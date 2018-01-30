Жалуются губернатору возмущенные оплатой за тепло по 1/12 жители Бердска

Жители Бердска обратились к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой пересмотреть правила оплаты по 1/12. Депутаты городского совета поддержат бердчан, которые, по их словам, и так вынужденны платить за все подряд. Они также вынесут этот вопрос на сессию.

Более того, законодатели обратятся к руководителю региона с просьбой исключить Бердск из списка муниципалитетов, где за тепло платят круглый год. Тем более, по словам члена горсовета Елены Беловой, губернатор Новосибирской обладает всеми полномочиями для принятия такого решения.

Депутат Елена Белова сообщила, что битва за тепло с исполнительной властью региона продолжается с 2016 года. Тогда горсовет обращался к экс-губернатору области Владимиру Городецкому. Они сообщили ему, что в Бердске жители домов привыкли платить по факту.

— Мы просили Городецкого внести изменение в постановление №211 для многоквартирных жилых домов, оборудованных приборами учета в Бердске. И оставить им оплату по факту. Тогда из области мы получили письмо-ответ. Но, как и большинство ответов, для нас это была просто отписка. В ней указали, что за разъяснениями по вопросу оплаты за коммунальную услугу можно обращаться в ГЖИ, — напомнила Елена Викторовна.

Она также отметила, что тогда депутаты предлагали внести в закон изменения, которые позволили бы жителям Бердска самим выбирать способ оплаты на общем собрании жильцов.

— Вопрос снова поднят. Сегодня жители Бердска съездили и зарегистрировали обращение у Андрея Травникова, — сообщила депутат.

Бердчане обратились к врио губернатора с просьбой услышать их и незамедлительно принять решение по вопросу расчетов за тепловую энергию в Бердске.

Подоспевший на совещание депутатского комитета директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин сказал, что он за схему «1/12». Однако для него выгоден расчет по факту. Но несмотря на выгоду, он не собирается нарушать закон. Тем более, что одно уголовное дело у него уже есть.

— Мне, естественно, выгодно платить по факту. И чтобы население платило по факту. А правительство считает, что 1/12 — это равномерная нагрузка на население. Ведь за газ я по факту плачу, за уголь по факту, — объяснил директор КБУ.

Более того, Александр Юрьевич отметил, что при более морозных зимах при оплате по 1/12 после проведения сверок, сумма фактического потребления может оказаться больше той, которую отдал житель. И ничего не подозревающим собственникам квартир начнут приходить «письма счастья» с запредельными суммами.

— Если год был морознее, чем предыдущий, то будут дополнительные начисления. И как нам говорили, что бабушка может получить 10 тысяч рублей (плюсом — прим. ред.) после перерасчета, как было в Новосибирской области, — угрюмо констатировал руководитель МУП КБУ.

Депутаты горсовета, возмущенные фактом принудительного перевода населения на круглогодичную оплату за тепло, приняли решение выносить вопрос на сесиию, и обращаться в врио губернатора.

— Мы прежде всего депутаты, и мы должны поддерживать своих избирателей. Они должны принимать решения, это их кошелек! Сейчас и так весь жилой фонд на жителей переложили, за ремонт платят жители через тарифы, за всё жители платят! Я предлагаю на сессию выйти с предложением обратиться к Андрею Травникову. И сказать, что постановление РФ №603 предусматривает вариант, когда субъект РФ может разрешить своим муниципалитетам решать, как им платить за тепло, — резюмировала Елена Белова.

Все присутствующие проголосовали «за».