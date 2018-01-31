Уволят из органов подозреваемого в махинациях начальника полиции Бердска

Управление МВД России по Новосибирской области проводит проверку в связи с задержанием сотрудника полиции, подозреваемого в мошенничестве, сообщили сегодня, 31 января, в региональном главке МВД.

Сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками СУ Следственного комитета и управления ФСБ установлен руководитель одного из подразделений полиции, подозреваемый в совершении мошенничества при оформлении в собственность земельного участка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», речь идет о начальнике бердского отдела МВД Сергее Проценко. В среду его задержали. По месту его жительства и работы проходят обыски. В горадминистрации, где Проценко оформили землю в бессрочную аренду, тоже идет разбирательство.

Главный полицейский Бердска, вступивший в должность в сентябре 2015 года, взял участок на ул. Темерязева в Новом поселке с условием ежемесячной аренды в размере 50 тыс. рублей. Но до внесения первого платежа, по версии следствия, Проценко (вместе с дочерью) построил там каркасное хлипкое строение, которое выдал за капитальное. И продал землю за 2 млн рублей.

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

— В целях содействия всестороннему и объективному расследованию, установления причин и условий, способствовавших возможной противоправной деятельности сотрудника органов внутренних дел в ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом. Непосредственные руководители виновного будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщил дежурный офицер пресс-службы полицейского ведомства Михаил Бирюков.