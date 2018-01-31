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Уволят из органов подозреваемого в махинациях начальника полиции Бердска

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Уволят из органов подозреваемого в махинациях начальника полиции Бердска

Если вина Сергея Проценко, которого подозревают в обмане с землей, будет доказана, ему придется проститься со службой.

31.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Уволят из органов подозреваемого в махинациях начальника полиции Бердска

Полковник полиции Сергей Проценко

Управление МВД России по Новосибирской области проводит проверку в связи с задержанием сотрудника полиции, подозреваемого в мошенничестве, сообщили сегодня, 31 января, в региональном главке МВД.

Сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками СУ Следственного комитета  и управления ФСБ установлен руководитель одного из подразделений полиции, подозреваемый в совершении мошенничества при оформлении в собственность земельного участка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», речь идет о начальнике бердского отдела МВД Сергее Проценко. В среду его задержали. По месту его жительства и работы проходят обыски. В горадминистрации, где Проценко оформили землю в бессрочную аренду, тоже идет разбирательство.

Главный полицейский Бердска, вступивший в должность в сентябре 2015 года, взял участок на ул. Темерязева в Новом поселке с условием ежемесячной аренды в размере 50 тыс. рублей. Но до внесения первого платежа, по версии следствия, Проценко (вместе с дочерью) построил там каркасное хлипкое строение, которое выдал за капитальное. И продал землю за 2 млн рублей.

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

— В целях содействия всестороннему и объективному расследованию, установления причин и условий, способствовавших возможной противоправной деятельности сотрудника органов внутренних дел в ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом. Непосредственные руководители виновного будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщил дежурный офицер пресс-службы полицейского ведомства Михаил Бирюков.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Непосредственные руководители виновного будут привлечены к дисциплинарной ответственности

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/31/336763-uvolyat-iz-organov-podozrevaemogo-v-maxinaciyax-nachalnika-policii-berdska

    отсутствие вины видимо заранее известно, раз такими словами разбрасываются

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  2. Аноним

    В МВД, начиная с полковника и выше, главное вовремя уйти, как в большом спорте, только там не побеждённым, здесь не арестованным… :-D

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