз обращают внимание на плохую работу по наказам избирателей. Так, на очередной сессии народные избранники приняли план оргтехмероприятий, необходимых для выполнения наказов. Но без обсуждений и недовольство не обошлось.

Стоит отметить, что за время избирательной кампании депутатам поступило 1366 предложений. Многие пересекались, и их объединили. Часть из них — 191 — включили в программу реализации наказов, на которую потратят с 2018 по 2021 год порядка 1,5 млрд рублей. Самые крупные вливания уйдут на благоустройство, дороги, освещение и ливневки. Затем — на образование и социальную сферу.

422 наказа не требуют финансовых вложений из бюджета. По ним также составлен отдельный план. Еще 269 предложений отклонили. За 2016-2017 годы выполнено 55 наказов.
Депутат Елена Белова высказалась о том, что план ей не совсем понятен. К примеру, несколько домов с ее округа хотят детскую площадку. В мероприятиях по выполнению наказов ей вписали — «методическая помощь депутату и участие в муниципальных программах». Жители пытались получить гранты, но в список победителей не попали. И наказ остался невыполненным.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    » из 1040 наказов, за 2016-2017 год исполнили лишь по 66.»
    а ведь до сих пор помню, как Голубев нагло и цинично пропихал своих людей в депутаты на последних выборах….
    поэтому даже и не жду ничего путного и от депутатов, и от якобы «выборного» мэра с его администрацией …. :-!

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  2. Аноним

    Позор мэру! Ничего в городе не делается!

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  3. Аноним

    Нихрена не едет ваш паровоз сказала Елена Белова. Ну хоть не них..я и то ладно :-D

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  4. Adeli

    В депутаты идут, чтобы решать проблемы свои и своего бизнеса, а не ради исполения наказов избирателей. Как вчера родились….

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