Залез в подвал врио губернатора в одном из домов Бердска

Сегодня, 31 января, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетил с рабочим визитом Бердск. Глава региона познакомился с технологиями энергоэффективного капитального ремонта. В ходе поездки он осмотрел дома №19 по улице Лунной и в Северном микрорайоне.

Во время осмотра домов Андрей Травников пригласил жителей к диалогу, в также зашел в подвал помещения, где техдиректор управляющей компании «Лига» рассказал ему о технических нюансах оборудования.

Люди пожаловались ему также, что в сильные морозы в домах не очень тепло. И даже экономия в деньгах при холоде для них это «не здорово».

Между тем, жители дома задали вопрос по оплате за отопление по 1/12. Председатель дома по Лунной, 19 сказала, что жители имеют право платить за тепло по факту.

— Я напомню, сколько споров было, когда устанавливали счётчики, и тогда было принято решение на федеральном уровне, — заметил Травников.

Он подчеркнул, что невозможно менять законы каждые два года. Врио губернатора предложил подождать. Но в то же время отметил, что, если собственники дома хотят платить по факту, то им эту возможность нужно предоставить при голосовании на общем собрании жильцов.

Отметим, что в 2017 году Новосибирская область приняла участие в реализации пилотного проекта по энергоэффективному капремонту.

В Бердске 7 домов участвовали в программе. Общая стоимость работ превысила 14 млн рублей.

За счёт повышения энергоэффективности прогнозный объем сэкономленных средств составит около 4 млн рублей.

Также напомним, что зампред правительства РФ Аркадий Дворкович включил Бердск в научно-производственный кластер. Об этом тоже шла речь на встрече с главой региона.

Подробности о визите врио губернатора в Бердск — в ближайшее время.