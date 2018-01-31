Путин: сверхзадача для России — рывок в развитии дольше шести лет

«Кровавую» суперлуну запечатлел на камеру житель Бердска
Задержание начальника отдела МВД заставили объяснить мэра общественники Бердска
Суд изберет меру пресечения главному полицейскому Бердска 1 февраля
Травников: Платить за тепло по 1/12 еще два года придется Бердску
12 трлн рублей должны россияне банкам
«Лунный календарь-2018″ вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Потеряли $1,1 млрд за день олигархи из «кремлевского доклада»
Задержали чиновника мэрии Новосибирска за мошенничество с ремонтом домов
Депутат Бердска о работе с наказами: «Да не едет ни хрена ваш паровоз»
Только самоустранение поможет выполнению этой сверхзадачи и не будет мешать движению вперед
16 5
А где перед по вашему, в какой стороне?
1 5
Всё это мы уже слышали в 2011 году, от тех же самых людей https://youtu.be/8J3Dhj4CNCs
Что удалось реализовать из прошлых сладких речей?
Кто скажет?
15 7
Ну и что там не так. Не сомневаюсь в пятерку экономик было реально войти но помешали упавшие цены на сырьё.
Школы отремонтировали и строят, с коррупцией борются, развивают несырьевой экспорт и так далее.
Что не так то.
1 18
Не совсем понятно…
Если это троллинг, то бездарный… Туповать как-то…
Если это всерьез-то это не ко мне, это к узким специалистам из Кащенко…
)
9 2
Вам бы самому там проверится..
2 11
Вот что мне нравится в словах типа «проверится/провериться», «нравится/нравиться» и т.п. так это то, что «умные» программы не подчеркивают их на предмет грамматических ошибок, ибо в разных случаях употребляются оба варианта.
Зато именно это сразу выдает школоту-недоучку или просто банального неуча…
В школу бы Вам, «уважаемый», а не троллингом провластным заниматься…
Или у вас сейчас такой недобор в кадрах, что даже не владеющих русским языком берут на работу?
4 4
Сразу пишу чтобы вопросов далее не возникало: в школе учился так себе но по русскому была четвёрка, по диктантам и пятерки получал, закончил нгу, живу хорошо, зарплата большая, к власти отношения не имею, иностранными языками владею, заграницей в развитых странах был, правило правописания где ставить мягкий знак в глаголах знаю.
Вам не лень быть распинаться по поводу орфоошибки допущенной при написании текста в узеньком окошечке на экране планшета?
2 7
«Мы должны понять…. » Странно от президента это слышать. Он где вообще живет все эти 18 лет?
15 3
https://youtu.be/HuNoMPrLBjY
4 1
То есть 18 лет не понимал в каком состоянии находится «государство»? В 2012 году ставил задачи, которые че-то ни черта не выполнил, сейчас их же назвал «сверхзадачей». Т.е. «кооператив Озеро» мало страну разграбил? Пока он у власти-никогда подъема экономики нашей страны не будет. У него и его друзей, совершенно др. задачи. Ср-ть они хотели на нас, на «нашу» экономику, на наших олимпийцев, и т.д. Фиг я буду за него голосовать!
14 5
«Для выполнения этой сверхзадачи необходимо устранить все, что мешает этому движению.» -Например нынешнее надоевшее лицо!
16 4
А мне не надоел, наоборот, в первый раз за него проголосую
Изменения которые происходят вокруг — нравятся. Не так уж и плохо тут жить как некоторые пишут
3 11
Если ваше фио Ротенберк то я вам верю
7 0
Давайте без если. Принимайте как данность, что имеется весьма много тех кто голосует за действующую федеральную власть. По разным причинам.
Пути, которые вы (Грудинин, Навальный, ..) предлагаете не выглядят привлекательными.
Примите это как факт, такой как что Солнце встаёт и заходит, и успокойтесь.
Ну а если все же хочется предлагать политические идеи, то включайте креатив, предлагайте обществу то что ему созвучно и понятно, доказывайте свою состоятельность и ответственность.
Вариантов море. В стране полная свобода.
Мне кажется вас напрягает что во главе умное и ответственное руководство а вы все что можете это ловить рыбку в мутной воде и потому мутите мутите мутите.. ну сколько можно то. Ещё 6 лет вам бедным мучаться, и дальше не факт что у вас что-то получится.
0 3
Ждали 18 лет развитие, открытие новых предприятий не дождались.
11 4
Дофига их открывается. Вам на сделаноунас точка ру.
А планов открыть ещё больше.
2 9
Ах этот милый «сделаноунас»… Я смотрю там снова разрешено «планы на 2020-ый год» выдавать как «достижения». Боролись-боролись с показухой, а тут опять выборы!…
2 0
Да фиг его знает, туда не заглядываю, знаю что там должна быть информация об открывающихся предприятиях.
0 0
Боюсь надорвемся с таким затяжным
7 2
Не борись, мэр, все будет хорошо
https://youtu.be/Yp6J1KO9R4I
Правда мне лично такой не нужен, но мне кажется, он найдёт себе другое применение
1 1
Он также отметил, что для выполнения этой сверхзадачи необходимо устранить все, что мешает этому движению.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/31/336859-putin-sverxzadacha-dlya-rossii-ryvok-v-razvitii-dolshe-shesti-let
Мешает Путин и Медведев
3 0
Список тех, кто не осознает свое место в мире, поддерживает дешевые понты власти, разрушающие Россию, нам представили уже….американцы.
2 0
Если вы таки осознали своё место как место у параши, то не удивляйтесь что другие, скажем так, несогласны.
0 1
Извиняюсь не своё место а место страны.
0 1