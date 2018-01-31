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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Новогодние акции — елки и детишки-2018. Газета продается в специализированных киосках, продуктовой сети «Продсиб» и отделениях «Почты России».

31.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Курьер. Среда. Бердск,№2/2018

Сегодня, 31 января, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №2/2018.

В номере вы прочтете:

1. Президента и места для благоустройства бердчане выберут в один день.

2. Мать с грудным ребенком замерзает в холодной квартире.

3. В Бердске выросло число пожаров. Власть начала раздавать пожарные извещатели.

4. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черноголовкова». Правда о жизни.

5. Против оплаты за тепло круглый год протестуют жители Бердска.

6. Летом 2018 года наконец откроют «Бердский острог» стоимостью 100 млн рублей.

7. Ответы мэра: кто рубит лес и почему холодно в квартирах.

8. Бердские чиновники не платят налоги.

9. Разъяснение: почему бердчане не могут платить за отопление по факту.

10. Новогодние акции — елки и детишки-2018.

11. Лунный календарь-2018 поможет вырастить богатый урожай.

12. Фотомарафон от «Курьера»: кошки, селфи с мамой, папа, армейский альбом и другие.

13. Блокадники плакали, получая 125 граммов черного хлеба в музее.

14. Письмо из Краснодара: бывшая бердчанка просит не терять корни.

15. Мэр заставил почистить улицу после публикации «Курьер. Среда. Бердск».

На обложке —Бойкот объявили оплате за тепло по 1/12 жители Бердска.

Газету можно купить в специализированных киосках, продуктовой сети «Продсиб» и отделениях «Почты России».

Покупая газету «Курьер.Среда.Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.


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