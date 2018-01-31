Дорога на кладбище хуже стиральной доски!!! Позор!!!! Покойники даже в гробу переворачиваются!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Здравствуйте! Живу на м-не Юго-Восточном, это по дороге в сторону кладбища, если кто не знает! Так вот после третьего проезда дорога просто ужасная, хуже стиральной доски, такое ощущение, что щас колеса просто отвалятся,и всему виной самосвалы, которые возят снег на отвал! Так неужели туда нельзя пустить грейдер, люди, живущие здесь абсолютно также как и все платят который налог! Да и в конце концов люди, которых везут на кладбище и которым вроде бы уже все нипочём, и то наверное, там переворачиваются! и так каждую зиму!