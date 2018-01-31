Шутка Медведева: непопадание в «кремлевский список» для министра — повод уволиться

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Не хватает в списке наших записных теле-патриотов, всех этих Соловьёвых, Киселёвых, Шейниных, Пушковых и прочих Скабеевых, что круглыми сутками на государственном ТВ истерично поливают Запад помоями, но, при этом, на выходных мотающихся в ненавистную Гейропу и США отдыхать, а то и имеющие там недвижимость, нужно заставить этих лицемерных граждан Родину любить и отдыхать в любимой России-матушке, призываю Дональда нашего Джона Трампа, аннулировать визы всем российским пропагандистам.
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Потому что денег у них не хватило
Этим же, наверное, объяснятся непопадание в доклад видного бизнесмена и совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Его вычеркнули из списка богатейших людей страны еще три года назад. Не прошел имущественный ценз и Павел Дуров. Ему не хватило всего-то пятидесяти миллионов. Зато в доклад поместили Юрия Шефлера, бывшего владельца водочных брендов «Столичная» и «Московская». Видимо, по логике Минфина США, близости к российской власти Шефлера не мешает даже то, что он находится в международном розыске и живет в Британии, а в России на него заведено уголовное дело. Причем уехал он из страны даже раньше дела ЮКОСа.
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Дима сегодня 31.01 в больнице Тюмени лифт упал, 7 человек погибло, я понимаю что Путин не виноват, но ты же с Ним и Набиулиной деньги в США под 0,18% годовых отправляешь, а лифты в больницах падают!!!!!
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Ну Медведева не должно быть в списке,он же им плохого ничего не делает и даже наоборот…
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Любимые уточки в Италии осиротеют…
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На нарах пусть шутит,шутник
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Это ж как надо грабить наверное круглосуточно шоб мильярд ихних баксов утащить!! Всё думаю ну бизнесмены понятно как грабят но вот чиновники на чем на взятках аль прямо из бюджета переводят на свои счета!
И что теперь наш Трампушка заморозит ихние т е бывшие наши бабки скажет были ваши —стали наши! Думаю это хорошая «прививка» на будущее ! Своровал —сиди тихо и дома отмоешь вложи в российскую экономику
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