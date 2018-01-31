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Путин: сверхзадача для России — рывок в развитии дольше шести лет

По словам президента, динамика должна быть такой, чтобы даже при «каких-то сбоях Россия все равно шла вперед».

31.01.2018 Фото: Кремлин.ру 25 коммент.

Путин: сверхзадача для России — рывок в развитии дольше шести лет

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 30 января рассказал о сверхзадаче для России.

«Мы должны понять, в каком состоянии находится наше государство, экономика, политическая, социальная сфера. Мы должны понять, какое место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире. Мы должны четко понимать основные приоритеты мирового развития, тренды. Сверхзадача в чем заключается? Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы после того как эти шесть лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия все равно шла вперед», — сказал Путин.

Он также отметил, что для выполнения этой сверхзадачи необходимо устранить все, что мешает этому движению.


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(25) Комментариев

  1. чегевара чебурашка

    Только самоустранение поможет выполнению этой сверхзадачи и не будет мешать движению вперед

    Thumb up 16 Thumb down 5

  2. Поросёнок Пётр

    Всё это мы уже слышали в 2011 году, от тех же самых людей ;) https://youtu.be/8J3Dhj4CNCs
    Что удалось реализовать из прошлых сладких речей?
    Кто скажет?

    Thumb up 15 Thumb down 7

    • Аноним

      Ну и что там не так. Не сомневаюсь в пятерку экономик было реально войти но помешали упавшие цены на сырьё.
      Школы отремонтировали и строят, с коррупцией борются, развивают несырьевой экспорт и так далее.

      Что не так то.

      Thumb up 1 Thumb down 18

      • ВВД

        Не совсем понятно…
        Если это троллинг, то бездарный… Туповать как-то…
        Если это всерьез-то это не ко мне, это к узким специалистам из Кащенко…
        )

        Thumb up 9 Thumb down 2

        • Аноним

          Вам бы самому там проверится..

          Thumb up 2 Thumb down 11

          • ВВД

            Вот что мне нравится в словах типа «проверится/провериться», «нравится/нравиться» и т.п. так это то, что «умные» программы не подчеркивают их на предмет грамматических ошибок, ибо в разных случаях употребляются оба варианта.
            Зато именно это сразу выдает школоту-недоучку или просто банального неуча… :-D
            В школу бы Вам, «уважаемый», а не троллингом провластным заниматься…
            Или у вас сейчас такой недобор в кадрах, что даже не владеющих русским языком берут на работу?

            Thumb up 4 Thumb down 4

            • Аноним

              Сразу пишу чтобы вопросов далее не возникало: в школе учился так себе но по русскому была четвёрка, по диктантам и пятерки получал, закончил нгу, живу хорошо, зарплата большая, к власти отношения не имею, иностранными языками владею, заграницей в развитых странах был, правило правописания где ставить мягкий знак в глаголах знаю.
              Вам не лень быть распинаться по поводу орфоошибки допущенной при написании текста в узеньком окошечке на экране планшета?

              Thumb up 2 Thumb down 7

  3. Аноним

    «Мы должны понять…. » Странно от президента это слышать. Он где вообще живет все эти 18 лет?

    Thumb up 15 Thumb down 3

  4. Аноним

    То есть 18 лет не понимал в каком состоянии находится «государство»? В 2012 году ставил задачи, которые че-то ни черта не выполнил, сейчас их же назвал «сверхзадачей». Т.е. «кооператив Озеро» мало страну разграбил? Пока он у власти-никогда подъема экономики нашей страны не будет. У него и его друзей, совершенно др. задачи. Ср-ть они хотели на нас, на «нашу» экономику, на наших олимпийцев, и т.д. Фиг я буду за него голосовать! 8)

    Thumb up 14 Thumb down 5

  5. Монстр

    «Для выполнения этой сверхзадачи необходимо устранить все, что мешает этому движению.» -Например нынешнее надоевшее лицо!

    Thumb up 16 Thumb down 4

    • Аноним

      А мне не надоел, наоборот, в первый раз за него проголосую =)
      Изменения которые происходят вокруг — нравятся. Не так уж и плохо тут жить как некоторые пишут =)

      Thumb up 3 Thumb down 11

      • Новый мэр

        Если ваше фио Ротенберк то я вам верю

        Thumb up 7 Thumb down 0

        • Аноним

          Давайте без если. Принимайте как данность, что имеется весьма много тех кто голосует за действующую федеральную власть. По разным причинам.

          Пути, которые вы (Грудинин, Навальный, ..) предлагаете не выглядят привлекательными.
          Примите это как факт, такой как что Солнце встаёт и заходит, и успокойтесь.

          Ну а если все же хочется предлагать политические идеи, то включайте креатив, предлагайте обществу то что ему созвучно и понятно, доказывайте свою состоятельность и ответственность.
          Вариантов море. В стране полная свобода.

          Мне кажется вас напрягает что во главе умное и ответственное руководство а вы все что можете это ловить рыбку в мутной воде и потому мутите мутите мутите.. ну сколько можно то. Ещё 6 лет вам бедным мучаться, и дальше не факт что у вас что-то получится.

          Thumb up 0 Thumb down 3

  6. Аноним

    Ждали 18 лет развитие, открытие новых предприятий не дождались.

    Thumb up 11 Thumb down 4

    • Аноним

      Дофига их открывается. Вам на сделаноунас точка ру.
      А планов открыть ещё больше.

      Thumb up 2 Thumb down 9

      • Аноним

        Ах этот милый «сделаноунас»… :-D Я смотрю там снова разрешено «планы на 2020-ый год» выдавать как «достижения». Боролись-боролись с показухой, а тут опять выборы!… *PARDON*

        Thumb up 2 Thumb down 0

  7. Новый мэр

    Боюсь надорвемся с таким затяжным

    Thumb up 7 Thumb down 2

  8. Новый мэр

    Он также отметил, что для выполнения этой сверхзадачи необходимо устранить все, что мешает этому движению.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/31/336859-putin-sverxzadacha-dlya-rossii-ryvok-v-razvitii-dolshe-shesti-let
    Мешает Путин и Медведев

    Thumb up 3 Thumb down 0

  9. Аноним

    Список тех, кто не осознает свое место в мире, поддерживает дешевые понты власти, разрушающие Россию, нам представили уже….американцы.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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