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Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

Приглашаем работодателей воспользоваться этой возможностью.

31.01.2018 Фото: pixabay.com 13 коммент.

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

Работу и работников сегодня ищут через интернет

Третий год рынок труда пребывает в кризисе. Хотя официально, например, в Новосибирской области процент безработицы низкий – 1%.
Работодатели не спешат открывать новые вакансии. А работники не спешат покидать «насиженные» места. Несмотря на стагнацию, в такие времена у работодателя увеличиваются шансы найти нужного работника.
Интернет изменил сферу поиска работы в мире до неузнаваемости. Россия не исключение. Все меньше объявлений о поиске работы и о вакансиях в газетах и журналах, но все больше их на специализированных сайтах по поиску работу.
В Бердске на сайте www.rabotanso.ru для тех, кто ищет работников, и тех, кто ищет работу, предоставлены большие возможности.
Размещать вакансии и резюме могут не только жители Бердска, но и из других регионов Новосибирской области и России.
Соискатели работы, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно размещать неограниченное количество резюме. Могут из своего кабинета подписываться на вакансии, вносить правку в резюме, отключать его или продлевать, могут получать письма от работодателей. Полную информацию в резюме соискателя могут видеть только зарегистрированные на сайте работодатели.
Работодатели, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно иметь одну активную вакансию. При оплате одного из тарифов они могут иметь 20 или 50 активных вакансий плюс к ним дополнительные возможности. Например, подписка на резюме соискателей, приоритет в поиске.
Кроме этого, работодатели могут отдельно покупать услуги. Счет на услугу можно выписать из личного кабинета на сайте www.rabotanso.ru или оплатить непосредственно через интернет.
Каждый сможет видеть статистику просмотров своей вакансии или резюме.
В нашем регионе самым старейшим и востребованным ресурсом по поиску работы был и остается сайт НГС. С недавних пор размещение вакансии стало там платным, 490 рублей за одну вакансию.
На сайте www.rabotanso.ru одна вакансия остается бесплатной по-прежнему.
Размещенные вакансии и резюме выходят в информерах на сайтах www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru
Задать свои вопросы вы можете, позвоните 8(383-41)2-15-51, 8(383-41)2-70-12.
Если вы хотите прослушать презентацию сайта, рассказ о его возможностях, звоните, и мы к вам приедем.
Ведь всем хочется классных работников и всем хочется классной работы.
Мы на связи и готовы к диалогу.

 


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(13) Комментариев

  1. Местный

    Кто-нибудь по объявлению устраивался на работу ?

    Thumb up 12 Thumb down 10

  2. Рабочий планктон

    Бесплатно это хорошо , прям даже очень хорошо , прям , даже , даже, даже , очень хорошо , только начальник потом по инерции от такого удовольствия думает , что и кого нанял тоже бесплатно должен работать .
    Бесплатное объявление , бесплатная работа , за тарелку перекипевшего позавчерашнего супа от которого обязательно раздуется живот и будет там бурлить дальше . Жри и радуйся причмокивая .

    Thumb up 13 Thumb down 6

  3. Алексей

    Здравствуйте сколько стоить такая статья с ссылками на сайт ?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Raven

    Кризис на рынке труда. Что-то не заметил. Мы давали оъявления на этот ресурс, практически никто не откликнулся. Только после платного размещения на одном известном ресурсе за неделю было 300 просмотров и 30 откликов. Кстати должен отметить одну тенденцию у многих соискателей- лучше получать маленький оклад и гонять кофе в офисах, чем повкалывать за хорошие проценты

    Thumb up 1 Thumb down 1

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