Проект «Ёлки Бердска-2018″ выходит 31 января в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! В декабре и до 10 января этого года вы присылали своих новогодних красавиц в фотомарафон «Ёлка Бердска-2018″. Елочки мы сразу публиковали на сайте и в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

Возможно, урожай красавиц не так велик, как котиков и кошечек, но они удивляют своей необычностью. Особенно новогодние чудесные деревья Любови Куклиной, о которой мы специально написали для наших читателей.

Завтра, 31 января, все, кто присылал свою елочку, могут купить свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск» и сохранить память о встрече 2018 года в своем семейном архиве на долгие годы, в общем, для внуков и правнуков).