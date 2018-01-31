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Интернет стал мусоркой, потому что туда пришли ВСЕ

Когда ты молод, ты смотришь телевизор и думаешь, что телекомпании сговорились для того чтобы сделать людей тупыми.

31.01.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Местный:

Про телевидение и другие СМИ.

На заре развития Всемирной паутины, она была прибежищем прогрессивной части человечества, уставших от желтой прессы и пропаганды на ТВ. В то время люди ценили свободу в интернете, возможность общаться с интересными людьми, делиться мнениями и обсуждать актуальные темы. Оттуда и пошло мнение, что интернет – это выбор разумных людей.
Но, как многие сегодня видят, интернет превратился в мусорку. Найти сегодня ответ на интересующий вопрос весьма сложно: попадается реклама, либо обсуждения людей весьма далеких от темы и с низким уровнем понимая и образования. Также сложно найти объективную информацию по любому произошедшему событию – везде сплошь пропаганда, искажение фактов либо замалчивание деталей. Почему же так произошло? Что стало с замечательной первоначальной идеей всемирной паутины?
А ответ на поверхности: туда пришли ВСЕ! Если раньше интернетом пользовались лишь избранные, то сегодня трудно назвать человека, далекого от этой темы. Плюс необходимо отметить такое явление, как троллин — форма социальной провокации. Смысл ее прост: самореализация и повышения чувства собственной значимости. Интернет, подразумевающий анонимность, дает возможность любому человеку без последствий «повышать свой рейтинг» абсолютно любыми способами. При этом самый простой способ: провокация, обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров.
Возможность создавать клонов за счет анонимности (или даже писать от имени другого пользователя, как это бывает конкретно здесь весьма нередко), позволяет значительно повышать успешность троллинга и продавливания определенной точки зрения.
Так вот вопрос: есть ли разница из какого источника человек потребляет информацию? Сегодня в любом СМИ (ТВ, интернет, газеты, знакомые, коллеги) можно найти информацию, поддерживающую желаемую точку зрения.
И в завершении цитата из речи Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета 12 июня 2005:
«Когда ты молод, ты смотришь телевизор и думаешь, что телекомпании сговорились для того чтобы сделать людей тупыми. Но когда становишься чуть старше, понимаешь, что это не так. Люди сами этого хотят. И это куда более удручающе. Заговор это не страшно. Ты можешь пристрелить ублюдков! Устроить революцию! Но нет никакого заговора, телекомпании просто удовлетворяют спрос. Это правда.»
Прошло 13 лет, и сегодня в этой речи можно лишь добавить модный тренд: «это заговор властей», но истинная причина неизменна.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Старина Стив правду матку просто зарубил: люди были стадом всегда и в ближайшем обозримом будущем им же и останутся.

    конечно ТВ было прорывом и люди стали деградировать быстрее.

    но интернет переплюнул успех ТВ доказав, что можно еще быстрее всех стадом сделать — теперь все эксперты и каждый профан высказывается подписавшись экспертом :-!

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  2. Аноним

    Ага , давайте вспомним форумы на фреймах .

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  3. Аноним

    Каждый находит то что ему нужно и на ТВ и в интернете 8)

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