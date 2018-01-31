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Путину обидно, что его имя не упомянуто в «кремлевском докладе» США

Президент не видит смысла в докладе, заявив, что «в него занесли все население страны».(ВИДЕО)

31.01.2018 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.

Путину обидно, что его имя не упомянуто в кремлевском докладе США

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Москве прокомментировал публикацию «кремлевского доклада» Минфином США 30 января. В ответ на вопрос о том, как он относится к тому, что не вошел в список, Путин заявил: «Обидно».

Глава государства заявил, что не видит смысла в «кремлевском докладе». По его мнению, «по сути, в него занесли все население страны». Как заявил Владимир Путин, пока Россия воздержится от ответных шагов после публикации списка, и будет следить за развитием ситуации. Причастные к составлению «кремлевского доклада» в США «наносят удар по своему руководству», считает президент.

29 января Министерство финансов США обнародовало документ о чиновниках и бизнесменах, близких к Владимиру Путину. Всего в список попали 210 человек — 114 чиновников и 96 бизнесменов. Отмечается, что попадание в этот перечень не означает автоматического введения санкций.

Видео «Коммерсант»


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    А то, что 20 миллионов россиян после 18 лет правления находятся за чертой бедности не обидно? А то, что Россия по уровню жизни где-то между Индией и Бангладешем не обидно?

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  2. Аноним

    «Президент не видит смысла в докладе, заявив, что «в него занесли все население страны»»

    200 человек, большинство которых ненавидят и сами россияне, — это не все население страны.

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  3. Новый мэр

    Возьми и впиши из чувства солидарности я не возражаю

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  4. Аноним

    Мне тоже обидно.

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  5. Аноним

    Ну так, как сказал Медведев — это причина для увольнения :-D :-D

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