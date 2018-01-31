На контрактную службу приглашает военкомат Бердска

Военный комиссариат Бердска приглашает жителей города на контрактную службу.

29 января на совещании чиновников в горадминистрации военком Бердска Андрей Копачев озвучил информацию о наборе горожан на контрактную службу в вооруженных силах РФ.

Необходимые условия для прохождения контрактной службы:

-Граждане, пребывающие в запасе

-Отслужившие в вооруженных силах РФ

-Не имеющие судимости

-Возраст от 18 до 40 лет

-Соответствия требованиям по физической подготовке

Подробную информацию можно получить в военном комиссариате Бердска (ул.Первомайская, 66), кабинет №10.