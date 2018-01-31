Два часа не отапливали многоэтажки в центре Бердска

Отключили на два часа тепло 28 января в нескольких домах, обслуживаемых УК «Уют» в Бердске.

— Получить какую-то информацию от диспетчеров я не мог. Мне поступили 100 звонков от жителей. Нужно довести до диспетчеров, чтобы они четко отвечали управляющим компаниям. Дома остались без тепла. Ситуация была тревожная, — обратился на штабе по отопительному сезону к техническому директору КБУ Ирине Корниевской руководитель УК «Уют» Антон Борзенков.

Претензии к КБУ по теплу были и у директора УК «Вымпел Сервис» Николая Яковченко.

По словам Яковченко, жители домов на 11 квартале жалуются на низкую температуру. Причем, температура в квартирах действительно низкая — ниже 18 градусов, отметил руководитель «Вымпел Сервиса».

Технический директор КБУ попросила Яковченко предоставить акты проверок температуры в домах.