Путин: сверхзадача для России — рывок в развитии дольше шести лет

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 30 января рассказал о сверхзадаче для России.

«Мы должны понять, в каком состоянии находится наше государство, экономика, политическая, социальная сфера. Мы должны понять, какое место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире. Мы должны четко понимать основные приоритеты мирового развития, тренды. Сверхзадача в чем заключается? Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы после того как эти шесть лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия все равно шла вперед», — сказал Путин.

Он также отметил, что для выполнения этой сверхзадачи необходимо устранить все, что мешает этому движению.