«Лунный календарь-2018″ вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие садоводы и огородники! В газете «Курьер.Среда.Бердск», №2/2018 за 31 января вышел традиционный лунный календарь с расписанием ведения зимних/весенних/летних/осенних работ на 2018 года.

Цена газеты 12 рублей.

Газету можно купить в специализированных киосках и супермаркетах Продсиб.

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