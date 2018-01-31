Путину обидно, что его имя не упомянуто в «кремлевском докладе» США

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А то, что 20 миллионов россиян после 18 лет правления находятся за чертой бедности не обидно? А то, что Россия по уровню жизни где-то между Индией и Бангладешем не обидно?
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«Президент не видит смысла в докладе, заявив, что «в него занесли все население страны»»
200 человек, большинство которых ненавидят и сами россияне, — это не все население страны.
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Ээээ…..
«А правительство, дорогой, на другой планете живет.»(с)
А ведь это 1986 год.
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Возьми и впиши из чувства солидарности я не возражаю
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Мне тоже обидно.
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Ну так, как сказал Медведев — это причина для увольнения
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