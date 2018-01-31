Кудрин: не нужно разрывать отношения с США из-за «кремлевского списка»

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что России не следует разрывать отношения с США из-за «кремлевского списка», а нужно принимать меры по преодолению этой фазы.

«Так называемый кремлевский список — формальное выполнение поспешно принятого закона. И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила. Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения. Надо принимать меры по преодолению этой фазы», — написал Кудрин в своем Twitter.

В опубликованный «кремлевский список» минфина США вошли лица, имеющие отношение к высшему руководству России. Всего 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Среди фигурантов списка премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет $1 млрд и более. Данный список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.