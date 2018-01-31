Залез в подвал врио губернатора в одном из домов Бердска
Андрей Травников в ходе рабочей поездки по городу познакомится с технологиями энергоэффективного капитального ремонта.
31.01.2018Автор: Елена МедведеваФото: Евгения Малого4 коммент.
Андрей Травников и директор УК «Лига» Ирина Долгачева
Сегодня, 31 января, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетил с рабочим визитом Бердск. Глава региона познакомился с технологиями энергоэффективного капитального ремонта. В ходе поездки он осмотрел дома №19 по улице Лунной и в Северном микрорайоне.
Андрей Травником в подвале бердского дома
Во время осмотра домов Андрей Травников пригласил жителей к диалогу, в также зашел в подвал помещения, где техдиректор управляющей компании «Лига» рассказал ему о технических нюансах оборудования.
Люди пожаловались ему также, что в сильные морозы в домах не очень тепло. И даже экономия в деньгах при холоде для них это «не здорово».
Между тем, жители дома задали вопрос по оплате за отопление по 1/12. Председатель дома по Лунной, 19 сказала, что жители имеют право платить за тепло по факту.
— Я напомню, сколько споров было, когда устанавливали счётчики, и тогда было принято решение на федеральном уровне, — заметил Травников.
Он подчеркнул, что невозможно менять законы каждые два года. Врио губернатора предложил подождать. Но в то же время отметил, что, если собственники дома хотят платить по факту, то им эту возможность нужно предоставить при голосовании на общем собрании жильцов.
Отметим, что в 2017 году Новосибирская область приняла участие в реализации пилотного проекта по энергоэффективному капремонту.
В Бердске 7 домов участвовали в программе. Общая стоимость работ превысила 14 млн рублей.
За счёт повышения энергоэффективности прогнозный объем сэкономленных средств составит около 4 млн рублей.
Также напомним, что зампред правительства РФ Аркадий Дворкович включил Бердск в научно-производственный кластер. Об этом тоже шла речь на встрече с главой региона.
Подробности о визите врио губернатора в Бердск — в ближайшее время.
А про дебилизм с 1/12 ему кто-нибудь рассказал?
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Рассказал. Прямо в тексте это указано. Читайте внимательнее.
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Трубы в теплоизоляции это прорыв
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Хорошее начало. Напоминает сюжет сказки»Козлёнок, который научился считать до десяти», где рассказывается как звери, которых он пересчитывал, от него шарахались, потом погнались за ним, в конце сказки, когда он их пересчитал в экстримальной ситуации, предотвратил панику, признали его сиасителем!
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