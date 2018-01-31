КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам или поменяю на 1-ю.Бердск
Продам 2-ю, Комсомольская 24, 8-913-484-4678
Продам 3-ю, Ленина 7, 8-913-484-4678
Продам 1-ю квартиру
Продам 2-ю квартиру
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

Уволят из органов подозреваемого в махинациях начальника полиции Бердска

Кудрин: не нужно разрывать отношения с США из-за «кремлевского списка»

Два часа не отапливали многоэтажки в центре Бердска

На контрактную службу приглашает военкомат Бердска

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Задержали за мошенничество с землей главного полицейского Бердска

Шутка Медведева: непопадание в «кремлевский список» для министра — повод уволиться

Специалистов приглашают на выставку Aquatherm Novosibirsk 2018

Хоровод «Новогодних детишек-2018″ вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Дорога на кладбище хуже стиральной доски!!! Позор!!!! Покойники даже в гробу переворачиваются!

Да и в конце концов люди, которых везут на кладбище и которым вроде бы уже все нипочём, и то наверное, там переворачиваются! и так каждую зиму!

31.01.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ваня Евдокимов:

Здравствуйте! Живу на м-не Юго-Восточном, это по дороге в сторону кладбища, если кто не знает! Так вот после третьего проезда дорога просто ужасная, хуже стиральной доски, такое ощущение, что щас колеса просто отвалятся,и всему виной самосвалы, которые возят снег на отвал! Так неужели туда нельзя пустить грейдер, люди, живущие здесь абсолютно также как и все платят который налог! Да и в конце концов люди, которых везут на кладбище и которым вроде бы уже все нипочём, и то наверное, там переворачиваются! и так каждую зиму!


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru Интернет стал мусоркой, потому что туда пришли ВСЕ Уволят из органов подозреваемого в махинациях начальника полиции Бердска

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Каждый день езжу. Автора поддерживаю. Захарова **пой по этой дороге прокатить бы.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Напишите заявку в мэрию — не помешает.
    может конечно просто очередь не дошла еще…

    Сегодня обнаружил что по красноармейской, советской и первомайской за ночью всю колею ликвидировали наконец!
    Хотелось бы конечно раньше, но хоть сделали.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика