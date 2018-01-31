Задержали чиновника мэрии Новосибирска за мошенничество с ремонтом домов

В Новосибирске 47-летний замначальника департамента энергетики и ЖКХ города подозревается в покушении на мошенничество, сообщили во вторник в управлении СКР по Новосибирской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области 29 января 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, когда при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в августе 2017 года в помещении одного из ресторанов Новосибирска подозреваемый встретился с представителем ООО «УК ЖХ Октябрьского района», которому сообщил, что используя свое служебное положение, может за денежное вознаграждение в сумме 5 млн рублей оказать содействие управляющей компании в получении бюджетных субсидий на проведение ремонтных работ в ветхих домах и благоустройство придомовых территорий, не обладая в действительности необходимыми полномочиями на данные действия и не намереваясь их выполнять.

В дальнейшем злоумышленник подготовил фиктивные договоры о выполненных работах в виде консервации системы отопления, промывки системы отопления, проведении гидравлических испытаний, запуск системы отопления на жилых объектах, обслуживаемых ООО «УК ЖХ Октябрьского района» на общую сумму более 5 млн рублей, в действительности указанные работы были выполнены иными организациями, после чего от представителя ООО «УК ЖХ Октябрьского района» потребовал перечислить часть денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет подконтрольной ему организации и в дальнейшем высказывал требования о переводе оставшейся части денежных средств.

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. В настоящее время подозреваемый задержан за совершение указанного преступления и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под страж.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, за что был задержан замначальника департамента ЖКХ Сергей Елисеев. Глава города назвал произошедшее ударом по авторитету мэрии и предложил уволиться сотрудникам, желающим совмещать бизнес с работой в администрации.

Комментарий Локтя опубликовали «Новосибирские новости». Градоначальник сообщил, что Елисеева задержали «по обвинению в мошенничестве и взятке», следственные действия продолжаются в департаменте.

«Я обращаюсь ко всем — если есть желание заниматься коммерцией и предпринимательством, для этого надо оставить муниципальную службу. Занимайтесь, работайте, не надо смешивать эти вещи. Закон запрещает их смешивать, — заявил Локоть. — В данном случае я не могу никого защищать, у меня нет таких полномочий. Произошедшее ударит по авторитету всей мэрии. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам, уважаемые товарищи, мы работаем в одном коллективе и ради одного дела, и если есть какие-то другие мысли, то я никого не держу. Пожалуйста, идите и занимайтесь предпринимательством».

Сергей Елисеев отвечал в мэрии за жилищную инспекцию, технический отдел и отдел эксплуатации жилого фонда. Он работает в должности замначальника, как минимум, с 2015 года.

Департамент возглавляет Андрей Колмаков. Он занял эту должность осенью 2016 года после ухода Сергея Клестова, который позднее избрался в заксобрание области. Елисеев рассматривался в числе возможных преемников Клестова.

По данным базы «Контур-Фокус», до перехода в мэрию Елисеев долгое время работал в сфере управления жилым фондом. Он был учредителем ООО «РСУ УК ЖХ Октябрьского района», ООО «ЖЭУ-52», ООО «РСУ УКЖХ», строительных и клининговых фирм «Участок № 2», «Участок № 4», «Участок № 6» и «Участок № 7». Сейчас этими структурами владеют его однофамильцы Нелли Елисеева и Радислав Сергеевич Елисеев, передает Тайга.инфо.