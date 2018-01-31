Специалистов приглашают на выставку Aquatherm Novosibirsk 2018

На Aquatherm Novosibirsk можно за короткое время ознакомиться с продукцией большого числа поставщиков, заинтересованных в сотрудничестве с торговыми и монтажными организациями из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.

В выставке примут участие: «Вило Рус», «Красноярскэнергокомплект», «СантехСтандарт», SanRiks, Группа «Теплолюкс», M’alpine, «Вилма М», «Сантим», «Водомер», «Термоблок», «Мюпро», «Эван» и другие компании.

Впервые свою продукцию представят: «АДЛ», «Топол-Эко», Electrotherm, «ТехРу», «ЭКО НОМ», Itermic, «Экосантех», «Вогезэнерго».

Новые терморегуляторы для теплых полов WiFi SENZ с возможностью управления через смартфон из любой точки мира представит «Термосиб ПЛЮС».

Новинки твердотопливных отопительных котлов длительного горения Tis Plus DR и Tis Dyo Pellet ― «Белкомин РУС».

Новые фасадные и дизайн — конвекторы itermic, реагенты для инженерных систем TermoTactic и системы обратного осмоса ― на стенде «Рада-М».

О других участниках выставки и новинках

13 февраля пройдет семинар «Современные решения для инженерных систем и ТЭК». В рамках него состоится встреча с ведущими изготовителями трубопроводной арматуры и сантехнического оборудования, а также будут представлены новинки российских и зарубежных компаний в области теплоснабжения и водоотведения. Организатор ― ARMTORG.

14 февраля состоится конференция, посвященная инженерным системам торговых центров, многофункциональных комплексов, офисных зданий, спортивно-оздоровительных объектов. Участники обсудят особенности проектирования, монтажа и эксплуатации. Организатор ―АВОК.

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Организаторы выставки: «ITE Сибирь» и Reed Exhibitions

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

www.aquatherm-novosibirsk.ru

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