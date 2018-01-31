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Предмет «психология» хотят ввести в школах России

Исследователи уже написали учебник и рабочие тетради для учеников с третьего класса.

31.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Предмет «психология» хотят ввести в школах России

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Предмет «психология» могут ввести в школьную программу. Об этом заявил Зураб Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ.

«Наш центр уже написал учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Всё передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование», — сказал  Кекелидзе на круглом столе в «Известиях», где эксперты обсудили причины подростковой и молодежной агрессии.

По его словам, центр рассчитывает получить рецензию, чтобы внести правки, к концу февраля. «После этого мы намереваемся отдать пособия в Минобразования. А уже после оценки Минобра можно будет внедрять. Но ведь еще нужны те, кто будет обучать. И для них тоже нужны учебники. Это мы будем делать совместно с Минобром», — отметил психиатр.

Кроме того, он рассказал, что также написана программа для курсов повышения квалификации учителя раз в пять лет.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ввели психологию и написали рабочие тетради — то нужен психолог. Ввели экологию и написали тетради — то нужен эколог. Ввели сексологию, то нужен сексолог.и т.д до бесконечности. Вот так себе создаём рабочие места. Если честно сколько я в своей жизни видел психологов: при прохождении медкомиссий(шоферская, оружейная) и по работе ВВК. Скажу не кривя душой им самим скорее врачебная психиатрическая помощь нужна т.к это больные неадекватные люди как правило с не сложившейся личной жизнью почти все. Поэтому я не удивляюсь новостям когда их избивают или начинают оскорблять пациенты.

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