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Проект «Ёлки Бердска-2018″ выходит 31 января в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Купите газету и сохраните на долгие годы воспоминания о встрече 2018 года со своей новогодней красавицей.

30.01.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Проект Ёлки Бердска 2018 выходит 31 января в газете Курьер.Среда.Бердск

Елочка-2018

Дорогие читатели! В декабре и до 10 января этого года вы присылали своих новогодних красавиц в фотомарафон «Ёлка Бердска-2018″. Елочки мы сразу публиковали на сайте и в нашей группе в соцсети ВКонтакте. 

Возможно, урожай красавиц не так велик, как котиков и кошечек, но они удивляют своей необычностью. Особенно новогодние чудесные деревья Любови Куклиной, о которой мы специально написали для наших читателей.

Завтра, 31 января, все, кто присылал свою елочку, могут купить свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск» и сохранить память о встрече 2018 года в своем семейном архиве на долгие годы, в общем, для внуков и правнуков).

Проект Ёлки Бердска 2018 выходит 31 января в газете Курьер.Среда.Бердск


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«Кремлевский доклад» с полным списком министров, чиновников и олигархов опубликовали в США Серия квартирных краж на первых этажах захлестнула Бердск Жалуются губернатору возмущенные оплатой за тепло по 1/12 жители Бердска

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