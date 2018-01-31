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Уволят из органов подозреваемого в махинациях начальника полиции Бердска
Кудрин: не нужно разрывать отношения с США из-за «кремлевского списка»
Два часа не отапливали многоэтажки в центре Бердска
На контрактную службу приглашает военкомат Бердска
День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Задержали за мошенничество с землей главного полицейского Бердска
Шутка Медведева: непопадание в «кремлевский список» для министра — повод уволиться
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Хоровод «Новогодних детишек-2018″ вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»