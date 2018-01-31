Шутка Медведева: непопадание в «кремлевский список» для министра — повод уволиться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в шутливой форме ответил на вопрос ТАСС о публикации «кремлевского списка» США, отметив, что непопадание в него для члена правительства — повод уволиться. Об этом он заявил по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но мы, конечно, так поступать не будем. Очевидно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда существующих органов власти, существующая в нашей стране, и список дополнен представителями крупнейшего российского бизнеса, которые покрывают по сути всю российскую экономику», — отметил премьер.