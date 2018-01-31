Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Курьер. Среда. Бердск,№2/2018
Сегодня, 31 января, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №2/2018.
В номере вы прочтете:
1. Президента и места для благоустройства бердчане выберут в один день.
2. Мать с грудным ребенком замерзает в холодной квартире.
3. В Бердске выросло число пожаров. Власть начала раздавать пожарные извещатели.
4. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черноголовкова». Правда о жизни.
5. Против оплаты за тепло круглый год протестуют жители Бердска.
6. Летом 2018 года наконец откроют «Бердский острог» стоимостью 100 млн рублей.
7. Ответы мэра: кто рубит лес и почему холодно в квартирах.
8. Бердские чиновники не платят налоги.
9. Разъяснение: почему бердчане не могут платить за отопление по факту.
10. Новогодние акции — елки и детишки-2018.
11. Лунный календарь-2018 поможет вырастить богатый урожай.
12. Фотомарафон от «Курьера»: кошки, селфи с мамой, папа, армейский альбом и другие.
13. Блокадники плакали, получая 125 граммов черного хлеба в музее.
14. Письмо из Краснодара: бывшая бердчанка просит не терять корни.
15. Мэр заставил почистить улицу после публикации «Курьер. Среда. Бердск».
На обложке —Бойкот объявили оплате за тепло по 1/12 жители Бердска.
Газету можно купить в специализированных киосках, продуктовой сети «Продсиб» и отделениях «Почты России».
Покупая газету «Курьер.Среда.Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.
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